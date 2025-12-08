Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Điểm đặc biệt trong thiết kế logo Đại hội Đoàn Thanh niên Chính phủ lần thứ I

Xuân Tùng
TPO - Biểu trưng (logo) và ca khúc chính thức tuyên truyền của Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 vừa được công bố. Trong đó, thiết kế logo có điểm nổi bật đặc biệt.

Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Chính phủ vừa công bố biểu trưng (logo) của Đại hội và ca khúc chính thức của Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Logo Đại hội được thiết kế thể hiện tinh thần hành động của Đại hội là "Khát vọng - cống hiến, Tiên phong - kiến tạo, Đoàn kết - phát triển". Logo có hai màu chủ đạo là đỏ và xanh lá cây, màu truyền thống của huy hiệu Đoàn.

log-daihoi-chinhphu1.jpg

Về hình khối, logo lấy hình tượng số 1 cách điệu thành hình lá cờ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, đồng thời tạo hình một mái nhà chung. Điểm đổi mới đặc biệt trong thiết kế là hình ảnh cán cờ được làm bằng cây tre.

Lá cờ là biểu tượng của tinh thần tiên phong, xung kích, luôn dẫn đầu trong mọi phong trào. Cây tre tượng trưng cho sức sống dẻo dai, kiên cường và bất khuất của dân tộc Việt Nam; gắn liền với sự tích Thánh Gióng đánh giặc, vươn mình thần kỳ. Qua đó, chuyển tải thông điệp với thế hệ trẻ hôm nay trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, cần có niềm tự tin, tự hào để có khát vọng cống hiến và tiên phong kiến tạo tương lai phồn vinh.

Hình ảnh mái nhà trong biểu trưng tượng trưng cho tinh thần đoàn kết. Những họa tiết hiện đại của chuyển đổi số được đan cài khẳng định quyết tâm xây dựng ngôi nhà chung Đoàn Thanh niên Chính phủ trên nền tảng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.

1-y-tuong-logo-03.jpg

"Tuổi trẻ Chính phủ - Tiên phong kỷ nguyên mới"

Ca khúc chính thức của Đại hội mang tên “Tuổi trẻ Chính phủ – Tiên phong kỷ nguyên mới”. Tác giả của ca khúc này là nhạc sĩ Quang Huy - người đã viết ca khúc “Sứ mệnh thanh niên” - bài hát chính thức của Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.

Ca khúc hứa hẹn sẽ khơi dậy tinh thần trách nhiệm, sáng tạo, sẵn sàng đảm nhận những nhiệm vụ khó và tiên phong nhất trong nhiệm kỳ mới.

Ca khúc “Tuổi trẻ Chính phủ – Tiên phong kỷ nguyên mới” có ca từ, giai điệu mạnh mẽ, tươi sáng, hiện đại kết hợp với âm hưởng truyền thống cách mạng. Bài hát là lời khẳng định quyết tâm của thế hệ thanh niên Chính phủ: Tiên phong trong chuyển đổi số quốc gia, xung kích xây dựng Chính phủ số để phục vụ nhân dân ngày một tốt hơn.

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 dự kiến sẽ diễn ra vào cuối tháng 12/2025 tại Hà Nội.

Xuân Tùng
