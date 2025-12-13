Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Người lính

Google News

Hàng trăm vũ khí Nga tập kích cơ sở năng lượng Ukraine trong đêm

Quỳnh Như

TPO - Nga đã tiến hành cuộc tấn công hỗn hợp với gần 500 vũ khí, chủ yếu nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng ở miền Nam Ukraine.

Theo báo cáo từ Không quân Ukraine, trong đêm ngày 12, rạng sáng 13/12, các lực lượng Nga đã tiến hành cuộc tấn công hỗn hợp quy mô lớn, phóng tổng cộng 495 vũ khí vào Ukraine. Trong đó bao gồm 465 máy bay không người lái (UAV tấn công và mồi nhử) và 30 tên lửa các loại (4 tên lửa đạn đạo Kh-47M2 Kinzhal, 5 tên lửa hành trình Iskander-K, 5 tên lửa đạn đạo Iskander-M và 16 tên lửa Kalibr).

Cơ quan này cho biết 8 tên lửa và 33 máy bay không người lái nhắm trúng vào 18 khu vực, trong khi các mảnh vỡ từ các thiết bị bị bắn hạ rơi xuống nhiều địa điểm trên lãnh thổ Ukraine.

t1.jpg
t2.jpg
t3.jpg
t4.jpg
Hậu quả vụ tập kích của Nga đêm 12, rạng sáng ngày 13/12.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong một tuyên bố cho biết, Nga đã triển khai hơn 450 máy bay tấn công không người lái và 30 tên lửa các loại trong đêm 12, rạng sáng ngày 13/12, nhằm vào Ukraine. Mục tiêu chính là cơ sở hạ tầng năng lượng ở miền Nam và tỉnh Odessa.

Theo ông, sau các cuộc tấn công đêm qua, hàng nghìn gia đình ở Kirovohrad, Mykolaiv, Odesa, Sumy, Kharkiv, Kherson và Chernihiv đã bị mất điện. Vụ tập kích cũng được ghi nhận ở các vùng Dnipropetrovsk và Cherkasy.

Nhà lãnh đạo Ukraine một lần nữa kêu gọi sự hỗ trợ từ các đối tác, nhanh chóng đưa ra những quyết định mạnh mẽ hơn nhằm giúp Kiev bảo vệ hạ tầng và chấm dứt xung đột. Đồng thời ông cũng lưu ý rằng, cần phải tăng cường phòng không ở tiền tuyến cũng như nâng cao khả năng tác chiến tầm xa.

Bộ Năng lượng Ukraine cùng ngày thông báo nhiều khu vực gặp tình trạng mất điện nghiêm trọng do các cơ sở hạ tầng năng lượng bị tấn công vào ban đêm và rạng sáng. Tình trạng cắt điện luân phiên theo giờ đang được áp dụng trên khắp các tỉnh của Ukraine. Ngoài ra, các hạn chế về điện đối với người tiêu dùng công nghiệp và doanh nghiệp vẫn đang được duy trì ở tất cả các tỉnh.

"Công tác sửa chữa khẩn cấp sẽ bắt đầu ngay khi tình hình an ninh cho phép. Các nhân viên ngành điện sẽ nỗ lực khôi phục điện cho tất cả người tiêu dùng nhanh nhất có thể", bộ này cho biết thêm.

Quỳnh Như
RBC-Ukraine
#Nga #Ukraine #tấn công #hạ tầng năng lượng #tên lửa #vũ khí #xung đột Nga Ukraine #tình hình chiến sự

Xem thêm

Cùng chuyên mục