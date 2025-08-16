Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Khai mạc Hội trại thanh niên sinh viên Việt Nam tại châu Âu

TPO - Hội Sinh viên Việt Nam tại Hungary vừa đăng cai tổ chức Hội trại thanh niên sinh viên Việt Nam tại châu Âu lần thứ XI tại thành phố Budapest, Hungary. Anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam tham dự chương trình.

Cùng dự, có ông Bùi Lê Thái - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Việt Nam tại Hungary, lãnh đạo Đại sứ quán, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Hungary, đại diện lãnh đạo Hiệp hội người Việt Nam tại Hungary, đại diện Hiệp hội người Việt Nam tại Châu Âu.

Phát biểu tại Hội trại, anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam cho biết, đây là cơ hội quý báu để hội viên, sinh viên, thanh niên của các tổ chức Hội Sinh viên Việt Nam và các thanh niên, sinh viên Việt Nam tại châu Âu tăng cường tinh thần đoàn kết, gắn bó, gặp gỡ, giao lưu và trao đổi những kinh nghiệm quý báu trong công tác tổ chức các hoạt động cho thanh niên, sinh viên ở nước ngoài.

z6910681293221-a16612ff4045391905746c6a4d63747d.jpg
Anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam tham dự chương trình.

Ghi nhận những nỗ lực, đóng góp của thanh niên, sinh viên tại châu Âu đối với phong trào thanh niên, sinh viên ở ngoài nước thời gian qua, anh Triết cho rằng, những góp của các bạn đã góp phần quan trọng vào thành công chung trong công tác thanh niên, sinh viên nói riêng và công tác đối ngoại nhân dân nói chung của tổ chức Đoàn, Hội và của Đảng, Nhà nước ta.

Những hoạt động thiết thực của cộng đồng thanh niên, sinh viên Việt Nam ở nước ngoài đồng thời góp phần tích cực trong việc quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đến với bạn bè quốc tế.

Theo anh Triết, Hội Sinh viên Việt Nam tại nước ngoài cần chủ động, sáng tạo và tiên phong hơn nữa trong việc phát huy thế mạnh trí thức trẻ Việt Nam trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, hiện thực hóa 4 Nghị quyết đã được đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm xác định là “bộ tứ trụ cột” phát triển đất nước, đặc biệt là Nghị quyết 57 về thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

z6910680962751-dc709bf8b604af6b551325ce82fabe61.jpg
Anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam phát biểu tại chương trình.

“Hội Sinh viên Việt Nam ở nước ngoài cần thể hiện vai trò là cầu nối tri thức, xây dựng mạng lưới trí thức trẻ người Việt tại nước ngoài, đẩy mạnh các hoạt động chia sẻ tri thức, kết nối chuyên gia, hỗ trợ sinh viên nghiên cứu, khởi nghiệp trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ định hướng, phát huy sinh viên Việt Nam trong đột phá khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số hướng về đất nước”, anh Triết nói.

﻿z6910680685952-a06e497df8b7bab24942fce90cc096d1.jpg
﻿z6910681127612-69d3e43cc406f4b2b4dbd5c5b83a0fbb.jpg﻿
z6910681239288-3f3cfe7aac219043ea167cb2334c59d7.jpg
Nhân dịp này, anh Nguyễn Minh Triết đã trao tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2024 - 2025 và trao tặng Hội Sinh viên Việt Nam Hungary, đơn vị đăng cai tổ chức Hội trại Thanh niên Sinh viên Việt Nam năm 2025 với số tiền 200 triệu đồng nhằm động viên, chúc mừng những nỗ lực của ban tổ chức Hội trại.
z6910680795694-ea94477f8fae6843e5ac473aa8a66e7b.jpg
z6910680907143-3c0d6109627be012251bc2f8420276b5.jpg
z6910681016599-2c082d282d25050fb4bae84ec3f239df.jpg
Sôi nổi Hội trại thanh niên sinh viên Việt Nam tại châu Âu lần thứ XI
