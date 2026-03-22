Tuổi trẻ Quân khu 3 xung kích Tháng Thanh niên

TPO - Hướng tới chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn và hưởng ứng Tháng Thanh niên 2026, tuổi trẻ các đơn vị thuộc Quân khu 3 đã tổ chức thực hiện nhiều hoạt động thể hiện rõ nét tinh thần xung kích, tình nguyện và giáo dục truyền thống lịch sử sâu sắc.

Góp sức xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh

Xung kích thực hiện phong trào thi đua do Đoàn cơ sở Lữ đoàn phát động, Liên chi đoàn Tiểu đoàn 1 (Lữ đoàn 603, Quân khu 3) đã phối hợp với đơn vị kết nghĩa tổ chức các hoạt động “Ngày thứ bảy tình nguyện” và “Ngày chủ nhật xanh”, tại phường Phù Liễn, thành phố Hải Phòng, trong hai ngày 21 và 22/3.

Theo đó, tuổi trẻ Liên chi đoàn Tiểu đoàn 1 và đơn vị kết nghĩa tập trung thực hiện các hoạt động củng cố vệ sinh, thu dọn rác thải, xóa quảng cáo… ở khu vực đường làng, xóm ngõ tại địa bàn đơn vị đóng quân, trường học.

Liên chi đoàn Tiểu đoàn 1 (Lữ đoàn 603, Quân khu 3) và đơn vị kết nghĩa tổ chức các hoạt động “Ngày thứ bảy tình nguyện” và “Ngày chủ nhật xanh”.

Liên chi đoàn cũng tập trung dọn dẹp vệ sinh xung quanh đơn vị, củng cố hệ thống bồn hoa thanh niên, trồng thêm các loại hoa…, góp phần xây dựng cảnh quan môi trường đơn vị “sáng, xanh, sạch, đẹp”.

Thông qua hoạt động “Ngày thứ bảy tình nguyện” và “Ngày chủ nhật xanh”, đã phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của đoàn viên thanh niên (ĐVTN) trong thực hiện các nhiệm vụ; tạo sân chơi, môi trường bổ ích để cán bộ, ĐVTN tiếp tục cống hiến, trưởng thành, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp sức xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh xuất sắc, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Phát huy sức trẻ

Tại Quảng Ninh, Đoàn cơ sở Lữ đoàn 405 (Quân khu 3) phối hợp với Đoàn phường Bình Khê và Đoàn trường THPT Lê Chân tổ chức “Ngày Thứ 7 tình nguyện” với tinh thần xung kích, tình nguyện xây dựng cảnh quan môi trường.

Gần 300 cán bộ, chiến sĩ, ĐVTN của 3 đơn vị đã ra quân củng cố, dọn dẹp 2km tuyến đường kiểu mẫu thuộc khu phố Dọc Mản (phường Bình Khê, tỉnh Quảng Ninh), phân loại 82kg phế liệu và củng cố cảnh quan đơn vị.

Tuổi trẻ Lữ đoàn 405 (Quân khu 3) phối hợp với tổ chức Đoàn kết nghĩa thực hiện “Ngày Thứ 7 tình nguyện” trên địa bàn đóng quân.

Theo Đoàn cơ sở Lữ đoàn 405, hoạt động này đã tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn thể cán bộ, ĐVTN Lữ đoàn tích cực hưởng ứng tham gia các phong trào “3 Tiên phong quyết thắng” và “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”; đồng thời tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa đơn vị và địa phương.

Cùng với đó, đây cũng là dịp để tuổi trẻ đơn vị được giao lưu, học hỏi, phát huy sức trẻ và tinh thần xung kích, tình nguyện trong tham gia các hoạt động phong trào, góp phần xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, địa bàn an toàn, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Gắn kết tình quân - dân

Tại Hải Phòng, Đoàn cơ sở Lữ đoàn 513 (Quân khu 3) phối hợp với Đoàn Thanh niên xã Ninh Giang tổ chức hoạt động "Hành trình về địa chỉ đỏ" nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Cán bộ, ĐVTN Lữ đoàn đã cùng với tuổi trẻ địa phương tổ chức dâng hương và dọn dẹp đền thờ Bác Hồ tại xã Ninh Giang; giúp bà con nhân phát quang đường làng, ngõ xóm, khơi thông kênh mương...

Đoàn cơ sở Lữ đoàn 513 (Quân khu 3) phối hợp với Đoàn Thanh niên địa phương tổ chức các hoạt động "Hành trình về địa chỉ đỏ".

Dịp này, tuổi trẻ đơn vị còn tổ chức tuyên truyền pháp luật, phổ biến kiến thức quốc phòng - an ninh; giới thiệu về truyền thống của Lữ đoàn cùng những hoạt động, thành tích mà đơn vị đã và đang làm được trong thời gian qua. Qua đó củng cố niềm tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước, Quân đội.

Thông qua những việc làm thiết thực, hiệu quả trên đã giúp gắn kết thêm tình cảm, niềm tin, uy tín của cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn với nhân dân trên địa bàn đơn vị đóng quân; đồng thời giáo dục, rèn luyện cán bộ, chiến sĩ về tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân, tô thắm phẩm chất cao đẹp "Bộ đội Cụ Hồ" trong thời kỳ mới.

Bồi đắp lý tưởng

Nhằm giáo dục truyền thống, bồi đắp lý tưởng cách mạng và nâng cao nhận thức chính trị cho thế hệ trẻ, Đoàn Thanh niên Cục Hậu cần - Kỹ thuật (Quân khu 3) đã tổ chức hành trình về nguồn, tham quan các địa danh lịch sử tại Thủ đô Hà Nội, với sự tham gia của 50 cán bộ, đoàn viên tiêu biểu.

Cán bộ, ĐVTN Cục Hậu cần - Kỹ thuật (Quân khu 3) tham gia các hoạt động về nguồn trong Tháng Thanh niên.

Trong khuôn khổ chương trình, đoàn đã đến dâng hương, báo công tại Lăng Bác; tham quan Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam - nơi lưu giữ hàng nghìn hiện vật, tư liệu quý, phản ánh chặng đường đấu tranh hào hùng của Quân đội ta; dâng hương và tham quan Khu di tích K9 Đá Chông - địa danh gắn liền với những năm tháng làm việc và gìn giữ thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ.

Hành trình về nguồn không chỉ là dịp để mỗi cán bộ, ĐVTN Cục Hậu cần - Kỹ thuật ôn lại truyền thống vẻ vang, mà còn là cơ hội để hun đúc tinh thần trách nhiệm, ý chí phấn đấu trong học tập, công tác. Qua đó góp phần xây dựng tổ chức Đoàn ngày càng vững mạnh, xứng đáng là lực lượng xung kích, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị.