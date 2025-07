'Chiến binh số' trên không gian mạng

Bảo vệ niềm tin xã hội

Trong thời điểm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tuổi trẻ Cảnh sát Cơ động (CSCĐ) đã ra mắt công trình thanh niên chuyển đổi số “Mặt trận thông tin có tính chiến đấu” với mục tiêu đào tạo dư luận viên số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và báo cáo thời gian thực để kịp thời phát hiện, phản bác thông tin xấu, độc trên không gian mạng. Đây được coi là một nhánh trong hệ sinh thái “Bước chân thép” của tuổi trẻ CSCĐ trên không gian mạng.

Trao đổi với PV Tiền Phong, Thượng úy Dương Hải Anh - Trưởng ban Thanh niên Bộ Tư lệnh CSCĐ cho biết, thời gian tới, đoàn viên, thanh niên CSCĐ sẽ được Đoàn Thanh niên Cục An ninh mạng tập huấn về kiến thức an ninh mạng, kỹ năng phát hiện và xử lý thông tin xấu, độc; được cập nhật thủ đoạn mới của tội phạm công nghệ cao, đấu tranh, phản bác các quan điểm xuyên tạc chính quyền 2 cấp.

Cụ thể, khi phát hiện nhanh thông tin xuyên tạc thông qua hệ thống cảnh báo từ người dân, đoàn viên, thanh niên và công cụ AI, các cơ sở Đoàn trong lực lượng sẽ tiến hành phân tích nội dung để đánh giá đúng - sai, xác định mức độ nghiêm trọng và trình ban chỉ huy phê duyệt phương án xử lý. Qua đó, lực lượng sẽ phản bác kịp thời bằng các bài viết, bình luận hoặc video ngắn phù hợp với từng nền tảng; phối hợp lan tỏa thông tin chính xác về mô hình chính quyền mới thông qua đội hình truyền thông và các dư luận viên trẻ.

“Với cơ chế này, trong điều kiện lý tưởng một tình huống thông tin sai lệch có thể được phát hiện, phản bác, lan tỏa phản hồi chỉ trong vòng 30 phút. Trong nhiều trường hợp, việc thực hiện xử lý có thể hoàn thành trong vòng 5 phút”, Thượng uý Dương Hải Anh cho biết.

Ngoài ra, mỗi cán bộ, chiến sĩ sẽ nộp lại “bài tác chiến” dưới dạng ảnh chụp màn hình thể hiện hành động cụ thể, chẳng hạn như chia sẻ bài viết, report tài khoản vi phạm… AI sẽ kiểm tra và xác nhận tính hợp lệ của ảnh chụp, loại bỏ hình giả, ảnh trùng hoặc không liên quan. Hệ thống sẽ tự động tổng hợp và báo cáo kết quả cho ban chỉ huy theo thời gian thực, đảm bảo tính minh bạch, trung thực và kỷ luật.

“Công trình là một cơ chế tác chiến thông tin bài bản, có chỉ huy, có phản ứng nhanh, có kiểm soát và có minh chứng. Chúng tôi tin rằng, với sự chủ động và công nghệ hỗ trợ, mặt trận thông tin có tính chiến đấu sẽ trở thành một trong những công cụ bảo vệ niềm tin xã hội hiệu quả trong kỷ nguyên số mà tuổi trẻ CSCĐ là nòng cốt”, Thượng uý Dương Hải Anh nói.

Ðấu tranh với thủ đoạn tinh vi

Trực tiếp thực hiện công tác đấu tranh, phản bác quan điểm xuyên tạc về bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp, Thiếu tá Trương Quốc Việt - Giảng viên khoa An ninh chính trị nội bộ, Học viện An ninh nhân dân, cho biết, trước và trong thời điểm vận hành mô hình, đã xuất hiện rất nhiều các luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc nhằm chống phá của các thế lực thù địch về chủ trương lớn này của Đảng, Nhà nước.

Các tổ chức, cá nhân thù địch, chống đối trong và ngoài nước triệt để sử dụng không gian mạng để phát tán thông tin sai trái, thù địch nhằm phủ nhận ý nghĩa nhân văn, sâu sắc của chủ trương thực hiện chính quyền 2 cấp; suy diễn, bịa đặt, quy chụp khi cho rằng việc thực hiện chủ trương sáp nhập là “ý chí chủ quan”, “sáp nhập vì lợi ích nhóm”, “dân sẽ khổ hơn, xa chính quyền hơn”….

Một số đối tượng còn cố tình thổi phồng các vấn đề về nhân sự, công tác cán bộ để gây nghi ngờ trong quần chúng nhân dân.

Theo Thiếu tá Việt, qua nghiên cứu, đặc điểm chung nổi bật của các đối tượng này hoạt động chủ yếu trên không gian mạng, đặc biệt là các nền tảng như Facebook, YouTube, TikTok… với thủ đoạn tinh vi.

“Các đối tượng có sự nghiên cứu, am hiểu nhất định về tình hình chính trị, xã hội trong nước; thường xuyên theo dõi, khai thác các sơ hở, yếu kém của cơ quan quản lý Nhà nước để xuyên tạc, bịa đặt, vu cáo chúng ta. Mục đích sâu xa trong hoạt động của các đối tượng là nhằm gây tâm lý hoài nghi, chia rẽ khối đoàn kết nội bộ, kích động chống đối, làm giảm niềm tin của quần chúng nhân dân vào chính quyền”, Thiếu tá Việt nói.

Khi phát hiện những thông tin đó, “chiến binh số” chủ động viết bài, chia sẻ, bình luận để phản bác, làm rõ bản chất sai trái của thông tin xấu độc. Đồng thời cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ giúp người dân hiểu đúng vấn đề thông qua các phương tiện truyền thông đại chúng hoặc trên các trang mạng xã hội.

Triển khai nhiều đội hình hỗ trợ nhân dân

Ban Thanh niên Công an các tỉnh, thành phố đã ra mắt các đội hình thanh niên tình nguyện hỗ trợ vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại cơ sở. Điển hình, tuổi trẻ Công an tỉnh An Giang thành lập 4 đội hình thanh niên tình nguyện hướng dẫn người dân tiếp cận và sử dụng các dịch vụ công trực tuyến, tuyên truyền về chuyển đổi số và mô hình chính quyền số được triển khai sâu rộng. Ban Thanh niên Công an tỉnh Cà Mau cũng đã ra quân đội hình với hơn 30 tình nguyện viên thuộc các phòng nghiệp vụ, tham gia hỗ trợ tại Trung tâm giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Cà Mau và 128 ĐVTN Công an cấp xã tham gia các đội hình tình nguyện của Đoàn Thanh niên xã, phường...