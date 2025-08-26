'Bảng tin Độc lập' chạm đến trái tim, cảm xúc

TPO - Ghé bảng tin ở khu dân cư, nhà văn hóa đã có thể nghe giọng Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn độc lập tại Quảng trường Ba Đình ngày 2/9/1945; sinh hoạt giáo dục lý tưởng, truyền thống cách mạng ở rạp chiếu phim… là những mô hình, cách làm được tổ chức Đoàn ở Hà Nội triển khai dịp này để cùng lan toả tình thần “Tôi yêu Tổ quốc tôi” và “Tự hào Việt Nam”.

Thổi hồn lịch sử bảng tin khu dân cư

Hoà vào khí thế kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, nhiều hoạt động giáo dục lý tưởng, truyền thống cách mạng và lan tỏa tinh thần tự hào dân tộc được tổ chức Đoàn ở Hà Nội triển khai với nhiều hình thức.

Tuổi trẻ phường Láng đã ra mắt mô hình “Bảng tin Độc lập”, giúp lịch sử “lên tiếng” chạm đến trái tim, cảm xúc của người dân. Bằng cách quét mã QR, người dân sẽ nghe lại giọng Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình ngày 2/9/1945.

Mô hình "Bảng tin Độc lập" sẽ được duy trì đến hết tháng 9/2025, là một điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng ngày lễ lớn của đất nước. Ảnh: Đoàn phường Láng

Với mô hình này, tuổi trẻ phường Láng đã “làm mới” những bảng đen phấn trắng chuyên thông báo tin tức, hoạt động ở nhà văn hoá, khu dân cư. Mô hình sử dụng ấn phẩm của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng.

Chia sẻ với Tiền Phong, chị Nguyễn Hồng Anh - Phó Bí thư Đoàn phường Láng cho biết, Đoàn phường đã triển khai 50 điểm bảng tin tuyên truyền tại các khu dân cư và các trường học.

Mô hình "Bảng tin Độc lập" không chỉ giúp ôn lại những mốc son hào hùng, mà còn là cách để đưa công tác giáo dục truyền thống đến gần hơn với đời sống người dân. Lồng ghép công nghệ vào lịch sử là một bước đi sáng tạo, giúp lịch sử trở nên sống động và truyền cảm hứng hơn với thế hệ trẻ.

Chị Nguyễn Hồng Anh cho biết thêm, dịp này Đoàn phường còn tổ chức cho các bạn đoàn viên thanh niên tham quan các địa chỉ đỏ gắn với sự kiện lịch sử dịp này. Ngoài ra, Đoàn phường huy động hơn 200 đoàn viên thanh niên phối hợp với Công an phường và tổ an ninh cơ sở trực tại các điểm chốt vào các ngày diễn ra diễu binh, diễu hành kỷ niệm.



Hiểu và trân trọng hơn giá trị của hoà bình

Dịp này, Đoàn phường Phú Thượng cũng đã tổ chức cuộc thi tìm hiểu trực tuyến kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 nhằm giáo dục đạo đức, lý tưởng, truyền thống cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên về lịch sử dân tộc, ứng dụng chuyển đổi số trong công tác Đoàn. Tiếp mạch ôn lại lịch sử của dân tộc, những thí sinh xuất sắc nhất cuộc thi đã được trao phần thưởng là vé xem phim “Mưa đỏ”.

Tuổi trẻ Phú Thượng tại rạp chiếu phim.

Dịp này, Chi đoàn trường Tiểu học Việt Hưng vừa tổ chức giáo dục lý tưởng, truyền thống cách cách mạng kết hợp xem phim “Mưa đỏ” cho đoàn viên thanh niên.

Bộ phim “Mưa đỏ” vừa ra rạp dịp này, kể về cuộc chiến đấu khốc liệt 81 ngày đêm tại Thành cổ Quảng Trị năm 1972. Qua bộ phim, những người trẻ hiểu thêm về sự mất mát, hy sinh của cha ông và trân trọng hơn giá trị của hòa bình; tự hào dân tộc.