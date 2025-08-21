Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giới trẻ

Google News

Thanh niên Thủ đô tiếp sức các khối diễu binh, diễu hành trong ngày tổng hợp luyện đầu tiên

Xuân Tùng - Diệu Nhi

TPO - Chiều 21/8, đông đảo thanh niên Thủ đô hòa mình vào guồng quay sôi động buổi tổng hợp luyện bằng tinh thần tình nguyện, trách nhiệm và tự hào bằng những công việc cụ thể như tiếp nước, hướng dẫn, hỗ trợ hậu cần... cho các khối diễu binh, diễu hành để đảm bảo buổi luyện tập diễn ra suôn sẻ, an toàn.

536276565-1184256937065103-7615507566189740617-n.jpg
537095158-1184257117065085-6457912153761446796-n.jpg
Đây là nhiệm vụ tiếp sức đầu tiên của thanh niên Thủ đô trong nhóm các nhiệm vụ phục vụ Lễ diễu binh, diễu hành, kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. Ảnh: TĐHN
536283511-1184256610398469-6983558284300150477-n.jpg
﻿536281833-1184256903731773-4996270765479305642-n.jpg﻿
536283478-1184256980398432-2870103532297234377-n.jpg﻿﻿
﻿536267871-1184256750398455-4433928148006464409-n.jpg
Lực lượng tình nguyện viên Thủ đô tích cực cấp phát nước, hỗ trợ hậu cần cho các lực lượng quân đội và các khối diễu binh, diễu hành tham gia buổi tổng hợp luyện đầu tiên. Ảnh: TĐHN
536270952-1184257030398427-4467733612514201927-n.jpg
536281334-1184257210398409-7469057097882380183-n.jpg
536288156-1184256703731793-7679545872626624017-n.jpg
8.800 tình nguyện viên đến từ 43 trường đại học, cao đẳng và các xã, phường trên địa bàn Hà Nội sẽ tham gia phục vụ trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. Ảnh: TĐHN
gen-h-z6930520580935-276cfc38d49ff743f8f2fff3d450448b.jpg
gen-h-z6930520587866-5af49c417031a36a03758fbb7cecc86f.jpg
gen-h-z6930520599126-f2cdd92ff3829f350ec9a46054999432.jpg
Trong hàng ngũ lực lượng dân quân tham gia phục vụ sự kiện, bạn Hoàng Minh Nghĩa (SN 2000), hiện là Tiểu đội trưởng dân quân tại phường Ba Đình thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ người dân, đảm bảo an ninh trật tự và giữ ổn định vị trí đứng cho bà con theo dõi sự kiện.
Cũng tham gia hỗ trợ tại sự kiện, chiến sĩ trẻ Phạm Thanh Tùng (sinh năm 2005), với hơn một năm rưỡi gắn bó với lực lượng dân quân, bày tỏ sự phấn khởi: “Em cảm thấy vui và tự hào khi được góp sức cho một sự kiện lớn như thế này. Đây là cơ hội để thể hiện trách nhiệm của người trẻ với cộng đồng”. Ảnh: Xuân Tùng
Xuân Tùng - Diệu Nhi
#thanh niên thủ đô #diễu binh #diễu hành #lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám #quốc khánh Việt Nam #tình nguyện viên Hà Nội #lễ hội

Xem thêm

Cùng chuyên mục