Tổng thống Mỹ Trump tuyên bố chiến thắng kinh tế giữa nỗi lo lạm phát

TPO - Trong bài phát biểu sáng nay (theo giờ Việt Nam) tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump nỗ lực thuyết phục người dân Mỹ, rằng họ đã sai khi lo lắng về nền kinh tế Mỹ, đồng thời khẳng định mọi thách thức đang được khắc phục.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu từ Nhà Trắng, ngày 18/12. (Ảnh: AP)

Tổng thống Trump chỉ trích người tiền nhiệm Joe Biden ngay đầu bài phát biểu, nhấn mạnh tình hình nhập cư bất hợp pháp dưới thời chính quyền trước, cùng với lạm phát và các vấn đề văn hóa.

“Đây là những gì chính quyền Joe Biden đã để xảy ra với đất nước chúng ta. Khi tôi nhậm chức, tôi thừa hưởng một mớ hỗn độn, và tôi đang sửa chữa nó”, Tổng thống Trump nói.

“Một năm trước, đất nước chúng ta đã chết. Chúng ta hoàn toàn chết! Đất nước chúng ta đã suýt sụp đổ, sụp đổ hoàn toàn! Giờ đây chúng ta là quốc gia nóng nhất trên thế giới”, ông nói.

Sau khi đổ lỗi cho người tiền nhiệm, nói về biên giới và đề cập đến chiến tranh văn hóa, nhà lãnh đạo Mỹ tự hào khẳng định giá cả hàng hoá đã giảm từ khi ông nắm quyền, bao gồm các mặt hàng thiết yếu và xa xỉ như ô tô, khách sạn, vé máy bay và xăng.

“Chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, chúng ta đã chuyển từ tình trạng tồi tệ nhất sang tốt nhất. Tôi đang giảm giá những mặt hàng đắt đỏ đó xuống và giảm rất nhanh”.

Tổng thống Mỹ hầu như không nghỉ để lấy hơi cho đến khi ông đọc hết bài phát biểu chuẩn bị sẵn, với phần lớn nội dung là kêu ca về tình hình đất nước trước khi ông trở lại nắm quyền và ca ngợi những gì ông làm được.

Tổng thống Trump dùng các biểu đồ để chứng minh nền kinh tế Mỹ đang trên đà tăng trưởng.

Tuy nhiên, số liệu cho thấy một bức tranh phức tạp hơn, khi nền kinh tế Mỹ đạt được sự ổn định nhất định nhưng thiếu lý do để tạo niềm tin cho công chúng.

Thị trường chứng khoán tăng, giá xăng giảm và các công ty công nghệ đang đặt cược lớn vào sự phát triển của trí tuệ nhân tạo.

Trong khi đó, lạm phát tăng tốc trở lại sau khi Tổng thống Trump tuyên bố cuộc chiến thuế đối ứng vào tháng 4 năm nay. Chỉ số giá tiêu dùng đang tăng với tốc độ 3%, cao hơn mức 2,3% hồi tháng 4, trong khi tỷ lệ thất nghiệp tăng lên 4,6%. Áp lực cũng đến từ thị trường việc làm đang suy yếu.

Các cố vấn Nhà Trắng và đảng Cộng hòa thúc giục tổng thống thể hiện nhiều sự cảm thông hơn với những người dân Mỹ đang gặp khó khăn về tài chính và hoài nghi về cách điều hành của chính quyền.

Tuy nhiên, bài phát biểu của Tổng thống Trump nhấn mạnh thông điệp đầy tự hào, khẳng định nền kinh tế đã được cứu vãn và sẽ chỉ tốt hơn từ đây.

“Đất nước chúng ta đã sắp sụp đổ, hoàn toàn sụp đổ. Giờ đây chúng ta là quốc gia phát triển mạnh nhất trên thế giới”, ông nói.

Phát tiền cho quân nhân

Tổng thống Mỹ thông báo sẽ phát séc cho các thành viên quân đội Mỹ, với số tiền 1.776 USD để kỷ niệm ngày thành lập đất nước. Ông gọi khoản tiền này là “cổ tức chiến binh”.

“1.450.000 quân nhân sẽ nhận được một khoản đặc biệt, chúng tôi gọi là cổ tức chiến binh, trước Giáng sinh. Một khoản cổ tức chiến binh, để vinh danh ngày thành lập quốc gia chúng ta vào năm 1776, chúng tôi sẽ gửi cho mỗi binh sĩ 1.776 USD. Những tấm séc đã được gửi đi rồi”, Tổng thống Trump nói.

Ông khẳng định thuế quan đã mang tiền về cho nước Mỹ, dù ông không nói rõ chương trình này dùng tiền từ nguồn nào.

“Chúng ta đã kiếm được nhiều tiền hơn bất kỳ ai nghĩ nhờ thuế quan, và dự luật này đã giúp chúng ta. Không ai xứng đáng hơn quân đội của chúng ta, và tôi xin chúc mừng tất cả mọi người”, ông Trump nói thêm.

Bài phát biểu được đưa ra vào thời điểm quan trọng, khi nhà lãnh đạo Mỹ đương nhiệm đang cố gắng giành lại sự ủng hộ dần suy giảm trong dư luận. Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy hầu hết người trưởng thành ở Mỹ đều thất vọng với cách ông điều hành nền kinh tế, khi lạm phát gia tăng vì cuộc chiến thuế quan và số lượng việc làm giảm sút.

Năm 2026, Tổng thống Trump và đảng Cộng hoà sẽ phải đối mặt với cuộc trưng cầu dân ý về khả năng lãnh đạo của họ, khi nước Mỹ bước vào cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ để quyết định quyền kiểm soát Hạ viện và Thượng viện.