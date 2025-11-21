Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Google News

Cháy lớn tại nơi diễn ra hội nghị khí hậu của Liên Hợp Quốc

Bình Giang

TPO - Một đám cháy lớn đã lan nhanh qua các gian hàng trưng bày trong khuôn viên tổ chức hội nghị khí hậu của Liên Hợp Quốc tại Brazil, khiến ban tổ chức phải yêu cầu sơ tán vào ngày áp chót của sự kiện.

Ban tổ chức cho biết, đám cháy đã được khống chế trong khoảng 6 phút, 13 người đã được điều trị vì ngạt khói.

Lực lượng cứu hoả yêu cầu sơ tán toàn bộ địa điểm tổ chức các sự kiện trong khuôn khổ Hội nghị khí hậu COP30, và chưa rõ khi nào các hoạt động sẽ được nối lại.

Bộ trưởng Du lịch Brazil Celso Sabino nói với các phóng viên tại hiện trường, rằng đám cháy bắt đầu gần gian hàng Trung Quốc.

Ông Samuel Rubin, một trong những người phụ trách khu trưng bày giải trí và văn hóa, cho biết đám cháy nhanh chóng lan sang các gian hàng lân cận. Khu vực gần đó bao gồm nhiều gian hàng của châu Phi và một gian hàng dành cho thanh thiếu niên.

Video cho thấy ngọn lửa lớn bùng phát tại một gian hàng được dựng lên vải bạt và các vật liệu khác.

Thống đốc bang Para Helder Barbalho nói với hãng tin địa phương G1 rằng sự cố máy phát điện hoặc chập điện trong một gian hàng có thể là nguyên nhân gây hỏa hoạn.

Phần lớn khu vực diễn ra hội nghị ở Belem vẫn đang trong quá trình hoàn thiện cho đến khi hội nghị khai mạc, nên vật liệu xây dựng nằm ngổn ngang.

Trong một sự kiện của hội nghị, tiếng khoan và búa khoan vang lên khi các nhà lãnh đạo thế giới phát biểu, trong khi các công nhân vẫn đang khẩn trương thi công.

Tại hội nghị lần này, nhà đàm phán cố gắng đạt được một thỏa thuận nhằm tăng cường nỗ lực quốc tế trong hành động khí hậu.

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres kêu gọi các bên tiến tới một thỏa thuận, hoan nghênh lời kêu gọi cần làm rõ vấn đề gây tranh cãi liên quan tới giảm dần sự phụ thuộc của thế giới vào nhiên liệu hóa thạch.

Nước chủ nhà Brazil coi thỏa thuận đạt được tại COP30 là bước then chốt để đẩy mạnh hành động khí hậu quốc tế và chứng minh vẫn có sự ủng hộ rộng rãi trong việc biến những lời hứa và cam kết suốt nhiều thập kỷ qua tại các kỳ COP thành hành động cụ thể.

Bình Giang
AP
#COP30 #Hoả hoạn #Brazil #Liên hợp quốc #Hội nghị khí hậu

Xem thêm

Cùng chuyên mục