Trào lưu 'tặng quà bí mật' dịp Noel

TPO - Secret Santa (ông già Noel bí mật) đang dần trở thành một hoạt động quen thuộc của giới trẻ mỗi khi Giáng Sinh tới gần. Không chỉ là hoạt động tặng quà ngẫu nhiên, "ông già Noel bí mật" còn mang ý nghĩa gắn kết, khi người trẻ tìm cách thể hiện sự quan tâm theo cách giản dị và kín đáo.

Khác với hình thức tặng quà Giáng sinh truyền thống diễn ra công khai, trào lưu ông già Noel bí mật còn mang đến một cách trao gửi mới mẻ khi người tham gia âm thầm chuẩn bị quà cho người khác. Sau đó, danh tính người tặng sẽ được hé lộ ở phút cuối.

Du nhập từ phương Tây, những năm gần đây, Secret Santa nhanh chóng trở thành trào lưu được giới trẻ Việt Nam hưởng ứng mỗi mùa Noel như một hoạt động gắn kết dịp cuối năm.

Những video chia sẻ khoảnh khắc thực hiện trào lưu Secret Santa﻿ nhận được sự quan tâm lớn của giới trẻ.

Trào lưu cũ được Gen Z làm mới

Điểm đặc biệt khiến trào lưu này được lòng Gen Z nằm ở sự sáng tạo trong cách chọn quà. Thay vì đặt nặng giá trị vật chất, người trẻ ưu tiên những món quà có giá thành hợp lý, hình thức dễ thương và tính ứng dụng cao như văn phòng phẩm, phụ kiện thời trang, đồ gia dụng nhỏ hoặc đồ trang trí.

Bạn Ngọc Linh (20 tuổi, phường Hà Đông, Hà Nội) cho biết nhóm bạn của mình đã duy trì hoạt động tặng quà bí mật suốt hai năm liên tiếp, nhưng mỗi mùa Noel lại chủ động điều chỉnh cách tổ chức để tránh cảm giác lặp lại.

“Nếu như năm trước, cả nhóm chọn hình thức bốc thăm tên theo truyền thống để xác định người nhận quà thì năm nay chúng mình chọn sử dụng một website chọn ngẫu nhiên. Điều này nhằm giúp tăng yếu tố bất ngờ và thuận tiện hơn trong khâu tổ chức”, Linh chia sẻ.

Bên cạnh đó, các thành viên cũng thống nhất đặt ra mức chi tiêu dưới 200.000 đồng cho mỗi món quà, vừa bảo đảm sự công bằng, vừa giúp mọi người cảm thấy thoải mái khi tham gia. Theo Linh, chính những điều chỉnh nhỏ này đã khiến hoạt động Secret Santa luôn giữ được sự mới mẻ và trở thành một phần không thể thiếu trong dịp Noel của nhóm.

Các món quà Ngọc Linh cùng bạn bè chuẩn bị cho nhau trong hoạt động Secret Santa.

﻿Ảnh: NVCC

Không chỉ trong những nhóm bạn thân, mô hình tặng quà bí mật còn được mở rộng và tổ chức bài bản hơn tại các câu lạc bộ, nhóm dự án hay lớp học. Ở những không gian này, Secret Santa thường được xây dựng theo kịch bản rõ ràng, đôi khi gắn với một chủ đề cụ thể hoặc kết hợp cùng các hoạt động tập thể như tiệc Giáng sinh, trao đổi thiệp viết tay.

Tại Nguyễn Du Radio, câu lạc bộ phát thanh của Trường THPT Chuyên Nguyễn Du (tỉnh Đắk Lắk), Secret Santa được triển khai theo hình thức đăng ký ẩn danh. Người tham gia điền thông tin qua một biểu mẫu trực tuyến, trong đó danh tính người tặng không được công khai để giữ trọn yếu tố bí mật. Cách tổ chức này giúp hoạt động diễn ra gọn gàng, hạn chế việc lộ thông tin, đồng thời tạo cảm giác tò mò và háo hức với các thành viên cho đến thời điểm trao quà.

Sự đa dạng trong cách tổ chức cho thấy Secret Santa không còn là một khuôn mẫu cố định. Người tham gia có thể linh hoạt điều chỉnh luật chơi, hình thức tặng quà và cách thể hiện, miễn sao phù hợp với tinh thần chia sẻ và gắn kết.

Hoạt động Secret Santa năm 2025 của Nguyễn Du Radio.

Hơn một món quà

Ngoài yếu tố giải trí, ông già Noel bí mật dần được nhiều người trẻ nhìn nhận như một cách để thể hiện sự quan tâm một cách kín đáo. Việc chuẩn bị quà cho một người được chọn ngẫu nhiên buộc người tham gia phải để ý nhiều hơn đến đối phương, từ sở thích, thói quen đến những chi tiết nhỏ thường ngày vốn dễ bị bỏ qua. Chính quá trình chuẩn bị ấy mới là phần tạo nên sự gắn kết hơn cả.

Sau nhiều lần tham gia hoạt động này cùng nhóm bạn suốt 3 năm qua, bạn Linh Trang (20 tuổi, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội) chia sẻ cách cô nhìn nhận về hoạt động tặng quà dịp Giáng sinh cũng dần thay đổi theo thời gian.

“Với mình, điều giá trị nhất là cảm giác vui vẻ, sự gắn kết và những kỷ niệm được tạo ra trong suốt quá trình tham gia. Từ lúc chuẩn bị quà, giữ bí mật cho đến khi cùng nhau chơi trò chơi và mở quà, tất cả đều khiến mọi người gần nhau hơn và tạo nên một không khí Giáng sinh rất đặc biệt”, Trang nói.

Linh Trang cùng bạn bè tham gia hoạt động Secret Santa hưởng ứng không khí Giáng sinh 2025. Ảnh: NVCC

Chia sẻ về kỷ niệm đáng nhớ nhất, Linh Trang nhớ lại một lần cả nhóm tổ chức Secret Santa tại một homestay. “Có lần, mình cùng nhóm bạn chơi Secret Santa tại một homestay, cả nhóm đã cười đùa đến mức làm sập cả giường và cuối cùng phải cùng nhau đền tiền”, Trang cho biết.

Dù có phần “tai nạn”, Trang cho rằng chính những khoảnh khắc như vậy lại trở thành ký ức khó quên, góp phần làm nên giá trị riêng của hoạt động này.

Giá trị của Secret Santa không nằm ở việc món quà lớn hay nhỏ, mà ở ý nghĩa gắn kết mà hoạt động này mang lại. Khi nhịp sống ngày càng vội vã, Secret Santa đã trở thành một “cái cớ” để người trẻ dừng lại, sẻ chia và quan tâm đến nhau nhiều hơn trong mùa Giáng sinh.