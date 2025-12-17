Chính quyền quân sự Myanmar bác tin bà Aung San Suu Kyi qua đời

TPO - Chính quyền quân sự Myanmar khẳng định cựu lãnh đạo Aung San Suu Kyi “có sức khỏe tốt”, sau khi con trai bà nói với báo chí rằng ông hầu như không nhận được thông tin nào về tình trạng của mẹ và lo ngại bà có thể đã qua đời mà ông không hề hay biết.

Bà Aung San Suu Kyi.

Trong cuộc phỏng vấn với Reuters tại Tokyo, Kim Aris cho biết ông không được liên lạc với mẹ trong nhiều năm và tin rằng bà đang bị giam giữ tại thủ đô Naypyidaw của Myanmar.

Bà Suu Kyi, người từng được trao giải Nobel Hòa bình, bị bắt giữ sau cuộc đảo chính quân sự năm 2021 khiến chính phủ dân sự do bà lãnh đạo bị lật đổ, châm ngòi cho cuộc nội chiến để lại hệ lụy đến tận bây giờ. Hiện bà đang thụ án tổng cộng 27 năm tù, với các tội danh kích động, tham nhũng và gian lận bầu cử, dù bà bác bỏ tất cả cáo buộc.

“Bà Aung San Suu Kyi hiện có sức khỏe tốt”, tuyên bố đăng trên trang Myanmar Digital News do chính quyền quân sự điều hành cho biết. Tuyên bố này không đưa ra bằng chứng hay chi tiết nào về tình trạng sức khỏe của bà.

Reuters cho biết chưa thể liên hệ ngay với ông Aris để đề nghị bình luận về tuyên bố của chính quyền quân sự Myanmar.

Ông Aris cho rằng cuộc bầu cử sắp tới tại Myanmar, dự kiến bắt đầu từ ngày 28/12, có thể giúp hoàn cảnh của bà được cải thiện. Ông bày tỏ hy vọng quân đội Myanmar sẽ trả tự do cho bà Suu Kyi hoặc chuyển bà sang hình thức quản thúc tại gia để xoa dịu chỉ trích trước thềm bầu cử.

Chính quyền quân sự cáo buộc ông Aris tìm cách gây rối cuộc bầu cử.

“Đây chỉ là sự bịa đặt được tung ra và cố ý lan truyền nhằm phá hoại cuộc tổng tuyển cử dân chủ đa đảng tự do và công bằng sẽ sớm được tổ chức tại Myanmar”, tuyên bố của chính quyền quân sự nhấn mạnh.

Cuộc bầu cử sắp tới là cuộc tổng tuyển cử đầu tiên của Myanmar kể từ năm 2020, khi quân đội cáo buộc bà Suu Kyi gian lận kết quả.

Đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ (NLD) của bà Suu Kyi đã bị giải thể, trong khi nhiều nhóm chính trị chống chính quyền quân sự khác tuyên bố tẩy chay cuộc bầu cử.