Tuổi trẻ Tuyên Quang tham gia hướng nghiệp 'Định vị bản thân'

Thành Đạt
TPO - Trong 3 ngày, từ ngày 27 đến 29/8, hơn 9.000 học sinh lớp 12 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang tham gia chương trình tư vấn hướng nghiệp, định hướng nghề nghiệp với chủ đề "Định vị bản thân". Chương trình do Tỉnh Đoàn Tuyên Quang phối hợp cùng Hội Nghiên cứu và Giảng dạy Tiếng Anh TP. Hồ Chí Minh tổ chức.

Chương trình được tổ chức tại nhiều trường THPT trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, gồm: THPT Tân Trào, Trung tâm GDTX tỉnh Tuyên Quang, THPT Nguyễn Văn Huyên, THPT Sơn Nam, THPT Ỷ La và THPT Chuyên Tuyên Quang.

z6952899600793-6da5bddc06bd335b1c8773c090fd6abc.jpg
Chương trình hướng nghiệp 'Định vị bản thân'.

Tại chương trình, anh Trương Chấn Sang - Ủy viên Ban Văn hóa Sinh viên - Hội Nghiên cứu & Giảng dạy tiếng Anh TP Hồ Chí Minh, đã giao lưu hỏi đáp với các em học sinh, mang đến nhiều thông tin thiết thực và bổ ích. Anh Sang đã chia sẻ những kiến thức giúp các em tự tin hơn trước ngưỡng cửa đại học, định hướng lựa chọn ngành học phù hợp như làm thế nào để phân biệt được giữa cái mình thích và giỏi; 4 nguyên tắc lựa chọn ngành nghề và xu hướng lựa chọn ngành nghề trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0; 8 loại hình thông minh trên thế giới...

z6953370427947-0f3225b99139c502e8d5306e22ffd24f.jpg
Anh Trương Chấn Sang cùng các bạn học sinh tỉnh Tuyên Quang.

Đặc biệt, các em học sinh được tập huấn về lớp học "Bình dân học vụ số" và các giải pháp số hoá để tăng cường việc tự học, góp phần tích cực vào kỳ thi THPT.

Bên cạnh đó, các em học sinh còn được cập nhật nhiều thông tin mới về kỳ thi THPTQG năm 2026, từ đó có thêm cơ sở để tự tin lựa chọn ngành nghề trong tương lai. Chương trình cũng trang bị cho các em nhiều kiến thức hữu ích trong việc định vị bản thân và định hướng nghề nghiệp.

z6952899604456-07e4a132a206791f521d1c56c9bb3303.jpg
z6952899679222-ae549743893a9bc4837858a5f7e29cab.jpg
Nhiều phần quà được trao tặng trong chương trình.

Trong khuôn khổ chương trình, Trung tâm ngoại ngữ IELTS SUNSHINE đã tài trợ 50 suất học bổng tiền mặt (500.000đ/1 suất) và 5 suất học bổng toàn phần học IELTS (30 triệu đồng/1 suất) cho học sinh khó khăn và vươn lên trong học tập.

Ban Tổ chức cũng trao tặng 2 sân chơi thiếu nhi tại xã Tân Mỹ và xã Sơn Thuỷ (tỉnh Tuyên Quang) cho các trường mầm non trên địa bàn để tạo điều kiện vui chơi sinh hoạt cho các em thiếu nhi; trao tặng 350 balo cho học sinh tiểu học tại phường Bình Thuận, xã Tân Mỹ và xã Sơn Thuỷ.

Anh Trương Chấn Sang là thanh niên tiêu biểu, từng được trao giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” toàn quốc năm 2023 nhờ những hoạt động thiện nguyện dành cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn và giúp đỡ hai hộ dân xóa nhà tạm tại tỉnh Tuyên Quang và Gia Lai. Từ năm 2018 đến nay, anh đã đóng góp hơn 3 tỷ đồng cho công tác thiện nguyện, toàn bộ số tiền được tạo dựng từ chính nỗ lực làm việc bền bỉ của anh.

