Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giới trẻ

Google News

Ban Thanh niên Quân đội về nhất cuộc thi trực tuyến 'Tự hào Việt Nam'

Châu Linh - Xuân Tùng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Tại vòng chung kết toàn quốc cuộc thi trực tuyến "Tự hào Việt Nam", ông Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã trao giải Nhất cho đội thi Ban Thanh niên Quân đội.

Chiều 28/8, tại Hà Nội, T.Ư Đoàn chủ trì, phối hợp Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức vòng chung kết toàn quốc cuộc thi trực tuyến "Tự hào Việt Nam". Dự chương trình có ông Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Về phía T.Ư Đoàn có anh Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam; anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư.

z6954298161713-7a70aab4fba163fd91aaf215adc2f85c.jpg
Ông Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham dự chương trình.
z6954221494556-59cfe4e7d85285c81e6dc6253538f066.jpg
z6954221471850-312e8f5cf838be4213c9cebaee5f859f.jpg
z6954221471564-0a95cccf275d408c5fce94b2765a6d1f.jpg
z6954221494815-03df9436fbd483dcf968fad776ef103d.jpg
Các đội thi tranh tài tại vòng chung kết.

Vòng chung kết toàn quốc cuộc thi trực tuyến "Tự hào Việt Nam" có sự tham gia của 5 đội thi: Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh; Đoàn Thanh niên Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương; Ban Thanh niên Quân đội; Đoàn Thanh niên Chính phủ; Tỉnh Đoàn Vĩnh Long.

Trải qua các vòng thi, đội thi Ban Thanh niên Quân đội và Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh xuất sắc lọt vào vòng thi số 5 - Kỷ nguyên vươn mình. Ở phần thi này, đại diện đội thi Ban Thanh niên Quân đội đã nhắc lại tinh thần sẵn sàng gác bút, sẵn sàng tòng quân ra trận, cầm súng bảo vệ quê hương.

“Trong không khí chào mừng 80 năm Quốc khánh, chúng tôi cảm nhận rõ “mạch nguồn yêu nước” trong giới trẻ bùng lên mạnh mẽ, thể hiện từ đời sống lao động, sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội đến lĩnh vực văn hoá. Nhiều bạn trẻ đầu tư cho tri thức, sáng tạo sản phẩm mang đậm bản sắc, có sức lan toả trong công chúng”, đại diện đội thi Ban Thanh niên Quân đội nói.

z6954220886210-ce262c69ce274ea26fe4cadd76836f22-2613.jpg

Đội thi này cũng thể hiện tinh thần sẵn sàng đi, sẵn sàng thử thách, sẵn sàng cạnh tranh sòng phẳng trên sân chơi quốc tế, nhưng luôn gìn giữ cốt lõi bản sắc Việt.

Hội nhập không chỉ là ra thế giới, mà còn là đưa thế giới vào Việt Nam bằng tri thức, công nghệ, chuẩn mực quản trị hiện đại, từ đó đóng góp thiết thực vào mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Kết quả chung cuộc, Ban Thanh niên Quân đội giành giải Nhất, Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh giành giải Nhì, Đoàn Thanh niên Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương giành giải Ba.

z6954220719924-a62a79868b57911866f1734ca8593c2d.jpg
Ông Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; anh Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam trao giải Nhất cho đội thi Ban Thanh niên Quân đội.
z6954220725068-30bf89e4cde53ab17c515229532af706.jpg
Chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư trao giải Nhì cho đội thi Thành Đoàn TPHCM.
z6954183876864-f26ee5a12397dc64a230aa77d83ccca4.jpg
Anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam trao giải Ba cho đội thi Đoàn Thanh niên Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể T.Ư.
z6954180142494-71dc6d5371f5986c0c9b7e491eb7dc3d.jpg
Anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam trao giải Khuyến khích cho 2 đội thi.

Cuộc thi trực tuyến “Tự hào Việt Nam” là một hoạt động ý nghĩa, tạo ra đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong tuổi trẻ cả nước. Thành công của Cuộc thi không chỉ giúp đoàn viên, thanh niên hiểu sâu sắc hơn về lịch sử dân tộc mà còn góp phần bồi đắp lý tưởng cách mạng, củng cố lòng yêu nước và tinh thần tự hào dân tộc, từ đó biến nhận thức thành hành động cụ thể, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc.

Châu Linh - Xuân Tùng
#Tự hào Việt Nam #cuộc thi trực tuyến #Tuổi trẻ Việt Nam #ông Đỗ Văn Chiến #Thanh niên Việt Nam #Giải thưởng #Tinh thần yêu nước

Xem thêm

Cùng chuyên mục