Ukraine tập kích kho máy bay không người lái của Nga ở Donetsk

Quỳnh Như

TPO - Ukraine công bố một đoạn video ghi lại khoảnh khắc các máy bay không người lái (UAV) của nước này tập kích kho UAV của Nga ở khu vực Donetsk.

Trung đoàn Hệ thống máy bay không người lái số 14 của Ukraine hôm thứ Hai (15/12) công bố một đoạn video ghi lại cuộc tấn công của lực lượng này nhằm vào kho đạn dược và địa điểm cất giữ máy bay tấn công không người lái của Nga tại thành phố Donetsk.

Video cuộc tấn công của lưc lượng
Ukraine nhằm vào các cơ sở được lực lượng Nga sử dụng để tích trữ vũ khí và đạn dược.

Theo đơn vị này, chiến dịch được triển khai với mục tiêu làm suy giảm khả năng tấn công của Nga nhằm vào các thành phố cũng như tiền tuyến của Ukraine. Phía Ukraine đồng thời nhấn mạnh sẽ tiếp tục tiến hành các đòn tập kích nhằm vào cơ sở hạ tầng quân sự của Nga trong thời gian tới.

Donetsk hiện vẫn là một trong những trung tâm hậu cần quan trọng đối với lực lượng Nga tại miền đông Ukraine. Tại đây tập trung nhiều kho đạn dược và địa điểm cất giữ UAV, thường xuyên trở thành mục tiêu của các đơn vị UAV tầm xa Ukraine, trong nỗ lực của Kiev nhằm làm suy yếu năng lực tác chiến và tiếp tế ở tuyến sau của đối phương.

Giới quan sát nhận định, việc Ukraine đẩy mạnh các cuộc tấn công bằng UAV vào những mục tiêu hậu cần cho thấy xu hướng ngày càng gia tăng vai trò của tác chiến không người lái trong xung đột hiện nay. Những đòn đánh này không chỉ gây thiệt hại về vật chất mà còn tạo áp lực lớn lên hệ thống hậu cần và khả năng duy trì chiến dịch quân sự của Nga tại khu vực miền đông Ukraine.

#Ukraine #UAV #Donetsk #Nga #máy bay không người lái #hậu cần #quân sự

