Người lính

Google News

Thủ tướng khen thưởng 15 tập thể và cá nhân của Bộ Quốc phòng về quản lý khu vực biên giới biển

Nguyễn Minh
TPO - Với những thành tích xuất sắc trong tổ chức thực hiện Nghị định số 71 của Chính phủ về quản lý hoạt động của người, phương tiện trong khu vực biên giới biển, Thủ tướng Chính phủ có quyết định tặng Bằng khen cho 5 tập thể và 10 cá nhân của Bộ Quốc phòng; Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quyết định tặng Bằng khen cho 10 tập thể và 22 cá nhân.

Chiều 12/12, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị định số 71/2015/NĐ-CP ngày 3/9/2015 của Chính phủ, về việc quản lý hoạt động của người, phương tiện trong khu vực biên giới biển của Việt Nam.

bqp-1.jpg
Các đại biểu dự hội nghị.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, chủ trì hội nghị.

Theo Bộ Quốc phòng, qua 10 năm thực hiện Nghị định số 71, dưới sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Ban Chấp hành Trung ương Đảng mà trực tiếp, thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, sự quyết liệt của Chính phủ, sự vào cuộc, đồng hành của các ban, bộ, ngành Trung ương và cấp ủy chính quyền các địa phương, các lực lượng, trong đó lực lượng vũ trang nhân dân là nòng cốt, lực lượng Bộ đội Biên phòng là chuyên trách đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Chủ quyền, an ninh trật tự trong khu vực biên giới biển được giữ vững. Nhận thức pháp luật, trách nhiệm của các cấp, ngành, lực lượng, các tầng lớp nhân dân, nhất là nhân dân khu vực biên giới trong tham gia xây dựng và quản lý biên giới quốc gia trên biển được nâng lên. Điều này góp phần quan trọng củng cố, xây dựng nền biên phòng toàn dân và thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh, ổn định lâu dài trong nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

bqp-2.jpg
Đại tướng Nguyễn Tân Cương phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, nêu ý kiến chỉ ra nguyên nhân, khó khăn, vướng mắc khách quan và chủ quan trong thực hiện Nghị định và đề xuất nhiều giải pháp đổi mới.

Đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác quản lý hoạt động của người, phương tiện trong khu vực biên giới biển Việt Nam thời gian qua, Đại tướng Nguyễn Tân Cương đề nghị các bộ, ban, ngành, địa phương và các cơ quan, đơn vị bộ đội Biên phòng tiếp tục phối hợp, quán triệt, triển khai thực hiện tốt các nghị quyết, kết luận của Trung ương liên quan đến nhiệm vụ này.

Theo Đại tướng Nguyễn Tân Cương, cần đẩy mạnh tuyên truyền vận động, nâng cao nhận thức cho cán bộ, nhân dân về nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, chấp hành nghiêm Luật Biên giới quốc gia, Luật Biển Việt Nam, Luật Biên phòng Việt Nam và các quy định trong quản lý hoạt động của người, phương tiện trong khu vực biên giới biển.

bqp-3.jpg
Đại tướng Nguyễn Tân Cương trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng các tập thể, cá nhân xuất sắc.

Cùng đó, các lực lượng cần nêu cao tinh thần cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, qua đó xây dựng lòng yêu nước, ý thức trách nhiệm của mọi người dân tích cực cùng các lực lượng trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, giữ gìn an ninh trật tự khu vực biên giới biển.

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phối hợp chặt chẽ với các địa phương và các lực lượng chức năng nắm tình hình của các loại tội phạm; tăng cường tuần tra, kiểm soát, đấu tranh xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ trong công tác quản lý nhà nước về biên phòng, biên giới quốc gia.

Thực hiện tốt công tác quản lý, huy động nhân lực, tàu thuyền và phương tiện dân sự tham gia bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia trên các vùng biển của Việt Nam. Chuẩn bị lực lượng, phương tiện, phối hợp, hiệp đồng xử lý kịp thời, hiệu quả các hoạt động phòng thủ dân sự.

bqp-4.jpg
Trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng các tập thể xuất sắc.

Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam lưu ý, các lực lượng tăng cường phối hợp, chủ động phòng ngừa, phát hiện, xử lý các vấn đề phức tạp nảy sinh và thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để khắc phục cảnh báo của Ủy ban châu Âu về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Tiếp tục tham mưu, xây dựng chiến lược, cơ chế chính sách phát triển kinh tế biển gắn với bảo vệ chủ quyền quốc gia, xây dựng các chính sách hỗ trợ về tài chính, thuế, bảo hiểm cho phát triển kinh tế biển.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương cũng lưu ý đẩy nhanh việc thực hiện các đề án, dự án phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, hạ tầng giao thông trên địa bàn, khu vực ven biển; khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế của biển; nâng cao đời sống, vật chất, tinh thần cho nhân dân trong khu vực biên giới biển, nâng cao sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính quyền địa phương 2 cấp trong tình hình mới.

Nguyễn Minh
