Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giới trẻ

Google News

Hàng nghìn bạn trẻ Đà Nẵng hòa giọng cùng Chuyến xe Tự hào Việt Nam

Giang Thanh

TPO - Dừng chân tại Đà Nẵng, Chuyến xe Tự hào Việt Nam nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt của hàng nghìn bạn trẻ, người dân và du khách. Bên dòng sông Hàn thơ mộng, những ca khúc mang theo lòng tự hào, nhiệt huyết tuổi trẻ vang vọng.

Hàng ngàn bạn trẻ Đà Nẵng hát cùng các nghệ sĩ gạo cội. Video: G.T
tp-chuyen-xe-tu-hao-viet-nam-da-nang-1.jpg
Tối 23/8, tại Công viên bờ đông Cầu Rồng, Chuyến xe Tự hào Việt Nam﻿ chính thức dừng chân ở chặng Đà Nẵng, thu hút hơn 3.000 khán giả trẻ, người dân và du khách quốc tế. Ảnh: Giang Thanh
tp-chuyen-xe-tu-hao-viet-nam-da-nang-8.jpg
tp-chuyen-xe-tu-hao-viet-nam-da-nang-6.jpg
tp-chuyen-xe-tu-hao-viet-nam-da-nang-3.jpg
tp-chuyen-xe-tu-hao-viet-nam-da-nang-2.jpg
Không đơn thuần là chuỗi biểu diễn nghệ thuật, Chuyến xe Tự hào Việt Nam còn gắn liền với nhiều hoạt động tri ân ý nghĩa tại các địa phương mà hành trình dừng chân gồm Đắk Lắk, Đà Nẵng, Huế, Quảng Trị, Nghệ An, Phú Thọ và Hà Nội.
tp-chuyen-xe-tu-hao-viet-nam-da-nang-10.jpg
tp-chuyen-xe-tu-hao-viet-nam-da-nang-12.jpg
Lấy cảm hứng từ các đoàn văn công, chuyến xe là hành trình âm nhạc độc đáo với các nghệ sĩ từ nhiều thế hệ, đem những giai điệu tự hào phục vụ khán giả trẻ, lan tỏa tinh thần tự hào Việt Nam.
tp-chuyen-xe-tu-hao-viet-nam-da-nang-9.jpg
Xuất hiện tại Đà Nẵng, rapper Suboi đã làm xiêu lòng khán giả trẻ với loạt bài hit như Cho không, Quê hương Việt Nam… Các bạn trẻ “cháy” hết mình trong những bản rap sôi động.
tp-chuyen-xe-tu-hao-viet-nam-da-nang-5.jpg
tp-chuyen-xe-tu-hao-viet-nam-da-nang-7.jpg
tp-chuyen-xe-tu-hao-viet-nam-da-nang-11.jpg
tp-chuyen-xe-tu-hao-viet-nam-da-nang-13.jpg
Tại đây, nữ rapper cũng trình diễn ca khúc mới nhất Rừng vàng, Biển bạc trong album Made in Vietnam. Hàng ngàn khán giả trẻ hòa giọng cùng cô.
tp-chuyen-xe-tu-hao-viet-nam-da-nang-17.jpg
Sự xuất hiện của 2 nghệ sĩ gạo cội là NSƯT Lê Thiện và NSƯT Ca Lê Hồng trên sân khấu nhận được những tràng pháo tay giòn giã từ hàng ghế khán giả.
tp-chuyen-xe-tu-hao-viet-nam-da-nang-19.jpg
tp-chuyen-xe-tu-hao-viet-nam-da-nang-18.jpg
Hàng ngàn bạn trẻ đã cùng hòa giọng với 2 nghệ sĩ trong các bài hát cách mạng đi cùng năm tháng như: Lên ngàn; Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây…
tp-chuyen-xe-tu-hao-viet-nam-da-nang-21.jpg
Sân khấu của Chuyến xe Tự hào Việt Nam﻿ nóng hơn bao giờ hết với sự xuất hiện của ca sĩ Phương Thanh, Hoàng Bách, DTAP… với những tác phẩm mới nhất trong album Made in Vietnam như: Máu đỏ da vàng, Hò vươn mình, Chân cứng đá mềm…
tp-chuyen-xe-tu-hao-viet-nam-da-nang-22.jpg
Với thông điệp “Tự hào dân tộc – Khát vọng vươn xa”, chương trình truyền cảm hứng, tiếp thêm động lực cho tuổi trẻ Đà Nẵng nói riêng và tuổi trẻ cả nước nói chung trên hành trình dựng xây và bảo vệ Tổ quốc.
tp-chuyen-xe-tu-hao-viet-nam-da-nang-16.jpg
Theo anh Lê Kim Thường, Phó Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng, Chuyến xe Tự hào Việt Nam là cầu nối giữa quá khứ, hiện tại và tương lai, là hành trình giáo dục truyền thống, hun đúc niềm tự hào dân tộc và khơi dậy khát vọng cống hiến trong mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên.
tp-chuyen-xe-tu-hao-viet-nam-da-nang-20.jpg
"Đối với tuổi trẻ Đà Nẵng, đây là hành trình giáo dục truyền thống sâu sắc, giúp thế hệ trẻ hiểu rõ lịch sử, trân trọng giá trị độc lập, tự do và bồi đắp khát vọng cống hiến cho Tổ quốc", anh Thường nói.
tp-chuyen-xe-tu-hao-viet-nam-da-nang-23.jpg
tp-chuyen-xe-tu-hao-viet-nam-da-nang-25.jpg
tp-chuyen-xe-tu-hao-viet-nam-da-nang-24.jpg
tp-chuyen-xe-tu-hao-viet-nam-da-nang-26.jpg
Chiều cùng ngày, đoàn nghệ sĩ và tuổi trẻ Đà Nẵng đã thăm Nhà Trưng bày Hoàng Sa trong hành trình về nguồn, khẳng định chủ quyền biển đảo; đồng thời, gặp gỡ, tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng Hồ Thị Chiến (phường Hòa Xuân, TP Đà Nẵng).
Giang Thanh
#Chuyến xe Tự hào Việt Nam #Đà Nẵng #âm nhạc tự hào #Tuổi trẻ Việt Nam #hoạt động truyền thống #du lịch Đà Nẵng #Made in Vietnam #tuổi trẻ Đà Nẵng

Xem thêm

Cùng chuyên mục