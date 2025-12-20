Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thế giới

Google News

Ukraine gia tăng tập kích hạ tầng dầu mỏ Nga, tuyên bố phá hủy máy bay Su-27 tại Crimea

Minh Hạnh

TPO - Ukraine ngày 20/12 tuyên bố máy bay không người lái của nước này đã tấn công một giàn khoan dầu và một tàu tuần tra quân sự của Nga trên Biển Caspi. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Kiev đang tăng cường các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Mátxcơva.

Theo quân đội Ukraine, một giàn khoan thuộc tổ hợp Filanovsky đã bị hư hại trong vụ tấn công. Giàn khoan này thuộc sở hữu của công ty Lukoil.

Trước đó, giàn khoan Filanovsky đã bị tấn công bằng máy bay không người lái ít nhất hai lần trong tháng 12.

Vụ tấn công, mà Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết diễn ra hôm 19/12, là một trong số các cuộc tấn công nhắm vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Nga trên Biển Caspi trong những tuần gần đây. Nhưng đây là vụ tấn công đầu tiên mà quân đội Ukraine chính thức thừa nhận.

Bộ Tổng tham mưu cho biết thêm, một tàu tuần tra quân sự gần giàn khoan cũng đã bị tấn công. Mức độ thiệt hại đang được đánh giá.

Ukraine cho rằng cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Nga là mục tiêu hợp pháp, và đã tấn công các nhà máy lọc dầu của Nga trong suốt năm 2024, 2025. Nhưng chiến dịch của Ukraine đã mở rộng một cách rõ rệt trong những tuần gần đây. Kiev cũng tuyên bố chịu trách nhiệm về các cuộc tấn công bằng vũ khí không người lái nhằm vào tàu chở dầu của Nga ở Biển Đen và Địa Trung Hải.

Ukraine tấn công máy bay Su-27 Nga ở Crimea

Cũng trong ngày 20/12, Cơ quan An ninh Ukraine (SSU) cho biết, máy bay không người lái tầm xa của nhóm đặc nhiệm Alpha đã tấn công hai máy bay Su-27 tại sân bay quân sự Belbek của Nga ở Crimea.

“Một trong hai máy bay đang ở trên đường băng, mang theo vũ khí và sẵn sàng cất cánh. Nó đã bị phá hủy”, SSU tuyên bố. “Ngoài ra, thiệt hại đối với tháp điều khiển đã được xác nhận. Điều này có thể làm phức tạp việc tổ chức và kiểm soát các chuyến bay tại sân bay”.

956a62a9c382049ea2bfaa7e6cf370bd.jpg
Hình ảnh cuộc tấn công (ảnh trái). (Ảnh: Pravda)

Theo Pravda, giá trị ước tính của cả hai máy bay là khoảng 70 triệu USD.

SSU cho biết, đây là cuộc tấn công thành công thứ hai vào sân bay Belbek trong những ngày gần đây.

Hôm 18/12, máy bay không người lái của SSU đã phá hủy các thiết bị quân sự trị giá hàng trăm triệu USD của Nga tại sân bay này. Trong đó, có hai radar Nebo-SVU, một radar 92N6 thuộc hệ thống tên lửa phòng không S-400 Triumf, một hệ thống phòng không Pantsir-S2 và một máy bay MiG-31.

"Cuộc tấn công của SSU vào các sân bay quân sự trọng yếu, cũng như việc phá hủy máy bay và hệ thống phòng không của đối phương ở Crimea sẽ làm giảm đáng kể tiềm lực quân sự của họ trong khu vực. Việc này sẽ tiếp tục”, SSU khẳng định.

Quân đội Nga chưa bình luận về hai cuộc tấn công nói trên.

Minh Hạnh
Pravda, Reuters
#Nga #Ukraine #giàn khoan dầu #Biển Caspi #máy bay Su-27 #Crimea

