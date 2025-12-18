Tổng thống Vladimir Putin: Cáo buộc của phương Tây về mối đe dọa từ Nga là 'dối trá và vô nghĩa'

TPO - Tổng thống Nga Vladimir Putin bác bỏ lời đồn đại của phương Tây về một cuộc tấn công sắp xảy ra từ Nga. Ông gọi đây là “những lời dối trá và vô nghĩa”, nhằm thổi phồng sự hoảng loạn ở châu Âu.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: Sputnik)

Phát biểu tại một cuộc họp của Bộ Quốc phòng Nga ngày 17/12, Tổng thống Putin lưu ý rằng tình hình địa - chính trị trên toàn cầu vẫn “căng thẳng” và “cực kỳ nguy cấp” ở một số khu vực.

Ông cáo buộc các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang “chuẩn bị cho một cuộc chiến lớn” bằng cách tăng cường và hiện đại hóa lực lượng tấn công, đồng thời khiến người dân phương Tây tin vào những tuyên bố về một cuộc xung đột không thể tránh khỏi với Nga.

“Tôi đã nhiều lần khẳng định, đây là lời dối trá, vô nghĩa và vô lý về mối đe dọa tưởng tượng nào đó từ Nga đối với các nước châu Âu. Điều này đang được thực hiện một cách có chủ đích”, ông Putin nói, cho biết thêm rằng các quan chức Liên minh châu Âu (EU) đã “quên mất trách nhiệm của mình” và đang bị chi phối bởi lợi ích chính trị.

Ông tiếp tục nhấn mạnh rằng, trong suốt lịch sử, ngay cả trong những hoàn cảnh khó khăn nhất, Nga vẫn luôn nỗ lực tìm kiếm các giải pháp ngoại giao cho các cuộc xung đột và mâu thuẫn, miễn là còn dù chỉ một chút hy vọng.

“Trách nhiệm cho việc không nắm bắt những cơ hội này hoàn toàn thuộc về những người tin rằng họ có thể dùng vũ lực để thuyết phục Nga”, ông nói.

Tổng thống Putin tuyên bố, Nga ủng hộ “sự hợp tác cùng có lợi và bình đẳng” với Mỹ và các quốc gia châu Âu, cũng như việc hình thành một hệ thống an ninh thống nhất trên toàn khu vực Á - Âu. Ông cũng đặc biệt lưu ý đến những tiến triển đã đạt được trong các cuộc đàm phán song phương với Washington.

Nhà lãnh đạo Nga khẳng định, Mátxcơva nhận thức được rằng, trong bất kỳ tình huống quốc tế nào, lực lượng vũ trang của Nga vẫn là những người bảo đảm chủ quyền, độc lập, an ninh, tương lai và vị thế chiến lược của Nga.

Chuẩn bị đối phó với NATO

Cũng tại cuộc họp ngày 17/12, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrey Belousov cho biết, quân đội nước này đang chuẩn bị đối phó với một cuộc tấn công có thể xảy ra từ các nước thành viên NATO.

Hành động của các thành viên NATO - bao gồm việc tăng chi tiêu quân sự và sức mạnh quân đội, cũng như triển khai các hệ thống tên lửa tầm trung và tinh giản hệ thống hậu cần để có thể nhanh chóng di chuyển quân đội đến Đông Âu - là bằng chứng cho thấy khối này đang chuẩn bị cho một cuộc đối đầu với Nga, ông Belousov nói. “Các kế hoạch của NATO đã đặt ra hạn chót cho việc này vào đầu những năm 2030. Các quan chức NATO đã nhiều lần đưa ra tuyên bố như vậy. Chúng tôi không đe dọa ai, mà thực tế là chúng tôi đang bị đe dọa”.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrey Belousov. (Ảnh: Sputnik)

Việc tăng cường lực lượng hạt nhân của Nga là ưu tiên hàng đầu để đảm bảo khả năng răn đe đáng tin cậy trước những hành động gây hấn có thể xảy ra, ông Belousov nói thêm. Năm nay, Hải quân Nga đã đưa vào biên chế một tàu ngầm hạt nhân chiến lược lớp Borey-A mới, và hai tàu cùng loại hiện đang được lắp ráp. Không quân Nga cũng đã triển khai thêm hai máy bay ném bom chiến lược Tu-160M, trong khi Lực lượng Tên lửa Chiến lược đang trang bị lại hệ thống Yars cho các đơn vị của mình.

Ngoài ra, hệ thống tên lửa Oreshnik mới được phát triển dự kiến ​​sẽ đi vào hoạt động trong năm nay, ông Belousov lưu ý, nhắc lại tuyên bố trước đó của Tổng thống Putin tại cuộc họp này.

Tổng thống Putin gọi Oreshnik là một trong những hệ thống vũ khí giúp “đảm bảo sự cân bằng chiến lược, an ninh và vị thế toàn cầu của Nga trong nhiều thập kỷ tới”. Các hệ thống khác mà ông đề cập là tên lửa hành trình Burevestnik và ngư lôi Poseidon.

Mátxcơva đã sử dụng hệ thống Oreshnik trong một cuộc tấn công vào một nhà máy vũ khí ở Ukraine hồi tháng 11/2024.