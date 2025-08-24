Hàng nghìn bạn trẻ Đà Nẵng hòa giọng cùng Chuyến xe Tự hào Việt Nam

TPO - Dừng chân tại Đà Nẵng, Chuyến xe Tự hào Việt Nam nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt của hàng nghìn bạn trẻ, người dân và du khách. Bên dòng sông Hàn thơ mộng, những ca khúc mang theo lòng tự hào, nhiệt huyết tuổi trẻ vang vọng.