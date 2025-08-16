Hà Nội huy động 8.800 tình nguyện viên cho dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9

TPO - 8.800 tình nguyện viên đến từ 43 trường đại học, cao đẳng và các xã, phường trên địa bàn Hà Nội sẽ tham gia phục vụ trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Chiều 16/8, Thành Đoàn Hà Nội tổ chức chương trình gặp mặt tình nguyện viên phục vụ trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Dự chương trình có anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam; bà Nguyễn Thị Kim Dung - Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội.

8.8000 tình nguyện viên tại sân vận động Hàng Đẫy trong lễ ra quân quân đặc biệt. Ảnh: Xuân Tùng

Lễ ra quân đặc biệt

Anh Nguyễn Tiến Hưng - Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hà Nội cho biết, chương trình gặp mặt các tình nguyện viên là "một lễ ra quân đặc biệt".

8.800 đoàn viên, thanh niên có mặt ngày hôm nay vinh dự đại diện cho gần 3 triệu thanh niên, và hơn 600.000 đoàn viên trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, sẽ cùng nhau đảm nhận các phần việc, từ tiếp đón, hỗ trợ các đoàn đại biểu, nhân dân đến từ các tỉnh thành và các đoàn khách quốc tế đến công tác đảm an ninh trật tự, đảm bảo vệ sinh môi trường.

Anh Nguyễn Tiến Hưng kêu gọi tinh thần "Thanh niên Thủ đô: Sẵn sàng". Ảnh: Xuân Tùng

Theo anh Hưng, công việc được thực hiện trên địa bàn rộng trải dài từ khán đài tại Quảng trường Ba Đình đến hơn 10km đường phố trên các tuyến đường đoàn diễu binh, diễu hành đi qua. Đây là một khối lượng công việc lớn đòi hỏi sức khỏe tốt, phương pháp làm việc khoa học và trên hết là tinh thần tiên phong, khát vọng cống hiến.

80 năm trước, đoàn viên, thanh niên là lực lượng xung kích cùng toàn dân đứng lên đấu tranh vì độc lập, tự do của dân tộc. Ngày hôm nay, trong không khí thiêng liêng và tự hào, tuổi trẻ Thủ đô vinh dự được Thành phố giao thực hiện các nhiệm vụ quan trọng trong công tác tổ chức đại lễ. Đây là cơ hội để mỗi thanh niên thể hiện lòng tự hào dân tộc và tinh thần cống hiến", anh Nguyễn Tiến Hưng - Bí thư Thành Đoàn Hà Nội.

Tình nguyện viên đồng thanh "sẵn sàng" thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện. Ảnh: Xuân Tùng

Thực hiện nhiều nhóm nhiệm vụ

Khoảng 8.800 tình nguyện viên là đoàn viên, thanh niên, sinh viên từ 43 trường đại học, cao đẳng và các xã, phường trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Các tình nguyện viên sẽ tham gia nhiều nhóm nhiệm vụ. Cụ thể, hướng dẫn đại biểu và phát nhu yếu phẩm tại khu vực khán đài Quảng trường Ba Đình; cấp phát nhu yếu phẩm phục vụ nhân dân tại các điểm dọc tuyến đường diễu binh, diễu hành.

Các tình nguyện viên thực hiện nhiệm vụ quản lý các kho hàng, phân bổ, vận chuyển vật phẩm tới các điểm cấp phát; hỗ trợ đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường; hỗ trợ đón tiếp đoàn đại biểu nhân dân của các tỉnh, thành trong cả nước và đoàn khách quốc tế về dự Lễ Kỷ niệm.

Anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam, cùng lãnh đạo Thành phố Hà Nội, Thành Đoàn Hà Nội trao tặng vật phẩm cho các đội tình nguyện. Ảnh: Xuân Tùng

Các vật phẩm gồm đồng phục như áo, mũ, thẻ tình nguyện viên được Ban Tổ chức gửi tới tình nguyện viên. Ảnh: Xuân Tùng

Lãnh đạo T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và Thành phố Hà Nội, Thành Đoàn Hà Nội cùng các tình nguyện viên. Ảnh: Xuân Tùng

Chia sẻ với Tiền Phong, anh Phạm Minh Phúc – Trưởng ban Công tác Đoàn và Thanh thiếu nhi, Cơ quan Uỷ ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội cho biết, Thành Đoàn Hà Nội bố trí 67 điểm cấp phát nhu yếu phẩm, trong đó có 26 điểm cung ứng nước cho các lực lượng khối diễu hành; 41 điểm cung ứng sữa, nước, bánh cho nhân dân và các lực lượng làm nhiệm vụ. Mỗi điểm cung ứng có từ 30 - 40 tình nguyện viên. Tổng số có hơn 2 nghìn tình nguyện viên hỗ trợ cung ứng nhu yếu phẩm.

Để trở thành các tình nguyện viên tại sự kiện đặc biệt này, các bạn đoàn viên, thanh niên, sinh viên đã trải qua vòng tuyển chọn, đáp ứng tiêu chí về phẩm chất chính trị, đạo đức, có thành tích học tập tốt, sức khoẻ. Một số nhóm tình nguyện viên còn phải đáp ứng yêu cầu về khả năng ngoại ngữ tốt.

Bên cạnh đó, các tình nguyện viên tham gia khoá tập huấn trang bị những kỹ năng cần thiết. Nổi bật có kỹ năng hỗ trợ an ninh trật tự, đảm bảo vệ sinh môi trường, hướng dẫn thoát nạn, di chuyển người bị nạn, sơ cấp cứu ban đầu…các lưu ý khi thực hiện nhiệm vụ, đồng thời nhấn mạnh về tác phong, kỷ luật và việc đảm bảo an toàn...

Tại chương trình, các tình nguyện viên đã được Ban Tổ chức tập huấn, chia sẻ nhiều nội dung, kỹ năng. Ảnh: Xuân Tùng

Tự hào và vinh dự là cảm xúc chung của nhiều bạn trẻ làm tình nguyện viên phục vụ chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. Đây là cơ hội để họ thể hiện tinh thần trách nhiệm, lòng yêu nước và đóng góp một phần công sức nhỏ bé vào sự kiện lịch sử trọng đại của dân tộc.