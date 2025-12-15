UAV tàng hình CH-7 của Trung Quốc chính thức cất cánh

TPO - Máy bay không người lái (UAV) tàng hình CH-7 của Trung Quốc đã hoàn tất chuyến bay thử nghiệm đầu tiên tại một sân bay ở Tây Bắc Trung Quốc, đánh dấu bước chuyển quan trọng từ thử nghiệm mặt đất sang giai đoạn đánh giá trên không.

Theo thông tin từ Học viện Khoa học và Công nghệ Hàng không Vũ trụ số 11 Trung Quốc (CASC), máy bay không người lái tàng hình CH-7 mới đây đã hoàn thành chuyến bay thử nghiệm đầu tiên tại một sân bay ở khu vực Tây Bắc Trung Quốc. Như vậy, dòng UAV cánh bay cỡ lớn, từng thu hút nhiều sự chú ý tại các kỳ Triển lãm Hàng không Trung Quốc, chính thức bước vào giai đoạn thử nghiệm bay.

CH-7 được thiết kế theo cấu hình khí động học cánh bay, tích hợp công nghệ có hiệu suất cao, bao gồm các cảm biến quang điện và hồng ngoại. Theo nhà phát triển, UAV này có khả năng hoạt động bền bỉ, trần bay cao, tốc độ hành trình nhanh và năng lực thực hiện nhiệm vụ mạnh mẽ, đáp ứng tốt yêu cầu quan sát mặt đất và hỗ trợ dữ liệu trong các điều kiện tác chiến phức tạp.

Đại diện CASC cho biết, chuyến bay đầu tiên là cột mốc đặc biệt quan trọng đối với bất kỳ loại máy bay nào. Mục tiêu chính của chuyến bay thử nghiệm lần này nhằm xác thực hiệu quả thiết kế tổng thể và những tiến bộ đạt được trong các đột phá công nghệ then chốt của Trung Quốc.

Theo vị đại diện, so với nhiều UAV khác, CH-7 đòi hỏi phải kiểm nghiệm nhiều công nghệ phức tạp hơn, khiến quá trình thử nghiệm trở nên khó khăn. UAV này sử dụng cấu hình cánh bay không đuôi với tỷ lệ khung hình cao, dẫn đến hệ thống điều khiển phức tạp và tiềm ẩn vấn đề về ổn định hướng. Những yếu tố này làm gia tăng mức độ rủi ro của chuyến bay thử nghiệm đầu tiên.

Trong chuyến bay vừa qua, các tính năng bay cơ bản của CH-7 như cất cánh và hạ cánh tự động, điều khiển thao tác và theo dõi quỹ đạo đã được xác nhận. Kết quả cho thấy UAV hoạt động đúng theo các thông số thiết kế và phù hợp với mô hình mô phỏng đã được xác lập trước đó. Theo nhà phát triển, chuyến bay này mới chỉ kiểm tra những đặc tính bay cơ bản nhất. Trong thời gian tới, CH-7 sẽ tiếp tục trải qua các thử nghiệm về hiệu suất bay và xác minh chức năng của tải trọng nhiệm vụ.