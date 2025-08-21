Thanh niên Thủ đô tiếp sức các khối diễu binh, diễu hành trong ngày tổng hợp luyện đầu tiên

TPO - Chiều 21/8, đông đảo thanh niên Thủ đô hòa mình vào guồng quay sôi động buổi tổng hợp luyện bằng tinh thần tình nguyện, trách nhiệm và tự hào bằng những công việc cụ thể như tiếp nước, hướng dẫn, hỗ trợ hậu cần... cho các khối diễu binh, diễu hành để đảm bảo buổi luyện tập diễn ra suôn sẻ, an toàn.