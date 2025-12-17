Châu Âu đề xuất triển khai lực lượng đa quốc gia tại Ukraine, Nga lên tiếng

TPO - Các nhà lãnh đạo châu Âu đã công bố một gói cam kết toàn diện về an ninh, quân sự và kinh tế nhằm hỗ trợ Ukraine trong trường hợp đạt được thỏa thuận hòa bình với Nga. Gói cam kết bao gồm hỗ trợ lâu dài cho Kiev cũng như các thỏa thuận an ninh đa quốc gia.

Theo tuyên bố chung, các nhà lãnh đạo châu Âu hoan nghênh những tiến triển đạt được từ những nỗ lực của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong việc thúc đẩy một nền hòa bình công bằng và bền vững tại Ukraine. Các bên cũng nhất trí phối hợp chặt chẽ với Tổng thống Mỹ Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky để hướng tới giải pháp hòa bình lâu dài.

Châu Âu cam kết hỗ trợ bền vững và đáng kể cho việc tái thiết quân đội Ukraine, với quy mô lực lượng vũ trang thời bình dự kiến lên tới 800.000 binh sĩ. Bên cạnh đó, các nước châu Âu đề xuất thành lập một "lực lượng đa quốc gia cho Ukraine", do châu Âu điều phối với sự hỗ trợ của Mỹ, nhằm hỗ trợ phục hồi năng lực quân sự và đóng góp vào bảo đảm an ninh trên không, trên biển, bao gồm cả các hoạt động bên trong lãnh thổ Ukraine.

Ảnh minh họa.

Tuyên bố cũng đề cập đến việc thiết lập một cơ chế giám sát lệnh ngừng bắn do Mỹ dẫn đầu, với sự tham gia của cộng đồng quốc tế, nhằm cảnh báo sớm nguy cơ tái bùng phát xung đột và bảo đảm phản ứng kịp thời trước các hành vi vi phạm. Các nhà lãnh đạo châu Âu đồng thời cam kết sẽ có những nghĩa vụ pháp lý cụ thể, bao gồm giải pháp quân sự, trong trường hợp Ukraine bị tấn công trong tương lai.

Ngoài ra, châu Âu khẳng định sẽ cung cấp nguồn lực đáng kể cho quá trình phục hồi và tái thiết Ukraine, nhấn mạnh Nga phải bồi thường thiệt hại do xung đột gây ra, đồng thời tái khẳng định sự ủng hộ đối với lộ trình Ukraine gia nhập Liên minh châu Âu (EU).

Các bên ký cam kết tiếp tục duy trì và gia tăng sức ép đối với Nga nhằm thúc đẩy Moscow tham gia các cuộc đàm phán nghiêm túc. Tuyên bố được đưa ra bởi Ủy ban châu Âu và Chính phủ Đức, thay mặt lãnh đạo Đức, Pháp, Anh, Đan Mạch, Phần Lan, Hà Lan, Na Uy, Thụy Điển, Ý, Ba Lan, cùng Chủ tịch Ủy ban châu Âu và Chủ tịch Hội đồng châu Âu, đồng thời để ngỏ khả năng các quốc gia khác tham gia.

Về phía Nga, Thứ trưởng Ngoại giao Sergey Ryabkov trong một cuộc phỏng vấn với ABC News ngày 16/12 khẳng định, Moscow sẽ không bao giờ đồng ý với việc triển khai quân đội phương Tây tại Ukraine dưới bất kỳ hình thức nào, kể cả trong khuôn khổ Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

"Chúng tôi cởi mở với các giải pháp chính trị, nhưng sẽ không bao giờ tán thành, đồng ý hay chấp nhận bất kỳ sự hiện diện nào của quân đội NATO trên lãnh thổ Ukraine", ông Sergey Ryabkov nhấn mạnh.