Thế giới

Google News

Hàng loạt thi thể xếp hàng trên phố Brazil trong chiến dịch trấn áp ma túy đẫm máu nhất lịch sử

Bình Giang

TPO - Ít nhất 121 người thiệt mạng khi cảnh sát Brazil triển khai chiến dịch truy quét tội phạm có tổ chức và buôn bán ma túy đẫm máu nhất trong lịch sử nước này.

Cảnh sát và giới chức Brazil nói với ABC News rằng số người thiệt mạng có thể tiếp tục tăng. Ngoài những người chết, ít nhất 56 người bị bắt trong chiến dịch.

Chiến dịch diễn ra tại nhiều khu vực thuộc bang Rio de Janeiro, bao gồm hai khu dân cư Alemão và Penha.

ap25302397639233.jpg
ap25302446198046.jpg
Hàng trăm thi thể được xếp trên phố để người thân đến nhận dạng. (Ảnh: AP)

Mục tiêu của chiến dịch là triệt phá hoạt động buôn bán ma túy của các băng nhóm tội phạm trong khu vực. Khoảng 2.500 cảnh sát được huy động triển khai chiến dịch, với sự hỗ trợ của xe bọc thép.

Ngày 29/10, hàng loạt thi thể của những người chết trong chiến dịch được xếp thành hàng trên mặt đất để thân nhân tới nhận dạng.

Cảnh sát cho biết, đây là chiến dịch truy quét có số người thiệt mạng nhiều nhất từng diễn ra ở Rio de Janeiro. Chính quyền bang cũng xác nhận đây cũng là chiến dịch lớn nhất từng được thực hiện nhằm vào băng nhóm Comando Vermelho, một trong những tổ chức buôn bán ma túy lớn nhất Brazil.

Reuters dẫn lời Bộ trưởng Tư pháp Brazil Ricardo Lewandowski cho biết, Tổng thống Lula da Silva “bị sốc” với con số thương vong và bất ngờ khi một chiến dịch quy mô lớn như vậy lại diễn ra mà chính phủ liên bang không biết trước hay tham gia.

Tổng thống Lula da Silva yêu cầu trấn áp tình trạng bạo lực băng đảng, phối hợp thực hiện để nhắm vào các băng đảng mà không gây nguy hiểm cho cảnh sát và các gia đình vô tội.

“Chúng ta không thể chấp nhận việc tội phạm có tổ chức tiếp tục tàn phá các gia đình, áp bức người dân, gieo rắc ma túy và bạo lực khắp các thành phố”, ông viết trên mạng xã hội X.

ap25302776045787.jpg
ap25302510234670.jpg
Người dân thành phố biểu tình phản đối chiến dịch trấn áp đẫm máu. (Ảnh: AP)

Cảnh sát xác nhận 121 trường hợp tử vong, trong đó có 4 cảnh sát. Các nguồn khác cho biết con số tử vong ít nhất là 132.

Chiến dịch diễn ra ngay trước thềm nhiều sự kiện quốc tế lớn sắp được tổ chức tại Brazil. Tuần tới, Rio sẽ đăng cai hội nghị thị trưởng toàn cầu C40 và giải thưởng Earthshot của Hoàng tử William, dự kiến nhiều nhân vật nổi tiếng sẽ tham gia.

Tháng 11 tới, Hội nghị thượng đỉnh khí hậu Liên Hợp Quốc COP30 sẽ diễn ra tại thành phố Belem ở miền bắc Brazil.

Ngày 29/10, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc bày tỏ lo ngại về số người chết lớn trong chiến dịch.

“Tổng Thư ký hết sức lo ngại trước số thương vong lớn trong chiến dịch của cảnh sát diễn ra ngày hôm qua ở các khu ổ chuột tại Rio de Janeiro. Ông nhấn mạnh việc sử dụng vũ lực trong hoạt động cảnh sát phải tuân thủ luật nhân quyền quốc tế và kêu gọi chính quyền khẩn trương điều tra vụ việc”, người phát ngôn Stephane Dujarric cho biết.

Bình Giang
ABC News, AP
#Brazil #Chống ma túy #Bạo lực băng đảng #Mỹ Latin

