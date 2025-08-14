Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giới trẻ

Google News

Đoàn Thanh niên Chính phủ thăm, động viên lực lượng diễu binh, diễu hành dịp 2/9

Xuân Tùng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Hình ảnh cán bộ, chiến sĩ tập luyện thực hiện nhiệm vụ diễu binh, diễu hành trong lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 (nhiệm vụ A80), là nguồn cảm hứng, cổ vũ to lớn cho thế hệ trẻ cả nước, lan tỏa tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc và ý thức xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Đoàn Thanh niên Chính phủ vừa tổ chức thăm, động viên các cán bộ, chiến sĩ tham gia Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, tại Trung tâm Huấn luyện Quốc gia Miếu Môn.

tienphong-tangqua.jpg
Ông Lại Xuân Lâm phát biểu. Ảnh: CTV

Dưới thời tiết nắng nóng, không khí luyện tập cho diễu binh, diễu hành diễn ra với khí thế khẩn trương.

Ghi nhận, biểu dương tinh thần, trách nhiệm, nỗ lực của của cán bộ, chiến sĩ, ông Lại Xuân Lâm - Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ chia sẻ, luyện tập dưới điều kiện thời tiết khắc nghiệt, xa gia đình, tuân thủ kỷ luật nghiêm ngặt, thực hiện những động tác đòi hỏi sự chính xác và đồng đều tuyệt đối là một thử thách không hề nhỏ.

"Nhưng chính trong môi trường rèn luyện khắc nghiệt này, bản lĩnh, phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ càng được tôi luyện và tỏa sáng”, ông Lâm nói.

tienphong-tangqua3.jpg
tienphong-tangqua4.jpg
Anh Bùi Hoàng Tùng - Bí thư Đoàn Thanh niên Chính phủ tặng quà nữ quân nhân tham gia diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh. Ảnh: BTC

Theo ông Lâm, hình ảnh của các cán bộ, chiến sĩ trong Lễ kỷ niệm sẽ là nguồn cảm hứng, cổ vũ to lớn cho thế hệ trẻ, lan tỏa tinh thần yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc và ý thức xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Bạn bè quốc tế nhìn các cán bộ, chiến sĩ để thấy một Việt Nam yêu chuộng hòa bình nhưng cũng luôn sẵn sàng, kiên định bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ.

tienphong-tangqua2.jpg
Ông Lại Xuân Lâm tặng quà cán bộ, chiến sĩ. Ảnh: BTC

Ông Lâm mong muốn các cán bộ, chiến sĩ biến mỗi giờ tập thành một giờ quyết tâm, mỗi ngày trên thao trường là một ngày tiến bộ. Đặc biệt, luôn giữ vững tinh thần đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện; luôn chấp hành nghiêm mọi quy định, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị.

"Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân luôn dõi theo từng bước chân của các đồng chí với niềm tin yêu và kỳ vọng lớn lao. Những món quà nhỏ mà đoàn công tác mang đến hôm nay giản dị, nhưng gói trọn trong đó là tình cảm, là lời cảm ơn chân thành tới các đồng chí", ông Lại Xuân Lâm bày tỏ.

Tại chương trình, các đơn vị đồng hành với Đoàn Thanh niên Chính phủ đã tặng các phần quà, vật phẩm như áo sơ mi, túi vải, sữa tắm, nước uống... cho các cán bộ chiến sĩ, với tổng giá trị gần 850 triệu đồng.

Trong khuôn khổ chương trình, tại trụ sở Bộ Công An, Đoàn Thanh niên Chính phủ chúc mừng Ban Thanh niên Công an nhân dân dịp Ngày truyền thống CAND và gửi những lời động viên, thăm hỏi cùng những phần quà ý nghĩa tới các chiến sĩ CAND tham gia tập luyện cho nhiệm vụ A80.

tienphong-tangqua5.jpg
Đoàn Thanh niên Chính phủ chúc mừng Ban Thanh niên CAND. Ảnh: BTC
Xuân Tùng
#Quốc khánh 2/9 #kỷ niệm 80 năm #Đoàn TNCS Hồ Chí Minh #Đoàn Thanh niên Chính phủ #diễu binh #diễu hành #cán bộ #chiến sĩ #ông Lai Xuân Lâm #Phó Bí thư Đảng uỷ Chính phủ #A80

