Hàng nghìn bạn trẻ Đà Nẵng hòa giọng cùng Chuyến xe Tự hào Việt Nam

TPO - Dừng chân tại Đà Nẵng, Chuyến xe Tự hào Việt Nam nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt của hàng nghìn bạn trẻ, người dân và du khách. Bên dòng sông Hàn thơ mộng, những ca khúc mang theo lòng tự hào, nhiệt huyết tuổi trẻ vang vọng.
Không đơn thuần là chuỗi biểu diễn nghệ thuật, Chuyến xe Tự hào Việt Nam còn gắn liền với nhiều hoạt động tri ân ý nghĩa tại các địa phương mà hành trình dừng chân gồm Đắk Lắk, Đà Nẵng, Huế, Quảng Trị, Nghệ An, Phú Thọ và Hà Nội.
Lấy cảm hứng từ các đoàn văn công, chuyến xe là hành trình âm nhạc độc đáo với các nghệ sĩ từ nhiều thế hệ, đem những giai điệu tự hào phục vụ khán giả trẻ, lan tỏa tinh thần tự hào Việt Nam.
Tại đây, nữ rapper cũng trình diễn ca khúc mới nhất Rừng vàng, Biển bạc trong album Made in Vietnam. Hàng ngàn khán giả trẻ hòa giọng cùng cô.
Hàng ngàn bạn trẻ đã cùng hòa giọng với 2 nghệ sĩ trong các bài hát cách mạng đi cùng năm tháng như: Lên ngàn; Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây…
Chiều cùng ngày, đoàn nghệ sĩ và tuổi trẻ Đà Nẵng đã thăm Nhà Trưng bày Hoàng Sa trong hành trình về nguồn, khẳng định chủ quyền biển đảo; đồng thời, gặp gỡ, tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng Hồ Thị Chiến (phường Hòa Xuân, TP Đà Nẵng).