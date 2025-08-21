Thanh niên Thủ đô tiếp sức các khối diễu binh, diễu hành trong ngày tổng hợp luyện đầu tiên

Cũng tham gia hỗ trợ tại sự kiện, chiến sĩ trẻ Phạm Thanh Tùng (sinh năm 2005), với hơn một năm rưỡi gắn bó với lực lượng dân quân, bày tỏ sự phấn khởi: “Em cảm thấy vui và tự hào khi được góp sức cho một sự kiện lớn như thế này. Đây là cơ hội để thể hiện trách nhiệm của người trẻ với cộng đồng”. Ảnh: Xuân Tùng
