Trao quà, học bổng tiếp sức ước mơ cho thiếu nhi vùng núi Đà Nẵng

Duy Quốc
TPO - Ngày 15/8, tại Trường Tiểu học thị trấn Prao (xã Đông Giang, TP Đà Nẵng), Thành Đoàn và Hội đồng Đội thành phố đã trao hàng trăm suất quà cho học sinh nghèo vượt khó.

Ngày 15/8, tại Trường Tiểu học thị trấn Prao (xã Đông Giang), Thành Đoàn và Hội đồng Đội thành phố Đà Nẵng phối hợp với HyunDai Sông Hàn tổ chức chương trình “Gửi tặng tri thức - Chắp cánh ước mơ” năm 2025.

chapcanhuocmoimg-0005.jpg
Chương trình “Gửi tặng tri thức - Chắp cánh ước mơ” năm 2025 tổ chức tại Trường Tiểu học thị trấn Prao.

Chương trình nhằm kêu gọi sự chung tay của các cấp Đoàn – Đội, các tổ chức, cá nhân hảo tâm hỗ trợ thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, góp phần tiếp thêm động lực để các em vượt qua thử thách, nỗ lực vươn lên trong học tập và cuộc sống.

Không chỉ trao tặng những phần quà thiết thực, hoạt động còn gửi gắm sự quan tâm, khích lệ về tinh thần, giúp các em thêm niềm tin vào tương lai.

chapcanhuocmoimg-0004-8126.jpg
chapcanhuocmoimg-0002-2534.jpg
Hàng trăm suất quà trao tận tay cho các em thiếu nhi

Tại chương trình, Thành Đoàn, Hội đồng Đội TP Đà Nẵng đã trao 100 suất quà gồm sách giáo khoa, vở viết và sữa cho 100 em thiếu nhi; đồng thời trao 10 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã Đông Giang. Tổng giá trị quà tặng hơn 100 triệu đồng.

chapcanhuocmoimg-0001.jpg
Anh Lê Kim Thường - Phó Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng phát biểu tại chương trình.

Anh Lê Kim Thường - Phó Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng cho biết: Thông qua chương trình, Ban tổ chức mong muốn lan tỏa tinh thần “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, tạo cơ hội để trẻ em vùng khó tiếp cận đầy đủ điều kiện học tập, nuôi dưỡng ước mơ và hoài bão.

"Những phần quà hôm nay không chỉ là sự hỗ trợ vật chất, mà còn là nguồn cổ vũ tinh thần để các em vững bước trên con đường học tập, tự tin viết tiếp ước mơ của mình", anh Thường nói.

Duy Quốc
