Tổng thống Mỹ Trump tuyên bố fentanyl là ‘vũ khí hủy diệt hàng loạt’

Bình Giang

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa ký sắc lệnh để đưa fentanyl vào danh sách vũ khí hủy diệt hàng loạt. Bước đi này mở rộng đáng kể thẩm quyền của Chính phủ Mỹ trong cuộc chiến chống loại chất gây nghiện tổng hợp gây ra hàng chục nghìn trường hợp tử vong do sốc thuốc mỗi năm tại Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: AP)

Đây là bước đi chưa từng có tiền lệ đối với một loại ma túy, cho thấy nhà lãnh đạo Mỹ không chỉ coi fentanyl là thủ phạm gây khủng hoảng y tế cộng đồng mà còn là mối đe dọa an ninh quốc gia, tương đương với chiến tranh hóa học.

Việc đưa fentanyl vào danh sách này sẽ gia tăng chiến dịch tấn công mà Tổng thống Trump tuyên bố là nhằm triệt phá các băng nhóm đưa ma túy vào Mỹ, cho phép Lầu Năm Góc tham gia chiến dịch chống ma tuý và cho phép các cơ quan tình báo triển khai những công cụ vốn chỉ dành cho mục đích đối phó với phổ biến vũ khí.

“Chúng tôi chính thức xếp fentanyl vào loại vũ khí hủy diệt hàng loạt, đúng với bản chất của nó. Họ đang tìm cách đầu độc đất nước chúng ta”, Tổng thống Trump phát biểu tại sự kiện ở Nhà Trắng ngày 15/12, để tôn vinh các quân nhân được giao nhiệm vụ hỗ trợ kiểm soát biên giới phía nam của Mỹ với Mexico.

Sắc lệnh của Tổng thống Trump nêu rõ: “Fentanyl bất hợp pháp gần với một vũ khí hóa học hơn là chất gây nghiện”.

Nhà lãnh đạo Mỹ đã đưa các băng đảng ma túy vào danh sách tổ chức khủng bố nước ngoài, mở đường cho khả năng tấn công quân sự nhắm vào những băng đảng này.

Kể từ đầu tháng 9, chính quyền Mỹ đã tiến hành hơn 20 cuộc không kích nhằm vào các tàu bị cáo buộc chở ma túy trên vùng Caribe và Thái Bình Dương, khiến hơn 80 người thiệt mạng.

Hầu như không có bằng chứng nào được công bố cho thấy các con tàu đó thực sự chở ma túy, hoặc việc đánh chìm chúng là cần thiết thay vì chặn lại, thu giữ hàng hóa và thẩm vấn những người trên tàu. Các chuyên gia pháp lý cho rằng những cuộc tấn công như vậy có thể trái pháp luật.

Nhiều hóa chất dùng để sản xuất fentanyl có nguồn gốc từ Trung Quốc. Fentanyl là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong do sốc thuốc tại Mỹ.

Bình Giang
