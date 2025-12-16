Đề nghị an ninh chưa từng có của Mỹ mở ra hy vọng ngừng bắn giữa Nga và Ukraine

TPO - Mỹ đã đề nghị cung cấp các đảm bảo an ninh theo định dạng của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cho Ukraine với hy vọng đạt được thỏa thuận ngừng bắn trong cuộc xung đột với Nga. Tuy nhiên, các bên vẫn chưa thể thống nhất về việc nhượng bộ lãnh thổ.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. (Ảnh: Reuters)

Phái đoàn của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra đề nghị chưa từng có tiền lệ này tại cuộc đàm phán với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ở Berlin. Tuy nhiên, các quan chức Mỹ cảnh báo rằng lời đề nghị sẽ không tồn tại mãi.

Cuộc đàm phán đã mang lại một số hy vọng cho các lãnh đạo châu Âu về con đường chấm dứt xung đột Nga - Ukraine. Nhưng đến thời điểm hiện tại, Nga vẫn chưa đồng ý với bất kỳ thay đổi nào được thảo luận ở Berlin.

“Chúng tôi đang cố gắng hoàn thành việc đó”, Tổng thống Mỹ Trump nói. “Chúng tôi đã có nhiều cuộc trò chuyện với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Và tôi nghĩ rằng chúng ta đang gần với một thỏa thuận hơn bao giờ hết”.

Các lãnh đạo châu Âu hoan nghênh sự thay đổi rõ ràng của chính quyền Tổng thống Trump về các đảm bảo an ninh cho Ukraine.

"Lần đầu tiên kể từ khi xung đột bùng phát, khả năng ngừng bắn là có thể hình dung được", Thủ tướng Đức Friedrich Merz, người chủ trì các cuộc họp, cho biết trong một bài đăng trên mạng xã hội X.

“Hôm nay, lần đầu tiên tôi có cảm giác mọi người đều hành xử như những đồng minh cùng phe”, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk nói với các phóng viên trên máy bay sau khi rời Berlin. “Lần đầu tiên tôi được nghe từ các nhà đàm phán Mỹ, rằng họ sẽ đảm bảo an ninh cho Ukraine, để Nga hiểu rằng Mỹ sẽ đáp trả bằng quân sự nếu xung đột Nga - Ukraine bùng phát một lần nữa”.

Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson cho biết, vấn đề đảm bảo an ninh đã trở nên “rõ ràng và đáng tin cậy hơn”. Đây là một bước quan trọng hướng tới hòa bình bền vững. Nhưng vẫn còn nhiều câu hỏi khó khăn, đặc biệt là về lãnh thổ và liệu Nga có thực sự muốn hòa bình hay không”, ông Kristersson nhấn mạnh trong một tuyên bố sau cuộc đàm phán ở Berlin.

Nhượng bộ về lãnh thổ

Sau cuộc đàm phán, Tổng thống Zelensky cho biết ông sẽ yêu cầu Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt lên Nga và cung cấp thêm vũ khí cho Ukraine, bao gồm cả vũ khí tầm xa, nếu Mátxcơva bác bỏ các đề xuất đang được thảo luận giữa Kiev, Washington và các nhà lãnh đạo châu Âu.

Ông nói thêm rằng Kiev ủng hộ ý tưởng ngừng bắn, đặc biệt là các cuộc tấn công vào các cơ sở năng lượng, trong dịp Giáng sinh.

Một quan chức thạo tin cho biết, Mỹ đang gây sức ép lên Ukraine để rút quân khỏi khu vực Donetsk. Đây sẽ là một sự nhượng bộ lớn có thể gây ra phản ứng dữ dội ở Ukraine.

Ông Zelensky, từng gọi vấn đề nhượng bộ lãnh thổ là "đau đớn", đã nhắc lại sau cuộc đàm phán rằng Ukraine sẽ không công nhận Donbass là của Nga "trên pháp lý hay trên thực tế”.

Một nguồn tin châu Âu được thông báo về các cuộc đàm phán mới nhất cho biết, Nga vẫn chưa nhượng bộ về các yêu cầu lãnh thổ của mình. "Không khí đàm phán khá tốt, nhưng các mục tiêu vẫn còn khá xa nhau ở vấn đề cốt lõi", nguồn tin cho biết.

Theo Tổng thống Zelensky, văn kiện về các đảm bảo an ninh đang được thảo luận rất chi tiết chứ không chỉ là một khuôn khổ, mặc dù ông nói thêm rằng nó vẫn cần được hoàn thiện.

Các nhóm làm việc dự kiến ​​sẽ họp tại Mỹ vào cuối tuần này, có thể là ở Miami, một quan chức Mỹ cho biết, nói thêm rằng các bên cũng sẵn sàng đến Nga nếu cần.