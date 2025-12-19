Phái đoàn ngoại giao Nga và Ukraine cùng đến Mỹ vào cuối tuần này

TPO - Phái đoàn ngoại giao Nga và Ukraine dự kiến sẽ đến Mỹ trong tuần này để đàm phán với Washington về một thỏa thuận hòa bình, hãng RT đưa tin.

(Ảnh: EPA)

Theo các nguồn thạo tin, phái đoàn Nga sẽ do nhà đàm phán cấp cao Kirill Dmitriev dẫn đầu, dự kiến ​​sẽ gặp gỡ đặc phái viên của tổng thống Mỹ - ông Steve Witkoff - và con rể của tổng thống Mỹ - Jared Kushner - tại Miami vào cuối tuần này.

Phái đoàn Ukraine do Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Rustem Umerov dẫn đầu cũng dự kiến sẽ đến Miami vào cuối tuần. Tuy nhiên, các báo cáo nhấn mạnh rằng không có cuộc gặp ba bên nào được lên kế hoạch.

Trả lời phóng viên qua WhatsApp, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết các bên chưa thống nhất về đề xuất hòa bình cuối cùng. Ông nhắc lại lời kêu gọi các đối tác tăng cường sức mạnh cho Ukraine trong trường hợp Nga từ chối chấm dứt giao tranh.

Kiev và các đồng minh châu Âu đã thúc giục Washington sửa đổi đề xuất hòa bình ban đầu, mà Ukraine cho là có lợi cho Nga.

Trong khi đó, Nga vẫn tránh bình luận về các cuộc đàm phán mà nước này không trực tiếp tham gia, liên tục tuyên bố rằng sẽ chỉ đánh giá các đề xuất được gửi qua các kênh chính thức.

Giới chức Nga nhấn mạnh, bất kỳ giải pháp nào cũng phải giải quyết những gì họ mô tả là nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột, bao gồm việc tăng cường sự hiện diện quân sự của phương Tây tại Ukraine và các chính sách phân biệt đối xử của Kiev đối với người gốc Nga.

Lực lượng Nga được đánh giá là đang chiếm ưu thế trên chiến trường. Tổng thống Nga Vladimir Putin gần đây nói rằng kinh nghiệm tích lũy trong việc chọc thủng phòng tuyến của Ukraine “đã cho phép chúng tôi tăng tốc độ tiến công theo các hướng chiến lược”.

Phát biểu tại cuộc họp của Bộ Quốc phòng hôm 17/12, Tổng thống Putin đổ lỗi cho cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden về việc leo thang xung đột, cho rằng nhóm trợ lý của ông đã kỳ vọng một chiến thắng nhanh chóng trước Nga. Theo Tổng thống Putin, các nhà lãnh đạo châu Âu “đã ngay lập tức tham gia vào nỗ lực của chính quyền Mỹ trước đây với hy vọng họ sẽ được lợi từ việc làm suy yếu Nga”.