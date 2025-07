Nhiều hoạt động ý nghĩa của tuổi trẻ cả nước hướng tới ngày hội non sông

TPO - Phát động trong toàn đoàn đợt sinh hoạt chính trị “Tự hào Việt Nam”, tổ chức Ngày hội “Khát vọng non sông”, chuỗi chương trình nghệ thuật “Chuyến xe Tự hào Việt Nam”... là chuỗi những hoạt động sắp diễn ra của tuổi trẻ cả nước hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2025).

Ban Bí thư Trung ương Đoàn vừa ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2025).

Đây là dịp khơi dậy trong cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi lòng tự hào về truyền thống lịch sử vẻ vang của dân tộc, của Đảng, của Đoàn. Góp phần nâng cao nhận thức, khẳng định tầm vóc, ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Tám năm 1945 và sự ra đời nước Việt Nam dân chủ cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam); những thắng lợi và thành tựu vĩ đại của đất nước trong tám thập kỷ qua, nhất là sau gần 40 năm thực hiện đường lối đổi mới đất nước do Đảng khởi xướng và lãnh đạo.

Thông qua các hoạt động tuyên truyền nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng hòa bình của dân tộc; đề cao tinh thần đại đoàn kết dân tộc; thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ đi trước đã hy sinh xương máu vì độc lập dân tộc, thống nhất đất nước.

Tiếp tục củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội; khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và ý chí quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Chuỗi các hoạt động sẽ được tổ chức tuyên truyền đậm nét, xuyên suốt, trọng tâm là tháng 8 và tháng 9 năm 2025 với nhiều hình thức sinh động, có sức lan tỏa sâu rộng. Qua đó, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng trong cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh thiếu nhi và nhân dân; các phong trào thi đua yêu nước chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Chuỗi các hoạt động sẽ được tổ chức tuyên truyền đậm nét, xuyên suốt, trọng tâm là tháng 8 và tháng 9 năm 2025 với nhiều hình thức sinh động, có sức lan tỏa sâu rộng.

Chuỗi hoạt động "Tự hào Việt Nam"

Hướng tới ngày hội non sông, T.Ư Đoàn sẽ phát động trong toàn đoàn đợt sinh hoạt chính trị “Tự hào Việt Nam” và đợt thi đua cao điểm 80 ngày chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Từ ngày 01/8 đến hết ngày 02/9).

Đặc biệt, thiết kế và phát hành các bộ sản phẩm truyền thông hiện đại trên nền tảng số (infographics, phim tư liệu, thước phim, capcut...) tuyên truyền về 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, bài học đối với thế hệ trẻ hiện nay. Dịch các bộ sản phẩm truyền thông sang tiếng Anh gửi các tổ chức, đối tác quốc tế của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Tổ chức tọa đàm, gặp mặt tri ân, giao lưu nhân chứng lịch sử, cá nhân tiêu biểu, các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao... Tổ chức hành trình về nguồn, hành trình đến các địa chỉ đỏ, thăm các khu di tích lịch sử; tổ chức các hoạt động an sinh xã hội tại các địa điểm in đậm dấu ấn lịch sử Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, kết hợp với các hoạt động tình nguyện của thanh niên.

Ngoài ra, tuổi trẻ cả nước sẽ gắn biển, khánh thành công trình “Xóa nhà tạm, nhà dột nát”; các công trình, phần việc thanh niên chào mừng Lễ kỷ niệm. Tổ chức tuyên dương đảng viên trẻ tiêu biểu cấp tỉnh, giới thiệu đảng viên trẻ tiêu biểu tuyên dương cấp toàn quốc...

T.Ư Đoàn sẽ phát động trong toàn đoàn đợt sinh hoạt chính trị “Tự hào Việt Nam” và đợt thi đua cao điểm 80 ngày chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Từ ngày 01/8 đến hết ngày 02/9).

Đặc biệt, ngày hội “Khát vọng non sông” với các hoạt động giáo dục truyền thống quy mô toàn quốc như các cấp bộ Đoàn đồng loạt tổ chức hoạt động gặp gỡ nhân chứng lịch sử, giao lưu tiếp lửa truyền thống, tọa đàm, gặp mặt tri ân, ôn lại truyền thống lịch sử; Trao tặng một số công trình an sinh xã hội, khánh thành các công trình thanh niên chào mừng 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam...

Sắp tới, T.Ư Đoàn cũng ra mắt các sản phẩm âm nhạc như album ca nhạc “Made in Việt Nam” và các MV ca nhạc “Made in Việt Nam”, “Nhà tôi có treo một lá cờ”…; tổ chức chuỗi chương trình nghệ thuật “Chuyến xe Tự hào Việt Nam” tại Thành phố Hồ Chí Minh, Lâm Đồng, Đà Nẵng, Huế, Quảng Trị, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hoá, Phú Thọ và Hà Nội; ra mắt không gian số trải nghiệm thực tế ảo “Tự hào Việt Nam 360”…

Các tỉnh, thành Đoàn sẽ tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao; liên hoan các đội tuyên truyền ca khúc cách mạng; hội trại truyền thống, hội thi duyên dáng, hội thi ẩm thực, tổ chức trò chơi tập thể...