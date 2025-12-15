Tiết lộ gây sốc về hai nghi phạm vụ xả súng trên bãi biển Úc

TPO - Cảnh sát Úc cho biết, hai nghi phạm xả súng làm tử vong 16 người tại lễ hội Do Thái trên bãi biển Bondi (Sydney) hôm 14/12 là hai cha con.

Hình ảnh hai nghi phạm trong vụ xả súng. (Ảnh: The Nightly)

Người cha - Sajid Akram (50 tuổi) - đã bị bắn hạ tại hiện trường. Trong khi con trai - Naveed Akram (24 tuổi) - đang trong tình trạng nguy kịch, cảnh sát Úc xác nhận trong một cuộc họp báo ngày 15/12. Các quan chức mô tả vụ xả súng là một cuộc tấn công bài Do Thái có chủ đích.

40 người vẫn đang nằm viện sau vụ tấn công. Trong đó có hai sĩ quan cảnh sát. Các nạn nhân có độ tuổi từ 10 đến 87 tuổi.

Nhân chứng cho biết vụ xả súng kéo dài khoảng 10 phút, khiến hàng trăm người hoảng loạn bỏ chạy. Mục tiêu của vụ tấn công là lễ hội Hanukkah của người Do Thái, được tổ chức tại một công viên nhỏ gần bãi biển với sự tham dự của khoảng 1.000 người.

Cảnh sát chưa công bố thông tin về loại vũ khí mà hai nghi phạm sử dụng trong vụ tấn công. Nhưng video từ hiện trường cho thấy hai nghi phạm dường như đã dùng súng trường và súng săn.

Nhà riêng của hai nghi phạm ở Bonnyrigg (vùng ngoại ô cách trung tâm Sydney khoảng 36 km về phía Tây) đã bị cảnh sát lục soát vào tối 14/12. Nghi phạm Sajid Akram được cho là sở hữu hợp pháp tới 6 khẩu súng.

Đài truyền hình công cộng ABC của Úc đưa tin, cơ quan điều tra chống khủng bố tin rằng cha con Akram đã tuyên thệ trung thành với Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Lá cờ của nhóm này được cho là đã được tìm thấy trong xe của họ. Cơ quan tình báo nội địa Úc đã điều tra Naveed Akram 6 năm trước về mối liên hệ với Isaac El Matari, một người ủng hộ IS.

Khoảnh khắc hai nghi phạm xả súng xuống bãi biển. (Nguồn: X)

Thủ tướng Úc Anthony Albanese đã đến bãi biển Bondi vào sáng nay và đặt hoa gần hiện trường vụ tấn công.

Trước đó, ông Albanese gọi vụ tấn công là "khoảnh khắc đen tối đối với quốc gia chúng ta", cho biết cảnh sát và các cơ quan an ninh đang điều tra kỹ lưỡng động cơ của các nghi phạm.

"Những gì chúng ta thấy ngày hôm qua là một hành động độc ác tột cùng, một hành động bài Do Thái, một hành động khủng bố trên bờ biển của chúng ta, tại một địa điểm mang tính biểu tượng của Úc", ông Albanese nói với các phóng viên.

"Cộng đồng Do Thái đang rất đau buồn. Hôm nay, tất cả người dân Úc cùng dang rộng vòng tay ôm lấy họ và nói rằng, chúng tôi sát cánh cùng các bạn. Chúng ta sẽ làm tất cả những gì cần thiết để xóa bỏ chủ nghĩa bài Do Thái. Đây là một vấn nạn, và chúng ta sẽ cùng nhau loại bỏ nó”.

Ông Albanese cho biết một số lãnh đạo quốc tế, bao gồm Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, đã gửi lời chia buồn và ông cảm ơn họ vì sự đoàn kết này.

Cảnh sát lục soát nhà riêng của hai nghi phạm. (Ảnh: Reuters)

Vụ xả súng hôm 14/12 là một trong những vụ tấn công bài Do Thái nghiêm trọng nhất kể từ sau khi xung đột Israel - Hamas bùng phát hồi tháng 10/2023.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết, đã cảnh báo ông Albanese rằng sự ủng hộ của Úc đối với Nhà nước Palestine sẽ làm gia tăng chủ nghĩa bài Do Thái.

Cộng đồng người Do Thái ở Úc khá nhỏ, với khoảng 150.000 người. Ước tính khoảng một phần ba trong số họ sống ở các vùng ngoại ô phía đông Sydney, bao gồm cả Bondi.

Sau vụ xả súng, các thành phố lớn khác trên thế giới bao gồm Berlin, London và New York cũng đã khẩn trương tăng cường an ninh xung quanh các sự kiện chào mừng lễ Hanukkah của người Do Thái.