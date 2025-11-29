Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thế giới

Google News

Tổng thống Mỹ Trump âm thầm điện đàm với Tổng thống Venezuela?

Bình Giang

TPO - Báo New York Times dẫn các nguồn tin cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc nói chuyện với Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro vào tuần trước và trao đổi về khả năng tổ chức một cuộc gặp tại Mỹ.

ap25329831861614.jpg
Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. (Ảnh: AP)

Cũng theo bài báo, cho đến nay hai bên vẫn chưa có kế hoạch gặp gỡ. Nếu diễn ra, đây sẽ là lần đầu tiên nhà lãnh đạo Venezuela gặp tổng thống Mỹ.

Thông tin về cuộc điện đàm được tiết lộ trong bối cảnh ông Trump tiếp tục đưa ra những phát biểu cứng rắn với Venezuela, dù không loại trừ khả năng ngoại giao.

Trước đó, ông Trump từng nói sẵn sàng đối thoại với ông Maduro, nhưng bài viết của NYT cho thấy cuộc trò chuyện này thực tế đã diễn ra.

Chính quyền của Tổng thống Mỹ Trump cáo buộc ông Maduro liên quan đến tổ chức buôn bán ma túy Cartel de los Soles, nhưng Caracas bác bỏ.

Từ đầu tháng 9, Chính phủ Mỹ tiến hành chiến dịch ném bom các tàu xuất phát từ Venezuela và một số quốc gia Mỹ Latin khác mà Washington cáo buộc chở ma túy.

Ngày 27/11, ông Trump nhắc lại lời đe dọa về việc tấn công các mục tiêu trên đất liền. “Đánh trên bờ thì dễ hơn, và việc đó sẽ bắt đầu rất sớm”, ông Trump nói với các phóng viên.

Nhà Trắng và Bộ Thông tin Venezuela chưa phản hồi đề nghị làm rõ và bình luận về phát biểu này.

Các quan chức Nhà Trắng cho biết, ông Trump xem xét cả biện pháp quân sự và ngoại giao với Venezuela.

Mỹ điều tàu sân bay, tàu chiến, tiêm kích và binh lính tăng cường hiện diện quân sự trên vùng biển Caribe trong nhiều tháng qua. Ông Trump cũng thừa nhận đã cho phép CIA triển khai các chiến dịch bí mật tại Venezuela.

Ngày 28/11, Washington Post đưa tin Chính phủ Mỹ cố ý giết những người sống sót sau khi ném bom 1 tàu chở ma túy gần Trinidad bằng cuộc tấn công “double tap” – đòn đánh lần 2, sau khi Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth chỉ đạo nhiệm vụ.

Lầu Năm Góc nói rằng bài báo này “gây hiểu lầm”, nhưng những thông tin như vậy làm dấy lên lo ngại về tính hợp pháp của các chiến dịch mà Mỹ triển khai ở khu vực.

Bình Giang
NYT, Washington Post
