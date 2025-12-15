Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xung đột với Campuchia tiếp diễn, Thái Lan dừng vận chuyển nhiên liệu qua một cửa khẩu Lào

Minh Hạnh

TPO - Quân đội Thái Lan ngày 15/12 tuyên bố đã chặn các chuyến hàng nhiên liệu qua một trạm kiểm soát với Lào vì lo ngại chúng có thể được chuyển hướng sang Campuchia.

zvkbwx2upfnedavhd4n3dydh6m.jpg
Một chiếc xe tải quân sự chở xe tăng tại tỉnh Surin (Thái Lan). (Ảnh: Reuters)

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Thái Lan - Surasant Kongsiri - cho biết, quân đội nước này đã hạn chế việc vận chuyển nhiên liệu qua cửa khẩu Chong Mek vào Lào sau khi nhận được thông tin tình báo rằng chúng đang được chuyển cho quân đội Campuchia.

“Mục đích của chúng tôi không phải là gây ảnh hưởng đến người dân hoặc Chính phủ Lào”, ông Kongsiri khẳng định.

Bộ Ngoại giao Lào chưa bình luận về thông tin này.

Một quan chức hải quân Thái Lan cho biết, quân đội cũng đang xem xét việc hạn chế sự di chuyển của tàu Thái Lan vào "các khu vực rủi ro cao" trong vùng biển Campuchia

Quân đội Thái Lan và Campuchia đang đụng độ tại ít nhất 9 địa điểm dọc theo đường biên giới trên bộ dài 817 km, và không có dấu hiệu nào cho thấy giao tranh sẽ giảm bớt, bất chấp những nỗ lực quốc tế nhằm duy trì lệnh ngừng bắn, bao gồm cả lời kêu gọi của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Hai nước láng giềng từ lâu đã tranh cãi về một số đoạn biên giới, nhưng quy mô và cường độ của các cuộc đụng độ mới nhất - trải dài từ khu vực rừng rậm nội địa gần biên giới Lào đến các tỉnh ven biển - là chưa từng có trong lịch sử gần đây. Hơn nửa triệu người đã phải di tản do các cuộc giao tranh.

Campuchia cáo buộc lực lượng Thái Lan đã sử dụng máy bay không người lái và pháo hạng nặng tại nhiều khu vực, cùng với việc triển khai máy bay chiến đấu F-16 để không kích vào tỉnh Siem Reap, nơi có thành phố lớn thứ hai của Campuchia và di tích Angkor Wat.

Minh Hạnh
Reuters
