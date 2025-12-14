Hé lộ thiết bị tuyệt mật của Trung Quốc có thể đe dọa bờ biển Mỹ

TPO - Một ấn phẩm quốc phòng của Mỹ cho rằng các thiết bị không người lái dưới nước (drone ngầm) mà Trung Quốc đang thử nghiệm có thể phong tỏa kênh đào Panama, thậm chí đe dọa bờ Tây nước Mỹ.

Hình ảnh mẫu drone siêu lớn mà Trung Quốc đang thử nghiệm

Những drone này, được gọi là XXLUUV (Extra-Extra-Large Unmanned Underwater Vehicles – thiết bị không người lái dưới nước cỡ siêu lớn), được bảo vệ ở mức tuyệt mật và cho đến nay chỉ có rất ít thông tin chắc chắn về chúng.

Tuy vậy, theo trang Naval News, một số manh mối đã được thu thập từ ảnh vệ tinh, ảnh chụp của nhân chứng và mô hình do nhà chế tạo trưng bày tại triển lãm quốc phòng. Bài viết cho biết mẫu drone này có kích thước lớn nhất thế giới hiện nay và có khả năng di chuyển hơn 18.500 km, có thể vươn tới châu Mỹ, bao gồm tuyến hàng hải chiến lược là kênh đào Panama.

Khoang vũ khí bên trong của nó có thể mang thủy lôi hoặc từ 8 - 12 ngư lôi, nhờ đó “mang đến cho Trung Quốc lựa chọn rủi ro thấp để trực tiếp đe dọa các cảng ở bờ Tây nước Mỹ”, Naval News viết.

Trước đó, trang này từng đưa tin 2 nguyên mẫu có kích thước tương tự nhưng thiết kế khác nhau đã bị vệ tinh phát hiện trong các cuộc thử nghiệm ở Biển Đông vào tháng 9.

Các drone được đặt trong những ụ nổi chuyên dụng tại 2 cảng khác nhau ở Hải Nam và có thể đang cạnh tranh để giành hợp đồng với Hải quân Trung Quốc.

Ảnh vệ tinh chụp vào tháng 1 năm nay cũng cho thấy drone không có đuôi, đang được đóng tại xưởng tàu ở Quảng Châu, thuộc sở hữu của Tập đoàn Công nghiệp đóng tàu nhà nước Trung Quốc (CSSC).

Những drone trên được xếp vào loại “siêu siêu lớn” vì dài tới hơn 40m, gần bằng một số tàu ngầm cỡ nhỏ và lớn hơn nhiều so với bất kỳ drone cỡ lớn nào từng được biết đến.

Hải quân Mỹ sở hữu một số drone cỡ lớn như Orca, dài 26m. Trung Quốc sở hữu 2 mẫu HSU100 và AJX002, mỗi chiếc dài khoảng 20m.

Hai mẫu này được phô diễn trong lễ duyệt binh tại Bắc Kinh vào tháng 9 năm nay. Một tạp chí quân sự Trung Quốc cho biết chúng có thể thực hiện các chiến dịch phối hợp như phong tỏa và tấn công. Các mẫu XXL được cho là còn mạnh hơn nhiều.

Thông tin do CSSC cung cấp tại triển lãm hàng không Chu Hải năm ngoái tiết lộ những manh mối rõ nhất về năng lực của chúng. Tập đoàn đóng tàu nhà nước này đã trưng bày mô hình mà họ gọi là “tàu ngầm không người lái cỡ nhỏ cho tác chiến đặc biệt”.

Chưa có bằng chứng cho thấy drone này chính là loại đang được thử nghiệm, nhưng hình dáng của nó phù hợp với các ghi nhận trước đó, và thông số sản phẩm cho biết chiều dài của nó là 38 - 43m, rất gần với các ước tính dựa trên quan sát. CSSC cho biết drone của họ có thể lặn ở độ sâu 300 - 450m và đạt tốc độ tối đa 37 km/giờ.

Mô hình cũng cho thấy một hệ thống pin chiếm gần 1/3 không gian bên trong, cho phép hoạt động với tầm xa 3.000 hải lý khi di chuyển dưới nước, gấp 6 lần so với các tàu ngầm diesel-điện tốt nhất hiện nay, hoặc 10.000 hải lý khi chạy trên mặt nước.

Bảng giới thiệu sản phẩm cho biết thiết kế có 3 cấu hình: Một cấu hình cho phép mang ngư lôi hoặc tên lửa phóng từ ống ngư lôi; một cấu hình có thể chở tối đa 8 thợ lặn tác chiến đặc biệt; và cấu hình thứ ba có khả năng mang thủy lôi hoặc nhiều drone ngầm cỡ nhỏ.

Nhà đóng tàu cho biết phương tiện này có thể được trung tâm chỉ huy trên bờ hoặc trên tàu điều khiển từ xa, thông qua tín hiệu radar truyền qua vệ tinh rồi tiếp sóng bằng mạng lưới phao.