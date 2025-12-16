Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Ukraine, châu Âu, Mỹ đàm phán hai ngày liên tiếp, tìm lối ra cho xung đột với Nga

Minh Hạnh

TPO - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nối lại các cuộc đàm phán với đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Berlin (Đức), sau khi Washington cho biết quá trình đàm phán “có nhiều tiến bộ”.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky rời đi sau cuộc gặp phái đoàn Mỹ tại Berlin, ngày 14/12. (Ảnh: Reuters)

Theo Reuters, Tổng thống Zelensky gặp lại đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và con rể của ông Trump - Jared Kushner - vào ngày 15/12, sau cuộc đàm phán kéo dài 5 giờ hôm 14/12.

Ukraine tuyên bố sẵn sàng từ bỏ tham vọng gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) để đổi lấy sự đảm bảo an ninh từ phương Tây. Tuy nhiên, hiện chưa rõ các cuộc đàm phán về vấn đề này và các vấn đề quan trọng khác như tương lai lãnh thổ Ukraine, lệnh ngừng bắn… đã tiến triển đến đâu.

Điện Kremlin ngày 15/12 cho biết, việc Ukraine không gia nhập NATO là một vấn đề cơ bản trong các cuộc đàm phán về một giải pháp hòa bình khả thi. Nga bày tỏ hy vọng sẽ nhận được thông tin cập nhật từ Mỹ sau các cuộc đàm phán ở Berlin.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gặp Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier. (Ảnh: Reuters)

Các cuộc đàm phán diễn ra vào đầu một tuần lễ then chốt đối với châu Âu. Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu (EU) ngày 18/12 dự kiến ​​sẽ đưa ra quyết định liệu EU có thể bảo lãnh một khoản vay khổng lồ cho Ukraine bằng tài sản bị đóng băng của Ngân hàng Trung ương Nga hay không.

"Điều quan trọng nhất đối với chúng tôi hiện nay là đảm bảo chúng tôi có thể tài trợ cho Ukraine", Bộ trưởng Ngoại giao Đan Mạch Lars Lokke Rasmussen nói.

"Chúng ta phải đưa ra quyết định để đảm bảo Ukraine có thể tiếp tục chiến đấu, và cho phần còn lại của thế giới thấy rằng châu Âu là một cường quốc mạnh mẽ. Nếu không, chúng ta sẽ khuất phục trước bức tranh mà Tổng thống Mỹ vẽ ra, rằng châu Âu thực tế rất yếu đuối”.

Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb cho biết, các bên đang thảo luận dựa trên ba văn kiện chính: Khung kế hoạch hòa bình 20 điểm, một văn kiện liên quan đến đảm bảo an ninh cho Kiev, và một văn kiện thứ ba về tái thiết Ukraine.

“Chúng tôi đang xem xét chi tiết cùng với Mỹ và Ukraine”, ông nói thêm.

Minh Hạnh
Reuters
