Diễn đàn "Tiếng nói tuổi trẻ - Hành động của Đoàn": Hình thành một thế hệ thạo nghề, giỏi nghề; cần môi trường và cơ chế hỗ trợ thanh niên

TPO - Hướng tới Diễn đàn đối thoại với Ban Bí thư Trung ương Đoàn năm 2026, cán bộ Hội, sinh viên 5 tốt đã chia sẻ thông điệp về một thế hệ thạo nghề, giỏi nghề, biết kết nối và sẵn sàng bước ra thực tiễn. Qua đó, các ý kiến tập trung vào nâng cao năng lực chuyên môn, kết nối tri thức với thực tế và đổi mới hoạt động Đoàn - Hội trong bối cảnh mới.

Bạn Lăng Nguyễn Hùng Anh - Giải thưởng Sao tháng Giêng tiêu biểu năm học 2024 - 2025:

Thế hệ thạo nghề, giỏi nghề

Là một sinh viên y khoa đang khoác trên mình chiếc áo blouse trắng giữa giảng đường và bệnh viện, tôi đặc biệt quan tâm tới chủ đề “Phát huy vai trò tiên phong của tuổi trẻ trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”. Theo tôi, sự tiên phong của người trẻ không chỉ nằm ở tinh thần xung kích hay những khẩu hiệu, mà trước hết phải được thể hiện bằng năng lực nghề nghiệp vững vàng.

Đặc biệt trong ngành y, chuyên môn không chỉ là yêu cầu nghề nghiệp mà còn gắn với trách nhiệm và đạo đức của người thầy thuốc. Một thế hệ muốn vươn mình cùng đất nước phát triển trước hết phải là một thế hệ thạo nghề, giỏi nghề. Mỗi quyết định lâm sàng, mỗi thao tác chuyên môn đều liên quan trực tiếp đến sức khỏe và tính mạng người bệnh. Vì vậy, sự tiên phong của người trẻ trong ngành y phải bắt đầu từ việc học thật chắc, rèn luyện thật vững chuyên môn và giữ được bản lĩnh nghề nghiệp trước những tình huống khó khăn.

Tuy nhiên, đứng ở vị trí của một sinh viên y khoa năm cuối, tôi nhận thấy không ít bạn trẻ hiện nay vẫn loay hoay trong việc định hướng phát triển. Có những bạn có năng lực nhưng chưa tìm được môi trường phù hợp để phát huy, cũng có những bạn bị cuốn theo các hoạt động phong trào mà chưa có điều kiện tập trung phát triển chuyên môn sâu.

Từ diễn đàn này, tôi xin bày tỏ một trăn trở tới Ban Bí thư Trung ương Đoàn: Trong kỷ nguyên mới, tổ chức Đoàn sẽ có những đổi mới gì để các hoạt động không chỉ dừng lại ở sân chơi phong trào, mà thực sự trở thành môi trường hỗ trợ người trẻ phát triển chuyên môn và định hướng nghề nghiệp?

Khi mỗi sinh viên được tạo điều kiện phát huy đúng năng lực của mình, đó cũng chính là cách để tuổi trẻ đi đầu trong việc đóng góp thiết thực hơn cho sự phát triển của đất nước.

Bạn Phạm Nguyễn Như Quỳnh - Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại Thái Lan:

“Thắp lửa” kết nối du học sinh Việt

Hiện nay, việc tập hợp sinh viên tham gia các hoạt động Đoàn - Hội ở nước ngoài gặp không ít khó khăn.Từ thực tiễn kết nối cộng đồng sinh viên Việt Nam tại Thái Lan, tôi đặc biệt chú ý tới chủ đề “Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn phù hợp với yêu cầu, điều kiện mới”.

Sinh viên học tập tại nhiều trường khác nhau, sinh sống ở nhiều địa bàn khác nhau, mỗi người có lịch học, điều kiện sinh hoạt và ưu tiên cá nhân riêng. Bên cạnh áp lực học tập, nhiều bạn còn phải làm thêm hoặc dành thời gian thích nghi với môi trường sống và văn hóa mới. Vì vậy, các hoạt động cộng đồng phần lớn dựa vào tinh thần tự nguyện và không phải lúc nào cũng dễ thu hút sự tham gia.

Thực tế đó cho thấy việc đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Đoàn - Hội đối với sinh viên Việt Nam ở nước ngoài là rất cần thiết, nhằm phù hợp hơn với môi trường học tập quốc tế và nhu cầu phát triển đa dạng của du học sinh. Từ góc độ này, đại diện cho hội sinh viên Việt Nam ở nước ngoài, tôi đề xuất một số hướng triển khai như sau:

Trước hết, cần làm mới và mở rộng Mạng lưới trí thức sinh viên Việt Nam theo hướng tạo thêm các diễn đàn học thuật và kênh trao đổi trực tuyến, giúp du học sinh chia sẻ kinh nghiệm học tập, nghiên cứu và đóng góp ý tưởng cho các lĩnh vực phát triển của đất nước.

Bên cạnh đó, có thể tăng cường phối hợp với các Hội Sinh viên Việt Nam ở nước ngoài để tổ chức các hoạt động giao lưu, quảng bá văn hóa Việt Nam. Qua đó, vừa gắn kết cộng đồng du học sinh, vừa góp phần thúc đẩy giao lưu giữa cộng đồng du học sinh Việt Nam tại các quốc gia sở tại.

Ngoài ra, cần phát triển các chương trình tư vấn du học chính thống và kết nối tri thức trẻ thông qua các buổi tư vấn trực tuyến, chuỗi hội thảo chia sẻ kinh nghiệm học tập, sinh sống ở nước ngoài, cũng như các diễn đàn kết nối giữa du học sinh và học sinh, sinh viên trong nước. Những hoạt động này không chỉ giúp cung cấp thông tin thực tế, đáng tin cậy cho người trẻ trước khi ra nước ngoài, mà còn góp phần hình thành mạng lưới kết nối lâu dài giữa sinh viên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bạn Vương Minh Châu - Sinh viên 5 tốt tiêu biểu cấp Trung ương năm học 2024 - 2025:

Đưa tri thức đến gần hơn với thực tiễn

Chủ đề “Đồng hành, hỗ trợ thanh niên phát triển toàn diện” là một nội dung rất thiết thực tại Diễn đàn đối thoại với Ban Bí thư Trung ương Đoàn năm nay. Việc đồng hành với người trẻ không chỉ dừng lại ở khuyến khích tinh thần học tập, mà cần tạo ra những cơ chế để tri thức của sinh viên có thể gắn với thực tiễn.

Qua quá trình tham gia nghiên cứu về tác động của chuyển đổi số tới thu hút vốn đầu tư nước ngoài tại 34 tỉnh, thành phố, tôi nhận thấy sinh viên rất quan tâm đến các vấn đề kinh tế xã hội và phát triển của đất nước. Nhiều bạn mong muốn tìm hiểu sâu hơn và đóng góp góc nhìn của mình từ góc độ tri thức và nghiên cứu. Tuy nhiên, nhiều ý tưởng và nghiên cứu của sinh viên vẫn chủ yếu dừng lại trong phạm vi học thuật, chưa có nhiều cơ hội được kết nối với thực tiễn.

Vì vậy tôi có trăn trở muốn gửi tới Ban Bí thư, đó là: Tổ chức Đoàn sẽ làm gì để người trẻ không chỉ được khuyến khích học tập và nghiên cứu, mà còn có cơ hội tham gia sâu hơn vào các cuộc đối thoại và quá trình tìm lời giải cho những vấn đề phát triển của đất nước?

Từ góc nhìn của mình, tôi tin rằng thanh niên rất cần những môi trường và cơ chế hỗ trợ thiết thực hơn để phát triển toàn diện, từ học tập, nghiên cứu đến khả năng tham gia thảo luận và đóng góp ý kiến cho các vấn đề xã hội.