Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân đội lần thứ XI: Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng đặt kỳ vọng vào thanh niên Quân đội

TPO - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang cho biết, Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng kỳ vọng thanh niên Quân đội sẽ khắc ghi lời dạy của Bác Hồ kính yêu, ra sức tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu không ngừng, vươn lên chiếm lĩnh những đỉnh cao mới trong mọi nhiệm vụ, mọi lĩnh vực.

Sáng 10/12, tại Hà Nội, diễn ra phiên trọng thể Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân đội lần thứ XI (2025-2030), với sự tham gia của 400 đại biểu ưu tú đến từ các cơ quan, đơn vị trong toàn quân.

﻿ Đại biểu dự Đại hội thực hiện nghi lễ chào cờ. Ảnh: Nguyễn Minh

Tới dự Đại hội (ĐH) có Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; Đại tướng Nguyễn Tân Cương - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Cùng dự có các Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ và Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; anh Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn; đại biểu Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân...

Phát biểu khai mạc ĐH, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, cho biết thời gian qua, các đơn vị trong toàn quân đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công ĐH Đoàn các cấp, tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên (CTĐ và PTTN) từ cấp cơ sở đến cấp trực thuộc Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng. Đây thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong tuổi trẻ toàn quân.

Tại Đại hội, Đại tướng Phan Văn Giang trao bức trướng của Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng tặng thanh niên Quân đội.

Theo Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, ĐH có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nhằm tiếp tục quán triệt triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về CTĐ và PTTN, nhất là ĐH XIV của Đảng và Nghị quyết ĐH Đảng bộ Quân đội lần thứ XII, qua đó, định hướng, động viên tuổi trẻ toàn quân trung thành, bản lĩnh, đổi mới, xung kích, sáng tạo, xứng danh danh Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới.

Phát biểu chỉ đạo ĐH, Đại tướng Phan Văn Giang - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ qua, CTĐ và PTTN Quân đội đã được triển khai toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm và đạt nhiều kết quả tốt, rất tốt và rất xuất sắc, thể hiện rõ trong 6 nội dung.

Theo đó, thanh niên Quân đội (TNQĐ) là lực lượng cơ bản, chủ yếu đóng góp to lớn trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng nền nếp chính quy; hoàn thành xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ; đóng góp chính trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu khai mạc Đại hội.

TNQĐ luôn đi đầu đóng góp quan trọng trong lao động sản xuất, tham gia phát triển kinh tế - xã hội; tạo nên những ấn tượng mạnh trong tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và một số sự kiện quốc tế.

Trong đó, nổi bật là tuổi trẻ Quân đội tham gia lực lượng diễu binh, diễu hành trong các dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9; tham gia tích cực, sáng tạo trong công tác đối ngoại quốc phòng.

Nhân dịp này, Đại tướng Phan Văn Giang thay mặt Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng trân trọng cảm ơn Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, cấp ủy, chính quyền, nhân dân các địa phương và Trung ương Đoàn đã luôn quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để TNQĐ hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

Trước những thuận lợi, thời cơ và thách thức trong bối cảnh mới, Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo tuổi trẻ toàn quân thực hiện tốt “2 xung kích, 2 sẵn sàng”, gồm: Xung kích thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Quân đội; Xung kích thực hiện thắng lợi các phong trào hành động cách mạng của thanh niên.

Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Theo đó, cấp ủy, chỉ huy các cấp cần lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt cho đoàn viên, thanh niên hiểu sâu sắc nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, của Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng, nhiệm vụ của cách mạng, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, nhiệm vụ của các đơn vị.

Thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị, làm cho mỗi đoàn viên, thanh niên có bản lĩnh vững, ý chí mạnh, trách nhiệm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt và xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Đối với việc phát động phong trào “3 Tiên phong quyết thắng”, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh: “Tôi yêu cầu sau ĐH này, tổ chức Đoàn trong toàn quân phải tổ chức phát động, triển khai thật nghiêm túc và thực chất phong trào này, bảo đảm mỗi nội dung, mỗi chỉ tiêu phải trở thành hiện thực”.

Về “2 sẵn sàng” được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nêu rõ: Sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khó, nhiệm vụ mới; sẵn sàng đến vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng khó khăn.

﻿ Quang cảnh đại hội.

Theo Đại tướng Phan Văn Giang, “sẵn sàng” thứ nhất là yêu cầu cao đối với mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong Quân đội. Thế hệ trẻ trong Quân đội phải luôn có chí tiến thủ, không chùn bước trước khó khăn, gian khổ, hiểm nguy. Đặc biệt, trong bối cảnh các thách thức an ninh phi truyền thống ngày càng phức tạp

“Sẵn sàng” thứ hai là yêu cầu thuộc về bản chất, truyền thống tốt đẹp của Quân đội mà mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên cần phát huy mạnh mẽ hơn nữa trong tình hình mới.

Sự có mặt của TNQĐ nơi vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng khó khăn không chỉ góp phần giúp đỡ nhân dân phát triển kinh tế, xã hội mà còn củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, đặc biệt là xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân và “thế trận lòng dân” vững chắc.

“Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng kỳ vọng TNQĐ sẽ khắc ghi lời dạy của Bác Hồ kính yêu, ra sức tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu không ngừng, vươn lên chiếm lĩnh những đỉnh cao mới trong mọi nhiệm vụ, mọi lĩnh vực, tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa trong sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc”, Bộ trưởng Phan Văn Giang nhấn mạnh.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng và Trung ương Đoàn tặng hoa chúc mừng đoàn đại biểu Quân đội đi dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII.

﻿ ﻿ ﻿﻿ Chương trình nghệ thuật đặc sắc chào mừng Đại hội.

Lãnh đạo Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng trò chuyện với đại biểu thanh niên Quân đội về dự Đại hội.

Ảnh: Nguyễn Minh