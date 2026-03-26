Nhiều hoạt động, chương trình thú vị cho thiếu niên, nhi đồng trong Tháng Thanh niên

Nguyễn Thảo
TPO - Trong Tháng Thanh niên năm 2026, các em thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk được học tập, trải nghiệm nhiều hoạt động, chương trình thú vị từ các tổ chức cơ sở Đoàn. Qua đó, trang bị kỹ năng sống, kiến thức ngoại ngữ, tiếp thêm động lực để các em không ngừng nỗ lực, phấn đấu.

Nằm trong chuỗi hoạt động Tháng Thanh niên năm 2026, nhằm trang bị kỹ năng sống thiết yếu, góp phần phòng chống tai nạn đuối nước cho trẻ em, Đoàn xã Ea Phê phối hợp cùng Hội đồng Đội và UBND xã tổ chức mở lớp học bơi miễn phí dành cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.

Lớp học bơi miễn phí dành cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Ea Phê.

Lớp học bơi đầu tiên với sự tham gia của 30 em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn đến từ trường Tiểu học trên địa bàn xã. Đây là bước khởi đầu đầy ý nghĩa, mở ra hành trình trang bị kỹ năng bơi lội và kỹ năng phòng, chống đuối nước cho các em nhỏ trên địa bàn.

Lớp học bơi đầu tiên với sự tham gia của 30 em thiếu nhi.

Hoạt động này không chỉ giúp các em rèn luyện sức khỏe, nâng cao kỹ năng bơi lội, mà còn là hành động thiết thực trong công tác chăm lo, bảo vệ trẻ em, đặc biệt là các em có hoàn cảnh khó khăn, vùng sâu, vùng xa. Giai đoạn 2 của lớp học bơi, dự kiến dành cho 200 em thiếu nhi.

Nhằm cung cấp cho học sinh những kỹ năng, phương pháp học tập, định hướng nghề nghiệp trong tương lai, Tỉnh Đoàn, Hội đồng Đội tỉnh Đắk Lắk tổ chức chương trình tư vấn tâm lý, hướng nghiệp cho hơn 500 học sinh khối THCS trên địa bàn xã Phú Hòa 1.

Chương trình tư vấn tâm lý, hướng nghiệp cho hơn 500 học sinh khối THCS.

Tại chương trình, các em học sinh đã được các tiến sĩ, diễn giả, chuyên gia tâm lý của Trung tâm hướng nghiệp ở TP Hồ Chí Minh định hướng về tầm quan trọng của việc chọn ngành nghề; thông tin những ngành học thu hút nguồn nhân lực trong tương lai; phát hiện thế mạnh bản thân và nuôi dưỡng ước mơ; trang bị tâm lý - sức khỏe học tập, mùa thi; giải đáp thắc mắc của học sinh, phụ huynh...

Các em học sinh được nhận quà tại chương trình hướng nghiệp.

Thông qua chương trình, cung cấp cho học sinh những kỹ năng, phương pháp học tập, định hướng nghề nghiệp trong tương lai. Từ đó góp phần định hướng nghề nghiệp phù hợp với từng đối tượng, hướng các em tới những giá trị chuẩn mực của xã hội, tạo niềm yêu thích, hướng đến mục tiêu phát triển và kiến tạo tương lai.

Với mong muốn bồi dưỡng những học sinh có năng khiếu ngoại ngữ từ sớm để góp phần xây dựng một lớp măng non tự tin, bản lĩnh, sẵn sàng hội nhập, Đoàn xã Quảng Phú tổ chức hoạt động nâng cao năng lực ngoại ngữ cho thiếu nhi.

Hoạt động nâng cao năng lực ngoại ngữ cho thiếu nhi được Đoàn xã Quảng Phú tổ chức.

Hơn 300 học sinh của các trường tiểu học trên địa bàn xã tham gia cuộc thi theo format chương trình Rung Chuông Vàng. Đây là một trong những sân chơi học thuật góp phần phát triển các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết tiếng Anh và khả năng tư duy cho học sinh.

Qua đó, tạo môi trường giao lưu, học hỏi lành mạnh, việc học tập Tiếng Anh trở nên thoải mái, sôi nổi và giúp thiếu nhi tự tin ứng dụng Tiếng Anh trong giao tiếp hằng ngày.

#kỹ năng #ngoại ngữ #tư vấn #hoạt động #thanh niên #Đắk Lắk #Tháng Thanh niên

