Giới trẻ

Google News

2 thanh niên Việt Nam vật lộn giữa biển cứu 2 bé người Nhật, kể phút sinh tử

Anh Đạt và anh Tuấn đã vật lộn dưới biển gần 40 phút, giữa lúc gió mạnh, sóng lớn để tìm cách cứu 2 đứa trẻ người Nhật bị sóng cuốn trôi. Sự việc đang được cộng đồng mạng quan tâm.

Mới đây, đoạn video ghi lại cảnh 2 thanh niên lao ra biển giữa gió to, sóng lớn để cứu 2 đứa trẻ bị cuốn trôi tại bãi biển Gotenba (tỉnh Mie, Nhật Bản) gây “sốt” trên mạng xã hội.

Cả 2 chàng trai đều là người Việt Nam: Anh Mạnh Tuấn (SN 1995) và anh Phạm Quốc Đạt (SN 1997). Cả 2 hiện sống và làm việc tại Nhật Bản. Hành động dũng cảm của họ đã nhận được “cơn mưa” lời khen từ cộng đồng mạng.

"Theo dõi video ngắn mà tôi còn thấy lo lắng cho cả 2 bé và 2 anh. Hai chàng trai rất bản lĩnh, tốt bụng và cũng thông minh nữa"; "Hai bạn thật dũng cảm và bền bỉ"; "Thời tiết có vẻ như rất xấu, không phải ai cũng dám lao ra cứu người"... là một số bình luận của cư dân mạng.

Thời điểm xảy ra vụ việc, trời âm u, gió to, sóng lớn. Video: NVCC

Theo tìm hiểu, ngày 10 và 11/8, anh Tuấn và anh Đạt cùng nhóm bạn, đồng nghiệp tổ chức cắm trại tại bãi biển Gotenba. Do dự báo trời mưa, bãi biển khá vắng người.

"Sáng 11/8, trời nắng, gió nhẹ, rất đẹp nhưng về trưa, gió dần mạnh lên. Lúc này, chúng tôi đang dọn dẹp thì phát hiện có 2 bé người Nhật ngồi trên phao, bị sóng đánh ra xa bờ khoảng 100m. Hai đứa trẻ chới với cầu cứu còn mẹ các bé thì la hét, đòi lao xuống biển cứu con", anh Đạt kể lại.

Thấy mẹ bé không biết bơi, anh Đạt lập tức lao ra biển. Sóng lớn và gió mạnh khiến anh không thể kéo 2 bé vào bờ. Anh Tuấn bơi ra hỗ trợ nhưng cũng không theo kịp chiếc phao. Lo sợ kiệt sức, họ trấn an các bé rồi quay vào bờ lấy phao.

"Khi thấy tôi bơi ngược vào bờ, 2 bé kêu lên: 'Đừng bỏ chúng con'. Tôi nói sẽ không bỏ 2 bé rồi bơi vào bờ lấy phao. Những chiếc phao thực chất là săm xe đạp được bơm đầy hơi, cả nhóm mang theo để tắm biển", anh Đạt nói.

Có phao, họ tiếp tục lao ra để cứu 2 em bé. Lần này, họ phối hợp bơi song song để đón đầu chiếc phao thay vì đuổi theo. Trên bờ, mọi người vừa lo lắng, vừa hồi hộp theo dõi.

"Thật may, sau đó chúng tôi đón được chiếc phao và 2 bé vẫn ngồi trên phao an toàn. Tuy nhiên, 2 con rất sợ hãi. Hai anh em cố gắng kéo phao ngược vào bờ. Lúc này chúng tôi đã rất mệt, căng cơ, khó bơi nhanh được. Phải mất 30-40 phút vật lộn, chúng tôi mới đưa các bé về bờ thành công", anh Đạt nhớ lại.

"Thực sự, tôi chưa bao giờ gặp tình huống nguy hiểm như vậy. Nếu sai sót, chúng tôi không chỉ không cứu được người mà bản thân cũng gặp nguy hiểm", chàng trai 27 tuổi nói thêm.

thanh-nien.jpg
Anh Đạt và anh Tuấn (khoanh đỏ) chụp ảnh cùng bạn bè trên bãi biển lúc trời còn đẹp.
﻿Ảnh: NVCC

Mạnh Tuấn và Quốc Đạt đã sang Nhật Bản làm việc 6 năm, quen nhau từ khi học tiếng. Hiện cả hai cùng làm tại một công ty kinh doanh xe đạp.

Đạt cho biết, họ đều đam mê thể thao, đặc biệt là chạy bộ, thường xuyên tham gia các giải marathon chinh phục cự ly 42km. Có thể vì duy trì chơi thể thao, chạy bộ nên cả hai có sức khỏe dẻo dai, bền bỉ.

thanh-nien1.jpg
Anh Đạt (áo tím) và anh Tuấn (áo vàng) thường xuyên tham gia các giải chạy. Ảnh: NVCC

"24h qua, tôi nhận được rất nhiều cuộc gọi, tin nhắn hỏi thăm của mọi người. Chúng tôi cảm thấy rất vui khi làm được một việc tốt", anh Đạt chia sẻ.

9X cho biết thêm, chính quyền địa phương cũng liên hệ để mời họ tới dự một chương trình vinh danh vào cuối tháng 8.

VietNamNet
