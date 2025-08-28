Ban Thanh niên Quân đội về nhất cuộc thi trực tuyến 'Tự hào Việt Nam'

TPO - Tại vòng chung kết toàn quốc cuộc thi trực tuyến "Tự hào Việt Nam", ông Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã trao giải Nhất cho đội thi Ban Thanh niên Quân đội.

Chiều 28/8, tại Hà Nội, T.Ư Đoàn chủ trì, phối hợp Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức vòng chung kết toàn quốc cuộc thi trực tuyến "Tự hào Việt Nam". Dự chương trình có ông Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Về phía T.Ư Đoàn có anh Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam; anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư.

Ông Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham dự chương trình.

Các đội thi tranh tài tại vòng chung kết.

Vòng chung kết toàn quốc cuộc thi trực tuyến "Tự hào Việt Nam" có sự tham gia của 5 đội thi: Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh; Đoàn Thanh niên Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương; Ban Thanh niên Quân đội; Đoàn Thanh niên Chính phủ; Tỉnh Đoàn Vĩnh Long.

Trải qua các vòng thi, đội thi Ban Thanh niên Quân đội và Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh xuất sắc lọt vào vòng thi số 5 - Kỷ nguyên vươn mình. Ở phần thi này, đại diện đội thi Ban Thanh niên Quân đội đã nhắc lại tinh thần sẵn sàng gác bút, sẵn sàng tòng quân ra trận, cầm súng bảo vệ quê hương.

“Trong không khí chào mừng 80 năm Quốc khánh, chúng tôi cảm nhận rõ “mạch nguồn yêu nước” trong giới trẻ bùng lên mạnh mẽ, thể hiện từ đời sống lao động, sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội đến lĩnh vực văn hoá. Nhiều bạn trẻ đầu tư cho tri thức, sáng tạo sản phẩm mang đậm bản sắc, có sức lan toả trong công chúng”, đại diện đội thi Ban Thanh niên Quân đội nói.

Đội thi này cũng thể hiện tinh thần sẵn sàng đi, sẵn sàng thử thách, sẵn sàng cạnh tranh sòng phẳng trên sân chơi quốc tế, nhưng luôn gìn giữ cốt lõi bản sắc Việt.

Hội nhập không chỉ là ra thế giới, mà còn là đưa thế giới vào Việt Nam bằng tri thức, công nghệ, chuẩn mực quản trị hiện đại, từ đó đóng góp thiết thực vào mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Kết quả chung cuộc, Ban Thanh niên Quân đội giành giải Nhất, Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh giành giải Nhì, Đoàn Thanh niên Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương giành giải Ba.

Ông Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; anh Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam trao giải Nhất cho đội thi Ban Thanh niên Quân đội.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư trao giải Nhì cho đội thi Thành Đoàn TPHCM.

Anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam trao giải Ba cho đội thi Đoàn Thanh niên Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể T.Ư.

Anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam trao giải Khuyến khích cho 2 đội thi.