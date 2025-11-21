Cháy lớn tại nơi diễn ra hội nghị khí hậu của Liên Hợp Quốc

TPO - Một đám cháy lớn đã lan nhanh qua các gian hàng trưng bày trong khuôn viên tổ chức hội nghị khí hậu của Liên Hợp Quốc tại Brazil, khiến ban tổ chức phải yêu cầu sơ tán vào ngày áp chót của sự kiện.

Ban tổ chức cho biết, đám cháy đã được khống chế trong khoảng 6 phút, 13 người đã được điều trị vì ngạt khói.

Lực lượng cứu hoả yêu cầu sơ tán toàn bộ địa điểm tổ chức các sự kiện trong khuôn khổ Hội nghị khí hậu COP30, và chưa rõ khi nào các hoạt động sẽ được nối lại.

Bộ trưởng Du lịch Brazil Celso Sabino nói với các phóng viên tại hiện trường, rằng đám cháy bắt đầu gần gian hàng Trung Quốc.

Ông Samuel Rubin, một trong những người phụ trách khu trưng bày giải trí và văn hóa, cho biết đám cháy nhanh chóng lan sang các gian hàng lân cận. Khu vực gần đó bao gồm nhiều gian hàng của châu Phi và một gian hàng dành cho thanh thiếu niên.

Video cho thấy ngọn lửa lớn bùng phát tại một gian hàng được dựng lên vải bạt và các vật liệu khác.

Thống đốc bang Para Helder Barbalho nói với hãng tin địa phương G1 rằng sự cố máy phát điện hoặc chập điện trong một gian hàng có thể là nguyên nhân gây hỏa hoạn.

Phần lớn khu vực diễn ra hội nghị ở Belem vẫn đang trong quá trình hoàn thiện cho đến khi hội nghị khai mạc, nên vật liệu xây dựng nằm ngổn ngang.

Trong một sự kiện của hội nghị, tiếng khoan và búa khoan vang lên khi các nhà lãnh đạo thế giới phát biểu, trong khi các công nhân vẫn đang khẩn trương thi công.

Tại hội nghị lần này, nhà đàm phán cố gắng đạt được một thỏa thuận nhằm tăng cường nỗ lực quốc tế trong hành động khí hậu.

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres kêu gọi các bên tiến tới một thỏa thuận, hoan nghênh lời kêu gọi cần làm rõ vấn đề gây tranh cãi liên quan tới giảm dần sự phụ thuộc của thế giới vào nhiên liệu hóa thạch.

Nước chủ nhà Brazil coi thỏa thuận đạt được tại COP30 là bước then chốt để đẩy mạnh hành động khí hậu quốc tế và chứng minh vẫn có sự ủng hộ rộng rãi trong việc biến những lời hứa và cam kết suốt nhiều thập kỷ qua tại các kỳ COP thành hành động cụ thể.