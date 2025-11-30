Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thế giới

Google News

Hứng đạn pháo từ Myanmar, Thái Lan bắn cảnh báo

Bình Giang

TPO - Hôm nay (29/11), Trung tướng Worathep Boonya - Tư lệnh Quân khu 3 của quân đội Thái Lan, xác nhận lực lượng của nước này đã nhận được lệnh bắn đạn khói cảnh cáo, sau khi đạn pháo từ cuộc giao tranh giữa quân đội Myanmar và các nhóm dân tộc thiểu số bay qua biên giới.

img-1402.jpg
Ảnh: The Nation

The Nation dẫn lời Trung tướng Worathep cho biết, sáng sớm nay lực lượng đặc nhiệm Rajamanur báo cáo đã phát hiện 5 quả đạn cối 60mm vượt biên giới và rơi xuống phía Thái Lan, tại khu vực lân cận huyện Mae Sot.

Sau khi nhận được báo cáo, Tư lệnh Quân khu 3 ngay lập tức xin ý kiến ​​và được Tổng Tư lệnh Quân đội Hoàng gia Thái Lan chấp thuận cho phản ứng. Lực lượng đặc nhiệm sau đó đã bắn 4 quả đạn khói 120mm về phía khu vực xung đột.

Đánh giá ban đầu xác nhận các quả đạn cối bay sang từ Myanmar đã gây thiệt hại cho 1 nhà dân ở phía Thái Lan. Bên cạnh đó, 2 công dân Myanmar, cụ thể là 1 phụ nữ và 1 trẻ em, bị thương và phải nhập viện.

Tư lệnh Quân khu 3 chỉ đạo lực lượng đặc nhiệm Rajamanur giám sát chặt chẽ khu vực biên giới, ưu tiên bảo đảm an toàn cho công dân Thái Lan sống gần đó.

Bình Giang
The Nation
#Myanmar #Thái Lan #Xung đột Myanmar #Đạn pháo #Đạn khói

