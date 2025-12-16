Thái Lan nêu ba điều kiện đàm phán ngừng bắn với Campuchia

TPO - Bộ Ngoại giao Thái Lan ngày 16/12 nhấn mạnh ba điều kiện mà nước này muốn Campuchia đáp ứng trước khi các cuộc đàm phán bắt đầu, đồng thời cho biết có khoảng gần 700 công nhân Thái Lan đã đăng ký hồi hương.

Bà Maratee Nalita Andamo - Phó Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Thái Lan - ngày 16/12 bình luận về lời kêu gọi từ một số quốc gia về việc Thái Lan và Campuchia đàm phán ngừng bắn, nói rằng Bangkok đã làm rõ lập trường của mình.

Theo bà Maratee, dựa trên thông lệ quốc tế, lệnh ngừng bắn là vấn đề giữa hai nước đang xung đột và phải được thể hiện bằng những hành động cụ thể - điều mà Thái Lan vẫn đang chờ đợi từ phía Campuchia.

Thái Lan đặt ra ba điều kiện để đàm phán ngừng bắn với Campuchia, bao gồm: Campuchia phải tuyên bố ngừng bắn trước, duy trì lệnh ngừng bắn liên tục và hợp tác rà phá bom mìn một cách thiện chí.

Bộ Ngoại giao Thái Lan cũng cập nhật các nỗ lực hỗ trợ công dân tại Campuchia. Hiện tại, 669 công dân Thái Lan đã đăng ký với Đại sứ quán tại Phnom Penh (Campuchia) để được hồi hương.

Bộ này cho biết sẵn sàng hỗ trợ các giấy tờ đi lại khẩn cấp và các chuyến bay từ Phnom Penh và Siem Reap, đồng thời kêu gọi công dân Thái Lan tại Campuchia muốn hồi hương liên hệ với đại sứ quán hoặc lãnh sự quán bất cứ lúc nào.