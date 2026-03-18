Diễn đàn “Tiếng nói tuổi trẻ - Hành động của Đoàn” Sĩ quan trẻ Quân khu 3 đề xuất ‘dân vận số’ và ‘trạm số xanh’

TPO - Xuất phát từ thực tiễn công tác Đoàn và hoạt động dân vận tại đơn vị, Thượng úy Lưu Quang Khánh - Phó Bí thư Đoàn cơ sở Lữ đoàn 405 (Quân khu 3), đề xuất hai mô hình “Dân vận số” và “Trạm số xanh” nhằm hỗ trợ người dân tiếp cận công nghệ, phát triển kinh tế và sử dụng Internet an toàn.

Thượng úy Lưu Quang Khánh cho biết, trên cương vị Trợ lý Công tác quần chúng, Phó Bí thư Đoàn cơ sở Lữ đoàn 405, anh thường xuyên thực hiện song song hai nhiệm vụ: Tham mưu, đề xuất với cấp trên tổ chức các hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong đơn vị; đồng thời phối hợp với tổ chức Đoàn địa phương nơi đơn vị đóng quân để đoàn viên thanh niên (ĐVTN) hai bên cùng tham gia các phong trào do Trung ương Đoàn và Ban Thanh niên Quân đội phát động.

Thượng úy Lưu Quang Khánh - Phó Bí thư Đoàn cơ sở Lữ đoàn 405 (Quân khu 3).

Trong khi đó, bối cảnh hiện nay cho thấy Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và chuyển đổi số quốc gia đang diễn ra mạnh mẽ. Đại hội XIV của Đảng cũng xác định cần “đẩy mạnh đột phá về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số”.

Theo Thượng úy Khánh, thanh niên Việt Nam nói chung và thanh niên Quân đội nói riêng là lực lượng xung kích trong quá trình này, góp phần xây dựng chính quyền số và xã hội số hiệu quả, hiện đại.

Qua thực tiễn hoạt động, Thượng úy Khánh nhận thấy trong các đợt hành quân dã ngoại làm công tác dân vận, lực lượng ĐVTN của đơn vị thường tập trung nhiều vào những phần việc cần sức người như xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo, xây dựng công trình dân sinh, khắc phục hậu quả thiên tai.

﻿ Cán bộ, ĐVTN Lữ đoàn 405 phối hợp cùng đơn vị kết nghĩa thực hiện cải tạo cảnh quan môi trường.

Bên cạnh đó, việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho nhân dân phần lớn vẫn được thực hiện bằng các hình thức truyền thống như phát tin truyền thanh hay sân khấu hóa.

Từ thực tiễn này, Thượng úy Khánh gửi tới Diễn đàn “Tiếng nói tuổi trẻ - Hành động của Đoàn” đề xuất về mô hình “Dân vận số”. Theo anh, trong quá trình dân vận, cán bộ và ĐVTN Quân đội vẫn thực hiện phương châm “3 cùng” với nhân dân là cùng ăn, cùng ở, cùng làm.

Tuy nhiên, bên cạnh các hoạt động truyền thống, lực lượng trẻ trong quân đội có thể phát huy thế mạnh công nghệ để giúp người dân tiếp cận công nghệ thông tin và không gian mạng một cách văn minh, có hiểu biết.

Tùy theo đặc thù kinh tế của từng địa phương, thanh niên Quân đội có thể hỗ trợ người dân lập các kênh thương mại điện tử, bán hàng trực tuyến hoặc livestream quảng bá sản phẩm, văn hóa vùng miền địa phương.

Tuổi trẻ Lữ đoàn 405 phối hợp cùng Đoàn thanh niên Trường THPT Lê Chân (Quảng Ninh) trong hoạt động Ngày Chủ nhật xanh.

Thượng úy Khánh dẫn ví dụ tại địa bàn phường Bình Khê (tỉnh Quảng Ninh) - nơi đơn vị anh đóng quân. Tại đây có nhiều sản phẩm kinh tế tự cung tự cấp như cây mai, quất, na, hoa… nhưng ở một số khu vực có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, việc ứng dụng thương mại điện tử vẫn chưa thực sự phổ biến.

“Đây là “khoảng trống” mà lực lượng thanh niên Quân đội có thể tham gia hỗ trợ trong quá trình thực hiện công tác dân vận”, Thượng úy Khánh chia sẻ.

Bên cạnh mô hình “Dân vận số”, Thượng úy Lưu Quang Khánh còn đề xuất xây dựng mô hình phối hợp giữa tổ chức Đoàn của lực lượng vũ trang trên địa bàn và tổ chức Đoàn địa phương mang tên “Trạm số xanh”, đặc biệt tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa.

﻿ Cán bộ, ĐVTN Lữ đoàn 405 hướng dẫn người dân tra cứu thông tin trên ứng dụng di động.

Theo đề xuất này, Đoàn Thanh niên trong lực lượng vũ trang sẽ đảm nhiệm hỗ trợ kỹ thuật, an ninh mạng và tổ chức tuyên truyền pháp luật, phòng chống lừa đảo, tội phạm, cũng như cảnh báo các nguy cơ trên Internet.

Trong khi đó, tổ chức Đoàn địa phương đóng vai trò kết nối, cung cấp địa bàn và tìm kiếm nguồn lực xã hội. Từ đó, hai bên phối hợp xây dựng các điểm truy cập Internet miễn phí, thư viện số phục vụ trẻ em ở những khu vực vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo - nơi người dân, đặc biệt là thanh thiếu nhi, chưa có nhiều điều kiện tiếp cận Internet và kiến thức sử dụng Internet an toàn.

“Mô hình này vừa phát huy năng lực tập hợp lực lượng của tổ chức Đoàn, vừa thúc đẩy cán bộ Đoàn nâng cao năng lực, kiến thức và kỹ năng số của chính mình, từ đó hỗ trợ hiệu quả hơn cho người dân trong quá trình tiếp cận công nghệ số”, Thượng úy Khánh nói.