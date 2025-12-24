Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Google News

Nổ kinh hoàng ở viện dưỡng lão của Mỹ

Bình Giang

TPO - Một vụ nổ kinh hoàng vừa xảy ra tại viện dưỡng lão ở vùng ngoại ô TP. Philadelphia của Mỹ, khiến một phần khu nhà bị sập, lửa cháy dữ dội. Ít nhất 2 người đã thiệt mạng và 5 người mất tích.

Vụ nổ xảy ra tại Trung tâm Y tế và phục hồi chức năng Bristol ở thị trấn Bristol, ngay khi một nhóm công nhân đang có mặt tại hiện trường để xử lý vụ rò rỉ khí gas, dù chưa xác định rõ nguyên nhân vụ nổ và mức độ thương vong.

Một cột khói đen bốc lên từ viện dưỡng lão, khi lực lượng cứu hộ khẩn cấp, xe cứu hỏa và xe cứu thương từ khắp khu vực đổ xô đến đó.

Thống đốc Pennsylvania Josh Shapiro cho biết trong cuộc họp báo vài giờ sau vụ nổ, ít nhất 2 người đã thiệt mạng và 5 người mất tích, nhưng ông cho rằng một số người có thể đã rời khỏi hiện trường cùng người thân.

Lực lượng cứu hộ vẫn đang đào bới bằng tay và sử dụng chó nghiệp vụ cùng thiết bị định vị sóng siêu âm để xác định vị trí các nạn nhân.

screen-shot-2025-12-24-at-75633-am.png
Hiện trường vụ cháy. Nguồn: ABC

Willie Tye, người sống cách đó khoảng một dãy nhà, cho biết ông đang ngồi ở nhà xem TV thì nghe thấy một tiếng nổ lớn. “Tôi nghĩ có máy bay hay vật gì đó rơi xuống nhà tôi”, Tye kể.

Ông đứng dậy đi xem và thấy “lửa cháy khắp nơi” và mọi người đang chạy khỏi tòa nhà. Theo ông, vụ nổ có vẻ xảy ra ở khu vực nhà bếp của viện dưỡng lão. Ông cho rằng một số người sống hoặc làm việc trong đó không thoát ra được.

“Chỉ còn cách cầu nguyện cho họ thôi”, Tye nói.

Nguyên nhân vụ nổ vẫn chưa rõ.

Công ty cung cấp khí đốt PECO cho biết các đội của họ đã đến hiện trường sau khi nhận báo cáo về mùi khí gas tại viện dưỡng lão vào khoảng 2 giờ chiều.

Viện dưỡng lão này có 174 giường.

Báo cáo kiểm tra mới nhất của tiểu bang vào tháng 10 phát hiện cơ sở này không tuân thủ một số quy định, trong đó có vi phạm không trang bị bình chữa cháy xách tay ở 1 tầng và không có vách ngăn khói theo quy định.

Bình Giang
AP, ABC
#Viện dưỡng lão #Cháy #Hoả hoạn #Cháy viện dưỡng lão

Xem thêm

Cùng chuyên mục