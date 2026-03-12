Diễn đàn “Tiếng nói tuổi trẻ - Hành động của Đoàn”: Tuổi trẻ Việt Nam đổi mới tư duy và làm chủ công nghệ

TPO - Đóng góp ý kiến vào Diễn đàn “Tiếng nói tuổi trẻ - Hành động của Đoàn” tổ chức vào ngày 19/3 tới, những tâm huyết từ thủ lĩnh thanh niên tại TP. Cần Thơ và Đồng Tháp đã phác thảo nên một bức tranh sinh động về người trẻ trong kỷ nguyên mới. Từ việc xây dựng chuỗi kỹ năng ngắn trên mạng xã hội đến phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp xanh, tuổi trẻ Việt Nam đang nỗ lực chuyển mình để khẳng định vai trò tiên phong trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Giáo dục kỹ năng cho thanh niên trong môi trường số

Chị Lư Thị Ngọc Anh - Bí thư Thành Đoàn Cần Thơ cho biết, trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, phương thức tiếp cận thông tin, tri thức và kỹ năng của thanh niên đang có nhiều thay đổi rõ rệt. Thế hệ trẻ hiện nay, đặc biệt là Gen Z, chủ yếu tiếp cận kiến thức thông qua các nền tảng số, mạng xã hội và các dạng nội dung ngắn, trực quan, giàu tính tương tác. Điều này đặt ra yêu cầu tổ chức Đoàn cần tiếp tục đổi mới tư duy và phương thức giáo dục, định hướng thanh niên theo hướng linh hoạt, hiện đại và phù hợp với môi trường số.

Chị Lư Thị Ngọc Anh - Bí thư Thành Đoàn Cần Thơ.

Từ thực tiễn hoạt động tại địa phương, chị Ngọc Anh cho rằng, việc giáo dục kỹ năng cho đoàn viên, thanh niên nếu chỉ dựa vào các hình thức truyền thống sẽ khó tạo được sức lan tỏa rộng. Vì vậy, cần định hướng phát triển các sản phẩm truyền thông số mang tính ngắn gọn, dễ tiếp cận nhưng thiết thực, có khả năng lan tỏa nhanh trong cộng đồng thanh niên.

Một trong những hướng có thể nghiên cứu triển khai, theo chị Ngọc Anh, là xây dựng các chuỗi nội dung kỹ năng ngắn trên nền tảng số, cung cấp những kiến thức, kinh nghiệm và mẹo thực hành đơn giản, giúp thanh niên có thể áp dụng ngay trong học tập, công việc và đời sống. Các nội dung này có thể tập trung vào một số nhóm kỹ năng thiết yếu như: Kỹ năng số phục vụ học tập; làm việc trong môi trường công nghệ; kỹ năng tổ chức hoạt động tập thể và sinh hoạt phong trào; cũng như các kỹ năng phát triển bản thân và thích ứng với sự thay đổi của xã hội hiện đại. Việc tổ chức sản xuất các nội dung theo định dạng video ngắn, trực quan, sinh động sẽ giúp thanh niên dễ dàng tiếp cận và chia sẻ trên các nền tảng mạng xã hội.

Từ góc độ địa phương, Bí thư Thành Đoàn Cần Thơ cũng mong muốn, Trung ương Đoàn quan tâm định hướng, hỗ trợ xây dựng các mô hình truyền thông giáo dục kỹ năng mang tính hệ thống; đồng thời tạo cơ chế để các địa phương tham gia đóng góp nội dung, kinh nghiệm thực tiễn. Qua đó, từng bước hình thành hệ sinh thái giáo dục kỹ năng cho thanh niên trong môi trường số, góp phần nâng cao năng lực thích ứng, sáng tạo và phát triển toàn diện của thế hệ trẻ trong giai đoạn mới.

Thanh niên ứng dụng công nghệ số vào nông nghiệp thông minh

Anh Nguyễn Trí Túc - Bí thư Đoàn Trường Đại học Đồng Tháp cho biết, trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với trọng tâm là khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, thanh niên cần tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trong học tập, nghiên cứu và khởi nghiệp sáng tạo. Đặc biệt, Quyết định 336/QĐ-TTg ngày 25/02/2026, Thủ tướng đã phê duyệt Chương trình Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp giai đoạn 2026–2035, mở ra nhiều cơ hội để thế hệ trẻ phát huy trí tuệ, khát vọng và tinh thần dấn thân trong phát triển kinh tế – xã hội.

Anh Nguyễn Trí Túc - Bí thư Đoàn Trường Đại học Đồng Tháp.

“Từ thực tiễn hoạt động tại các trường đại học, tôi cho rằng thanh niên có thể phát huy mạnh mẽ vai trò của mình trong các lĩnh vực như: Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trong giáo dục và nông nghiệp, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và xây dựng hệ sinh thái sáng tạo trong cộng đồng. Đối với khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, sinh viên và thanh niên hoàn toàn có thể tiên phong ứng dụng công nghệ số vào nông nghiệp thông minh, thương mại điện tử cho sản phẩm địa phương và phát triển các mô hình khởi nghiệp gắn với đặc sản vùng miền”, anh Túc chia sẻ.

Để thực hiện hiệu quả định hướng của Chương trình hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp giai đoạn 2026–2035, theo Bí thư Tỉnh Đoàn Đồng Tháp, tổ chức Đoàn cần tiếp tục đổi mới phương thức tập hợp và dẫn dắt thanh niên. Theo đó, cần đẩy mạnh xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp trong trường học, kết nối sinh viên với doanh nghiệp, chuyên gia và nhà đầu tư; phát triển các không gian sáng tạo, trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp và các chương trình ươm tạo ý tưởng thanh niên.

Bên cạnh đó, anh Túc đề xuất, công tác Đoàn cần được chuyển đổi mạnh mẽ sang môi trường số, tạo ra các nền tảng trực tuyến để thanh niên chia sẻ sáng kiến, học tập kỹ năng mới và tham gia các hoạt động cộng đồng. Khi tổ chức Đoàn thật sự trở thành người bạn đồng hành, người truyền cảm hứng và bệ đỡ cho ý tưởng sáng tạo của thanh niên, phong trào tuổi trẻ sẽ tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ, đóng góp thiết thực vào sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước trong kỷ nguyên số.