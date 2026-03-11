Vinh danh những người đồng hành, truyền cảm hứng cho người khuyết tật

TPO - Giải thưởng “The Inspirer - Người truyền cảm hứng” trong chuỗi sự kiện INSPIRE FEST 2026 sẽ tôn vinh các gia đình, cá nhân, tổ chức và những người đồng hành đã bền bỉ chăm sóc, tiếp sức, truyền cảm hứng giúp người khuyết tật vượt qua nghịch cảnh, vươn lên khẳng định bản thân trong học tập, lao động và cuộc sống.

Ngày 11/3, tại TP. Đà Nẵng, T.Ư Hội Thanh niên Khuyết tật Việt Nam tổ chức giới thiệu Chương trình “Ngày hội Người khuyết tật Việt Nam – INSPIRE FEST 2026”.

Ngày hội INSPIRE FEST 2026 là dịp kết nối người khuyết tật khắp mọi miền đất nước.

Ngày hội Người khuyết tật Việt Nam lần đầu tiên sẽ được tổ chức tại 3 địa điểm gồm: Hà Nội, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh trong tháng 4/2026 và định hướng trở thành hoạt động thường niên, góp phần chăm lo cho cộng đồng hơn 8 triệu người khuyết tật tại Việt Nam nhân kỷ niệm Ngày Người khuyết tật Việt Nam.

Trong chuỗi hoạt động năm nay, INSPIRE FEST tập trung vào các lĩnh vực mà cộng đồng người khuyết tật quan tâm như văn hóa nghệ thuật, thể thao hòa nhập, chăm sóc y tế - hồi phục sức khỏe, hướng nghiệp đào tạo kỹ năng số, công nghệ số, nghề thủ công, kết nối việc làm, hỗ trợ dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Ngày hội góp phần hình thành không gian kết nối bền vững, nơi các giá trị nhân văn được lan tỏa, các sáng kiến vì người khuyết tật được nuôi dưỡng và các mô hình hòa nhập hiệu quả được nhân rộng.

Anh Phạm Văn Thành - Chủ tịch Hội Thanh niên Khuyết tật Việt Nam, phát biểu tại sự kiện giới thiệu Ngày hội INSPIRE FEST 2026.

Theo anh Phạm Văn Thành - Chủ tịch Hội Thanh niên Khuyết tật Việt Nam, thông qua INSPIRE FEST, Hội mong muốn thúc đẩy sự chuyển dịch mạnh mẽ trong tư duy xã hội: từ “trợ giúp” sang “trao quyền”, từ “bảo trợ” sang “đồng hành”; để người khuyết tật không chỉ là đối tượng được bảo trợ mà là chủ thể tích cực tham gia, sáng tạo và đóng góp tích cực cho xã hội.

“INSPIRE FEST 2026 cũng là cam kết của chúng tôi trong việc kết nối các nguồn lực về công nghệ số, giáo dục, đào tạo, việc làm bền vững và đổi mới sáng tạo, nhằm tháo gỡ các rào cản hữu hình và vô hình, mở ra cơ hội hòa nhập thực chất cho người khuyết tật”, anh Thành nói.

Các khách mời tham gia tọa đàm The Inspirers - Điểm tựa gia đình trong hành trình nghị lực tỏa sáng.

Trong khuôn khổ chương trình, tọa đàm “The Inspirers – Điểm tựa gia đình trong hành trình nghị lực tỏa sáng” với sự tham gia của những nhân vật truyền cảm hứng trong cộng đồng người khuyết tật đã chia sẻ những câu chuyện chân thực về nghị lực, tình yêu thương và sự đồng hành .

Vượt lên nghịch cảnh, em Lê Thị Uyên Nhi (21 tuổi, ở Đà Nẵng) đang làm việc trong ngành thiết kế đồ họa, giành nhiều giải thưởng về khoa học, công nghệ trong nước và quốc tế.

“Tôi rất may mắn khi luôn được người thân, bạn bè, thầy cô ở bên cạnh cổ vũ, động viên nên khuyết tật không phải là rào cản quá lớn. Đó cũng là động lực giúp tôi hòa nhập, vươn lên trong học tập và thực hiện ước mơ, truyền cảm hứng đến cộng đồng người khuyết tật”, Uyên Nhi nói.

Uyên Nhi chia sẻ sự đồng hành của gia đình, người thân là động lực để em vượt qua nghịch cảnh.

Chia sẻ hành trình nuôi 2 người con khuyết tật, vợ chồng chị Lê Thị Thu Thanh (Đà Nẵng) cho biết cả hai đã nỗ lực rất nhiều để trở thành điểm tựa cho các con bước qua những khó khăn, vừa đảm bảo kinh tế, vừa chăm lo cho các con chữa bệnh, học tập, là “đôi chân, đôi tay” để giúp các con học tập, trưởng thành.

Dịp này, Hội Thanh niên Khuyết tật Việt Nam cũng đã công bố giải thưởng “The Inspirer - Người truyền cảm hứng” tôn vinh các gia đình, cá nhân, tổ chức và những người đồng hành đã bền bỉ chăm sóc, tiếp sức, truyền cảm hứng, góp phần giúp người khuyết tật vượt qua nghịch cảnh, vươn lên khẳng định bản thân trong học tập, lao động và cuộc sống.