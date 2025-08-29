Không gian đa giác quan truyền cảm hứng của thanh niên khuyết tật

TPO - Khu trưng bày tại triển lãm 80 năm thành tựu đất nước của Hội Thanh niên Khuyết tật Việt Nam có chủ đề “Khai phóng tương lai Xanh", với điểm nhấn là 4 khu vực tạo mạch cảm xúc tự hào, truyền cảm hứng cho khách thăm quan về các chủ đề văn hóa, lịch sử, công nghệ, cuộc sống của người khuyết tật.

Tham gia triển lãm “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội), từ ngày 28/8 - 5/9, Hội Thanh niên Khuyết tật Việt Nam mang đến gian hàng với chủ đề “Khai phóng tương lai Xanh”.

Các đại biểu thanh niên khuyết tật chụp ảnh giao lưu tại khu vực trưng bày và các hoạt động của Hội Thanh niên khuyết tật Việt Nam. Ảnh: BTC

Anh Phạm Văn Thành - Chủ tịch Hội Thanh niên khuyết tật Việt Nam cho biết, không gian “Khai phóng tương lai Xanh” là một dấu ấn đặc biệt đối với hơn 7 triệu người khuyết tật trong dịp kỷ niệm 80 năm ngày Quốc Khánh.

Hội mong muốn truyền tải thông điệp về nghị lực, khát vọng và khả năng cống hiến của người khuyết tật – những con người luôn khát khao hòa nhập, sáng tạo và khẳng định giá trị bản thân. Đồng thời, kết nối với các tổ chức, doanh nghiệp, tình nguyện viên và toàn cộng đồng trong hành trình kiến tạo một Việt Nam nhân ái và thịnh vượng.

“Thông qua các hoạt động giao lưu văn hóa, sáng tạo thủ công, thể thao điện tử và trải nghiệm nhà triển lãm đa giác quan, các khách tham quan sẽ cảm nhận sâu sắc tinh thần vượt khó, đồng thời thấy rõ đóng góp thiết thực của cộng đồng người khuyết tật cho sự phát triển chung của xã hội”, anh Thành nói.

Phòng triển lãm đa giác quan “Khai phóng tương lai Xanh”. Ảnh: BTC

Điểm nhấn đặc biệt trong nơi trưng bày của Hội với 4 khu vực tạo mạch cảm xúc tự hào, truyền cảm hứng cho khách thăm quan về các chủ đề văn hóa, lịch sử, công nghệ, cuộc sống của người khuyết tật.

Trong đó, phòng triển lãm đa giác quan “Khai phóng tương lai Xanh” mang đến những câu chuyện về lòng yêu nước được kể bằng ngôn ngữ của các giác quan, qua góc nhìn của những con người nghị lực.

Tại đây trưng bày hình ảnh, hành trình vượt lên số phận của 25 tấm gương thanh niên khuyết tật tiêu biểu được vinh danh trong chương trình “Tỏa sáng Nghị lực Việt” năm 2025.

Anh Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn thăm không gian triển lãm Hội Thanh niên khuyết tật Việt Nam.

Ở khu vực ngoài trời là các gian hàng trưng bày sản phẩm đồ thủ công, mỹ nghệ, tranh… do các nghệ nhân khuyết tật tạo ra. Khu vực bày bán sản phẩm thủ công của các nghệ nhân khuyết tật sẽ được tổ chức kết hợp mô hình Mega-livestream trên nền tảng TikTok, Facebook. Khách tham quan có thể theo dõi trực tiếp để hiểu rõ hơn về sinh kế của người khuyết tật trong nền kinh tế số.

Các hoạt động workshop trải nghiệm như làm tranh từ vụn vải, làm tranh thuỷ sinh, vẽ nón quốc kỳ sẽ diễn ra xuyên suốt nhằm lan toả những giá trị sống tích cực của người khuyết tật đến cộng đồng, đồng thời tái hiện những trải nghiệm thường ngày của họ để nhân dân tham dự có thể thấu cảm, thấu hiểu và đồng hành sâu sắc hơn.

Khách tham quan tại gian hàng sản phẩm thủ công, mỹ nghệ của thanh niên khuyết tật. Ảnh: BTC

Dịp này, Hội cũng sẽ triển khai hợp tác với nền tảng Hoa Văn Đại Việt nhằm mở ra cơ hội nghề nghiệp cho các bạn khuyết tật với mô hình sử dụng công nghệ Vector để phục dựng, số hoá các hoa văn, hoạ tiết cổ tiêu biểu của Việt Nam trên nền tảng số.

Chương trình sẽ đào tạo các bạn khuyết tật đã có kỹ năng về đồ họa 2D, 3D sử dụng công cụ Vector học cách vẽ lại các hoa văn truyền thống của dân tộc. Sau quá trình học tập và sáng tạo, các tác phẩm sẽ được đăng tải và bán trực tiếp trên nền tảng Hoa Văn Đại Việt nhằm cung cấp cho các doanh nghiệp ở các lĩnh vực thiết kế thời trang, thiết kế quà tặng, nhận diện thương hiệu, thiết kế ấn phẩm, bao bì, thiết kế kiến trúc nội, ngoại thất.

Trong chuỗi hoạt động triển khai chương trình “Bình dân học vụ số”, các chuyên gia công nghệ sẽ hướng dẫn sử dụng các bộ mẫu Prompt của AI Copilot và cung cấp 10.000 khóa học AI miễn phí cho toàn bộ cộng đồng người khuyết tật trên nền tảng: http://luyenai.vn.

Tại sự kiện, Hội cũng sẽ triển khai giải đấu thể thao điện tử Para E-Sports cũng sẽ tạo nên sân chơi thể thao mới trong thời đại công nghệ số.