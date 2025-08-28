Ban Thanh niên Quân đội về nhất cuộc thi trực tuyến 'Tự hào Việt Nam'

Chiều 28/8, tại Hà Nội, T.Ư Đoàn chủ trì, phối hợp Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức vòng chung kết toàn quốc cuộc thi trực tuyến "Tự hào Việt Nam". Dự chương trình có ông Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Về phía T.Ư Đoàn có anh Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam; anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư.
Vòng chung kết toàn quốc cuộc thi trực tuyến "Tự hào Việt Nam" có sự tham gia của 5 đội thi: Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh; Đoàn Thanh niên Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương; Ban Thanh niên Quân đội; Đoàn Thanh niên Chính phủ; Tỉnh Đoàn Vĩnh Long.
Trải qua các vòng thi, đội thi Ban Thanh niên Quân đội và Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh xuất sắc lọt vào vòng thi số 5 - Kỷ nguyên vươn mình. Ở phần thi này, đại diện đội thi Ban Thanh niên Quân đội đã nhắc lại tinh thần sẵn sàng gác bút, sẵn sàng tòng quân ra trận, cầm súng bảo vệ quê hương.
“Trong không khí chào mừng 80 năm Quốc khánh, chúng tôi cảm nhận rõ “mạch nguồn yêu nước” trong giới trẻ bùng lên mạnh mẽ, thể hiện từ đời sống lao động, sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội đến lĩnh vực văn hoá. Nhiều bạn trẻ đầu tư cho tri thức, sáng tạo sản phẩm mang đậm bản sắc, có sức lan toả trong công chúng”, đại diện đội thi Ban Thanh niên Quân đội nói.
Đội thi này cũng thể hiện tinh thần sẵn sàng đi, sẵn sàng thử thách, sẵn sàng cạnh tranh sòng phẳng trên sân chơi quốc tế, nhưng luôn gìn giữ cốt lõi bản sắc Việt.
Hội nhập không chỉ là ra thế giới, mà còn là đưa thế giới vào Việt Nam bằng tri thức, công nghệ, chuẩn mực quản trị hiện đại, từ đó đóng góp thiết thực vào mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.
Kết quả chung cuộc, Ban Thanh niên Quân đội giành giải Nhất, Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh giành giải Nhì, Đoàn Thanh niên Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương giành giải Ba.
Cuộc thi trực tuyến “Tự hào Việt Nam” là một hoạt động ý nghĩa, tạo ra đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong tuổi trẻ cả nước. Thành công của Cuộc thi không chỉ giúp đoàn viên, thanh niên hiểu sâu sắc hơn về lịch sử dân tộc mà còn góp phần bồi đắp lý tưởng cách mạng, củng cố lòng yêu nước và tinh thần tự hào dân tộc, từ đó biến nhận thức thành hành động cụ thể, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc.