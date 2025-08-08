Mỗi đoàn viên thanh niên là một người chép sử của thời đại số

TPO - Một sứ mệnh thiêng liêng, một cuộc chạy đua khẩn trương với thời gian đã chính thức được khởi động. "Câu chuyện thời hoa lửa" đã trở thành "mệnh lệnh từ trái tim" cho hàng triệu đoàn viên, thanh niên trên khắp cả nước, với quyết tâm dùng nhiệt huyết, trí tuệ và công nghệ để giữ ngọn lửa ký ức của một thế hệ anh hùng mãi trường tồn.

Tạo sự đồng bộ trong hành động

Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Đề án Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia lưu giữ và tuyên truyền các câu chuyện lịch sử với chủ đề "Câu chuyện thời hoa lửa" diễn ra ngày 8/8, kết nối điểm cầu T.Ư Đoàn với các điểm cầu cơ sở.

Hội nghị đã không chỉ dừng lại ở việc quán triệt mà đã trở thành một diễn đàn đối thoại thẳng thắn, nơi những trăn trở từ cơ sở được lắng nghe và những tầm nhìn chiến lược được thắp lên.

Anh Nguyễn Thái An – Ủy viên Ban Thường vụ, Phó trưởng Ban Công tác Đoàn trình bày nội dung Đề án "Câu chuyện thời hoa lửa" tại hội nghị. Ảnh: Xuân Tùng

Ngay sau phần trình bày tổng quan về đề án với 4 đợt thi đua cao điểm kéo dài trong một năm, các điểm cầu trên cả nước đã vang lên những tiếng vọng đầy tâm huyết. Mở đầu phần thảo luận, chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư T.Ư Đoàn, nêu rõ: "Đây là lúc chúng ta cùng ngồi lại để chia sẻ những nội dung trọng tâm, những khó khăn, vướng mắc, và cả những ý tưởng hay để cùng nhau tháo gỡ, tạo nên một sự đồng bộ trong hành động”.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang chủ trì hội nghị. Ảnh: Xuân Tùng

Từ các điểm cầu trên cả nước, nhiều ý kiến bày tỏ tâm huyết và cũng không thiếu phần thực tế.

Anh Nguyễn Xuân Khôi – Phó Bí thư Đoàn các cơ quan Đảng Trung ương trăn trở trước một số khó khăn trong thực tiễn, trong đó có việc tiếp cận các nhân chứng tuổi cao sức yếu, vấn đề bản quyền tư liệu hình ảnh, video đang nằm rải rác ở các bảo tàng, cơ quan báo chí, và đặc biệt là sự thiếu hụt kỹ năng phỏng vấn, biên tập, dựng phim của đoàn viên.

Từ Điện Biên đến Bắc Ninh, Đồng Tháp, các đại biểu đều bày tỏ sự đồng lòng và đề xuất cần giải pháp cần thành lập ban cố vấn lịch sử tại địa phương, phối hợp chặt chẽ với Hội Cựu chiến binh, các sở, ngành liên quan. Bên cạnh đó, nhiều ý kiến mong muốn T.Ư Đoàn sớm ban hành các bộ cẩm nang, mẫu biểu, tổ chức tập huấn kỹ năng để tạo sự đồng bộ, chuyên nghiệp.

Anh Nguyễn Xuân Khôi phát biểu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Xuân Tùng

Chị Dương Thị Thu Trang - Phó Bí thư Thành Đoàn Hải Phòng cho biết, Thành Đoàn đã nhanh chóng làm việc với Sở Giáo dục, Sở Văn hóa, các báo đài địa phương và lên kế hoạch kêu gọi giới nghệ sĩ, doanh nghiệp cùng đồng hành. Hải Phòng còn dự kiến tổ chức một chương trình nghệ thuật lớn và triển khai dự án "số hóa các tên đường, tên nghệ sĩ" trên địa bàn, cho thấy một tầm nhìn xa và sự quyết tâm mạnh mẽ.

Lịch sử dân tộc Việt Nam là một bản trường ca vĩ đại, mỗi trang sử đều được viết bằng máu và hoa. Máu của cha ông đã đổ cho non sông này vẹn nguyên, và hoa chính là tuổi thanh xuân của họ đã nở bừng trong lửa đạn… Và thời gian là một dòng chảy khắc nghiệt, đang dần cuốn đi những báu vật vô giá, những kho sử sống của dân tộc với hơn 9,2 triệu người có công, các nhân chứng lịch sử đang ngày một già đi. Liệu mỗi chúng ta có cam lòng để những ký ức hào hùng ấy phai mờ theo năm tháng?”, chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư T.Ư Đoàn.

Hội nghị diễn ra theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Ảnh: Xuân Tùng

Mệnh lệnh từ trái tim

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Phạm Duy Trang nhấn mạnh, sứ mệnh của chúng ta là triển khai đề án "Câu chuyện thời hoa lửa" thành công, đạt được hiệu quả trong công tác tuyên truyền, giáo dục.

"Đây không phải là một đề án trên giấy, không phải chỉ là một hoạt động phong trào, mà thực sự là mệnh lệnh từ trái tim của mỗi người trẻ chúng ta", chị Trang nói.

Đây là cuộc chạy đua của tuổi trẻ với thời gian để biến mỗi đoàn viên thanh niên của chúng ta trở thành một người chép sử của thời đại số. Làm thế nào để chúng ta dùng nhiệt huyết, trí tuệ và công nghệ để giữ cho ngọn lửa thiêng của quá khứ mãi trường tồn, soi đường cho hiện tại và tương lai", chị Trang bày tỏ.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang nêu rõ, đề án không chỉ là tìm đến nhân chứng, mà còn là một cuộc cách mạng trong tư duy và hành động.

Mỗi cuộc gặp gỡ không phải là phỏng vấn, mà là một cuộc trò chuyện giữa các thế hệ, là sự trao truyền ký ức thiêng liêng. Không chỉ dừng lại phỏng vấn các nhân chứng trực tiếp, mà còn lắng nghe câu chuyện từ chính những người con, người cháu trong gia đình họ.

"Họ chính là một kho tư liệu rất lớn, vì được lớn lên trong một gia đình truyền thống... Họ chính là những người có thể tiếp tục cùng chúng ta truyền đạt, lan tỏa những ký ức về thời hoa lửa trọn vẹn nhất", chị Trang lưu ý.

Để hiện thực hóa sứ mệnh thiêng liêng này, chị Nguyễn Phạm Duy Trang cho biết, T.Ư Đoàn sẽ khẩn trương xây dựng và ban hành cẩm nang hướng dẫn chi tiết từ kỹ năng tiếp cận nhân vật, ghi hình, ghi âm, biên tập đến xử lý tư liệu, đảm bảo rằng "mỗi đoàn viên, thanh niên, thậm chí là các em học sinh có thể tự tin thực hiện nhiệm vụ".

Đồng thời, cổng thông tin điện tử "Câu chuyện thời hoa lửa" sẽ chính thức ra mắt vào ngày 16/8, nhân dịp cả nước đồng loạt tổ chức "Ngày hội non sông". Đây không chỉ là kho lưu trữ mà sẽ là "trái tim số" của đề án, một nền tảng hiện đại, khoa học, dễ sử dụng để lan tỏa các sản phẩm truyền thông, biến mỗi câu chuyện lịch sử thành một dòng cảm hứng chạm đến giới trẻ.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Xuân Tùng

Cùng hành động cho dòng chảy ký ức dân tộc

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Phạm Duy Trang kêu gọi: "Đừng chờ đợi một ai khác giao nhiệm vụ. Lịch sử không chỉ nằm trong trang sách, mà ở ngay trong gia đình bạn, trong khu phố bạn. Hãy bắt đầu từ ông bà mình, từ những người cao tuổi quanh mình”.

"Mỗi hành động nhỏ của các bạn, dù là một video, một bài viết, hay chỉ là một lượt chia sẻ, đều góp phần làm cho dòng chảy ký ức của dân tộc không bao giờ ngưng nghỉ”, chị Trang bày tỏ.

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Phạm Trang đề nghị, tổ chức Đoàn các cấp và đoàn viên thanh niên khẩn trương rà soát, tiếp cận và lắng nghe các nhân chứng; tổng hợp lại các tư liệu đã có từ bảo tàng, cơ quan báo chí, hội thảo khoa học lịch sử; các thế hệ thứ hai, thứ ba trong các gia đình cách mạng. Phải thắp lửa trên không gian số, lan tỏa các câu chuyện trên mạng xã hội... Việc thực hiện đề án cần xuyên suốt, liên tục, bền bỉ và với một cảm xúc mạnh mẽ nhất. Trong Đề án có 4 đợt cao điểm là để các cấp bộ Đoàn và đoàn viên thanh niên tập trung thực hiện, kết hợp các cái hoạt động "uống nước nhớ nguồn", "đền ơn đáp nghĩa".