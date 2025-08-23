Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Phạm Duy Trang: 'Mỗi bước chân của các bạn là bước chân của lịch sử'

TPO - Dưới nắng gắt thao trường, không khí luyện tập cho Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 hừng hực khí thế, chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương thăm, động viên và tặng quà cán bộ, chiến sĩ tham gia thực hiện nhiệm vụ.

"Sức nóng" của niềm tự hào

Nhằm động viên, cổ vũ tinh thần các cán bộ, chiến sĩ đang hăng say luyện tập diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, ngày 23/8, đoàn công tác của T.Ư Đoàn do chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương thăm, tặng quà 3 lực lượng tham gia thực hiện nhiệm vụ A80.

Với tinh thần “vượt nắng thắng mưa”, khối đứng sĩ quan lục quân của Sư đoàn Bộ binh cơ giới 308 đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu, yêu cầu của bộ đã đề ra, thể hiện qua các lần hợp luyện, đã được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng biểu dương. Ảnh: Xuân Tùng

Đoàn công tác T.Ư Đoàn đến thăm, động viên và tặng quà khối diễu binh thuộc Sư đoàn Bộ binh cơ giới 308 (Quân đoàn 12); các khối của lực lượng Công an nhân dân luyện tập tại cơ sở Hòa Lạc (ĐHQG Hà Nội); Khối Thanh niên Việt Nam luyện tập tại SVĐ Mỹ Đình.

Thao trường những ngày này không chỉ nóng bởi thời tiết mà còn nóng bởi "sức nóng của nhiệt huyết", như lời chia sẻ đầy xúc động của Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Phạm Duy Trang.

Tại mỗi điểm đến, Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Phạm Duy Trang ân cần thăm hỏi, lắng nghe và chia sẻ với những vất vả, gian lao của các chiến sĩ.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang bày tỏ sự cảm phục các cán bộ, chiến sĩ đã và đang nêu cao tinh thần, ý chí, nghị lực phi thường, vượt qua mọi khó khăn và gác lại những công việc riêng; cống hiến sức trẻ, nhiệt huyết và lòng tự hào dân tộc cho nhiệm vụ thiêng liêng và vô cùng vinh dự.

Đại tá Lê Đức Học – Phó Sư đoàn trưởng Sư đoàn Bộ binh cơ giới 308 (ngoài cùng bên trái ảnh) chia sẻ tình hình tập luyện, đơn vị với Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Phạm Duy Trang. Ảnh: Xuân Tùng

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Phạm Duy Trang thăm hỏi, động viên tặng quà cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn Bộ binh cơ giới 308 tham gia thực hiện nhiệm vụ A80. Ảnh: Xuân Tùng

Học viên Nguyễn Hữu Cường. Ảnh: XT Câu chuyện của học viên Nguyễn Hữu Cường (SN 2002, trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân 1) là minh chứng sống động cho tinh thần ấy. Cường chia sẻ được lựa chọn, tham gia huấn luyện là niềm vinh dự, tự hào. "Dù quá trình luyện tập vô cùng vất vả, nhưng khi bước qua quảng trường Ba Đình và đi trong tiếng hò reo của nhân dân, mọi mệt mỏi đều tan biến, chỉ còn lại động lực cố gắng hoàn thành thật tốt nhất nhiệm vụ để không phụ lòng sự mong chờ của Nhân dân", Cường nói.

Những bước chân mang sứ mệnh lịch sử

Phát biểu tại chương trình, Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Phạm Duy Trang nhấn mạnh, 80 năm trước, tại quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 80 năm qua là một chặng đường đầy gian khổ, hy sinh nhưng vô cùng vẻ vang của dân tộc Việt Nam. Các bạn là những người được giao trọng trách trọng đại, đại diện cho khí phách, bản lĩnh và sức sống mãnh liệt của dân tộc Việt Nam trong ngày đại lễ.

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Phạm Duy Trang cùng lãnh đạo CAND, Ban Thanh niên CAND theo dõi các khối diễu binh, diễu hành. Ảnh: Xuân Tùng

"Mỗi bước chân của các bạn trên quảng trường Ba Đình sắp tới không còn chỉ là những bước chân của cá nhân mà là bước chân của lịch sử, là hiện thân của sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, là biểu tượng cho khát vọng vươn lên mạnh mẽ của một Việt Nam hùng cường", chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư T.Ư Đoàn

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Phạm Duy Trang nhấn mạnh, mỗi đội hình, mỗi khối diễu binh đều là biểu trưng sâu sắc cho lực lượng vũ trang anh hùng, cho các tầng lớp nhân dân, và là "hiện thân sống động nhất cho thế hệ Hồ Chí Minh ngày hôm nay".

Thay mặt Ban Bí thư T.Ư Đoàn, chị Nguyễn Phạm Duy Trang mong muốn mỗi cán bộ, chiến sĩ,đoàn viên thanh niên sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của các thế hệ cha anh, nêu cao tinh thần tự giác, đoàn kết, kỷ luật, sáng tạo, khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

"Hãy biến những giọt mồ hôi trên thao trường ngày hôm nay thành những khối đội hình đều, đẹp, mạnh mẽ, trang nghiêm và lay động hàng triệu trái tim người dân Việt Nam, bạn bè quốc tế trong ngày lễ trọng đại của dân tộc", chị Trang nói.

Khoảnh khắc xúc động trên thao trường

Một trong những khoảnh khắc lay động nhất trong chuyến thăm là khi Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Phạm Duy Trang dành những lời đặc biệt cho hơn 400 nữ chiến sĩ Công an Nhân dân đang luyện tập. Giữa nắng gió thao trường, hình ảnh những bóng hồng kiên cường đã để lại ấn tượng sâu sắc.

Tham gia trực tiếp các khối diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, lực lượng Công an nhân dân có hơn 3.000 cán bộ, chiến sĩ, học viên. Trong đó, có nhiều người từng tham gia diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

"Trên mặt của các bạn chiến sĩ nữ, tôi thấy rất là rạng ngời, má của các bạn thì ửng hồng rất là đẹp. Không biết là tất cả bạn nam có thấy thế không... Đó là nét rất tự hào!" chị Trang chia sẻ, mang lại không khí ấm áp, gần gũi.

Lời động viên ấy không chỉ là sự ghi nhận vẻ đẹp kiên trung của những nữ chiến sĩ, mà còn là sự thấu hiểu sâu sắc những nỗ lực phi thường của họ, vượt qua những khắc nghiệt của thời tiết để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Phạm Duy Trang tặng quà thanh niên CAND tham gia diễu binh, diễu hành. Ảnh: Xuân Tùng

Lời hứa đồng hành và niềm tin chiến thắng

Đáp lại tình cảm của đoàn công tác, đại diện chỉ huy các đơn vị đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và khẳng định quyết tâm "khắc phục mọi khó khăn, gian khổ, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó."

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Phạm Duy Trang cam kết, T.Ư Đoàn sẽ luôn đồng hành, chăm lo, cổ vũ tinh thần và lan tỏa những hình ảnh đẹp nhất, tươi đẹp nhất của đoàn viên thanh niên nói chung cũng như thế hệ trẻ của lực quân đội, công an, không chỉ trong hoạt động thực hiện nhiệm vụ tại Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, mà xuyên suốt trong các hoạt động như là trong quá trình phát triển của đất nước.

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Phạm Duy Trang và Thượng tá Đặng Hồng Tinh – Phó Chỉ huy trưởng Sở Chỉ huy diễu binh, diễu hành Bộ Công an, cùng các thành viên trong đoàn công tác động viên đại diện các khối CAND tham gia diễu binh, diễu hành. Ảnh: Xuân Tùng

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Phạm Duy Trang thăm hỏi, động viên thanh niên CAND tham gia thực hiện nhiệm vụ. Ảnh: Xuân Tùng

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Phạm Duy Trang thăm hỏi, động viên và tặng quà đoàn viên thanh niên tham gia Khối Thanh niên Việt Nam ở lễ diễu hành. Ảnh: Xuân Tùng