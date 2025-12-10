Ý nghĩa biểu trưng Đại hội I Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TPHCM lần thứ I

Ban Thường vụ Thành Đoàn TPHCM vừa công bố biểu trưng chính thức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Theo đó, bố cục tổng thể của biểu trưng được xây dựng theo cấu trúc mở, mô phỏng hình ảnh con tàu vươn mình ra biển lớn. Bên trái là hình cánh sen - biểu thị cho truyền thống và bản sắc, còn bên phải là khối hình hiện đại bao gồm tuyến metro, ngọn hải đăng và những đường nét dài mạnh mẽ tạo hình mũi tàu hướng ra biển.

Biểu trưng (logo) Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Nguồn: Thành Đoàn TPHCM

Hình tượng con tàu thể hiện quyết tâm vượt sóng, vượt thử thách và mở ra tầm nhìn chiến lược về phát triển của trung tâm kinh tế - tài chính xứng tầm khu vực một trong những động lực tăng trưởng chủ lực của TPHCM trong nhiệm kỳ 2025-2030. Sự kết hợp giữa truyền thống - hiện đại tạo nên thông điệp rõ ràng: Tuổi trẻ TPHCM luôn tiên phong, sáng tạo, quyết tâm, khát vọng xây dựng một đô thị văn minh, hiện đại và hội nhập.

Hình tượng hoa sen - biểu trưng của truyền thống, cội nguồn và bản sắc Việt Nam. Hoa sen từ lâu đã được xem là linh hồn và bản sắc văn hóa Việt Nam, tượng trưng cho sự thanh khiết, trong sáng và tinh thần vươn lên “gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn”. Trong biểu trưng, hình ảnh hoa sen được cách điệu với bố cục mở, hàm chứa thông điệp kế thừa – phát triển. Ba cánh sen đồng thời đại diện cho truyền thống của ba tỉnh, thành phố hợp thành một TPHCM mới: TPHCM, Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu.

Mỗi cánh sen là một lớp ý nghĩa về lịch sử, bản sắc và sức mạnh nội sinh của từng địa phương, nay hòa quyện để tạo nên một chỉnh thể thống nhất, thể hiện tinh thần đoàn kết, hợp nhất và khát vọng phát triển chung của thành phố.

Về khối hình số “1”. Theo Thành Đoàn TPHCM, đây là biểu tượng của kỳ đại hội đầu tiên và dấu mốc lịch sử sau hợp nhất: Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 là kỳ đại hội đầu tiên sau quá trình hợp nhất TPHCM, tỉnh Bình Dương và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Đây là dấu mốc đặc biệt quan trọng, mở đầu cho một giai đoạn phát triển mới với nhiều khát vọng và kỳ vọng. Hình tượng số “1” được khắc họa mạnh mẽ, đại diện cho nhiệm kỳ đầu tiên của thành phố mới.

Các khối hình cấu thành biểu trưng cũng mang tính đại diện cho 3 địa phương hợp nhất:

Hình tượng trái dầu: Cây dầu - loại cây quen thuộc tại Bình Dương được xem là biểu tượng của sự bền bỉ và sức sống. Hình tượng trái dầu được cách điệu dưới dạng các đường nét thẳng, cứng cáp, gợi liên tưởng đến dây chuyền công nghiệp hóa. Đây là biểu trưng cho một Bình Dương năng động, hiện đại, là trung tâm công nghiệp lớn của vùng Đông Nam Bộ, đồng thời thể hiện quyết tâm phát triển công nghiệp - công nghệ cao trong thời kỳ mới.

Hình tượng ngọn hải đăng - biểu tượng gắn với lịch sử, biển cả và sức mạnh dẫn đường, được đưa vào biểu trưng nhằm tôn vinh vai trò đặc biệt của Bà Rịa - Vũng Tàu: Vùng đất biển giàu tiềm năng cảng biển, logistics và kinh tế hàng hải. Ánh sáng từ ngọn hải đăng tượng trưng cho định hướng chiến lược của thành phố trong việc phát triển kinh tế biển, đồng thời thể hiện ý chí, trí tuệ và trách nhiệm của thanh niên sẵn sàng vươn ra biển lớn, đóng góp vào sự phát triển đột phá trong giai đoạn mới.

Hình tượng tuyến tàu metro: Tuyến metro được cách điệu như đoàn tàu đang lướt đi mạnh mẽ, dẫn hướng. Đây là biểu tượng của hạ tầng hiện đại và quá trình phát triển đô thị tiên tiến. Sau sáp nhập, hình tượng metro thể hiện tầm nhìn mở rộng không gian đô thị, tăng cường liên kết vùng, thúc đẩy giao thông - logistics và khẳng định một thành phố trẻ trung, năng động, dám nghĩ lớn - dám làm lớn. Đoàn tàu tiến về phía trước tượng trưng cho khí thế chuyển động không ngừng, khát vọng làm chủ công nghệ, tinh thần đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế của thanh niên TPHCM.