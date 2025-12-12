Nhiều trào lưu AI hot của giới trẻ năm 2025

TPO - Năm qua, mạng xã hội liên tục bùng nổ với nhiều trào lưu sáng tạo, nhưng gây chú ý mạnh mẽ nhất chính là loạt xu hướng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong việc tự thể hiện bản thân. Sự xuất hiện dày đặc của các trào lưu này không chỉ cho thấy sức hút của công nghệ mới, mà còn phản ánh cách AI đang thay đổi cách người trẻ định hình phong cách, ký ức và bản sắc trên không gian số.

Trào lưu "10 năm sau, tôi sẽ..."

Đầu năm, mạng xã hội rộ lên trào lưu "10 năm sau, tôi sẽ..." với những video của giới trẻ chia sẻ về cuộc sống mà họ mong muốn có được trong một thập kỷ tới. Hot trend nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng rộng rãi, góp phần kích thích động lực cho các bạn trẻ ở thời điểm hiện tại.

Theo đó, nhiều chủ nhân của clip đã chia sẻ, việc đăng tải lời hứa sẽ trở thành ai sau 10 năm nữa như một dấu mốc để sau này nhìn lại, xem mình đã thực hiện được tới đâu, thành công hay thất bại. "Tôi của 10 năm sau..." không đơn thuần là lời nói suông, mà là một cách để mỗi người đặt ra mục tiêu cụ thể và từng bước thực hiện nó.

Có bạn trẻ mong muốn trở thành bác sĩ để cứu giúp bệnh nhân, có người khao khát xây dựng một doanh nghiệp riêng, có người hy vọng sẽ được đặt chân đến nhiều vùng đất mới, có một gia đình hạnh phúc...

Một số bạn không đặt nặng thành công về vật chất mà đơn giản chỉ mong muốn có một cuộc sống bình yên, ấm áp bên gia đình. Những chia sẻ này không chỉ truyền cảm hứng cho người khác mà còn giúp chính các bạn trẻ có thêm động lực để biến ước mơ thành hiện thực.

Bên cạnh việc hướng về tương lai, nhiều bạn trẻ tham gia trào lưu này còn mong chờ: Liệu 10 năm sau, khi nhìn lại những gì mình đã chia sẻ, mỗi người sẽ cảm thấy thế nào?

Trào lưu "đóng vỉ" chân dung trên ChatGPT

Năm qua, bạn trẻ có nhiều trào lưu với AI, trong đó, sử dụng AI để tạo hình ảnh bản thân dưới dạng mô hình đồ chơi hành động (action figure) hoàn chỉnh, đi kèm bao bì phong cách retro. Từ người làm văn phòng, sinh viên, giáo viên đến nghệ sĩ, ai cũng có thể trở thành nhân vật chính trong chiếc vỉ được thiết kế riêng.

Trào lưu này được thực hiện chỉ trong 10 giây, nhờ khả năng kết hợp giữa ChatGPT-4o - công cụ xử lý ngôn ngữ của OpenAI và DALLE, công nghệ tạo ảnh từ văn bản. Người dùng chỉ cần nhập mô tả ngắn gọn về bản thân: nghề nghiệp, sở thích, phong cách ăn mặc, và các phụ kiện mong muốn, hệ thống sẽ tự động tạo ra hình ảnh một nhân vật có đầy đủ chi tiết, được “đóng gói” trong vỏ hộp đồ chơi với thiết kế bắt mắt, trông giống như một sản phẩm công nghệ, thiết bị điện tử...

Việc tạo ra hình ảnh bản thân như một sản phẩm sưu tầm cũng thể hiện sự dịch chuyển thú vị trong cách người trẻ tự nhận diện bản thân trên nền tảng số.

Đây cũng là trào lưu công nghệ cho thấy AI đang dần trở thành công cụ phổ biến trong sáng tạo cá nhân, thúc đẩy quá trình tự thể hiện bản thân một cách sinh động, độc đáo hơn.



Trào lưu "đóng vỉ" chân dung trên ChatGPT.

Trào lưu tìm lại ký ức trên Google Maps

Trào lưu tìm lại ký ức trên Google Maps tưởng chừng rất giản dị nhưng lại chạm đến tận sâu thẳm cảm xúc của nhiều người. Thay vì chỉ dùng để xem đường hay tìm địa điểm, bạn trẻ sử dụng tính năng ảnh vệ tinh cũ trên Google Maps để nhìn lại ngôi nhà, con phố hay quán nhỏ của nhiều năm về trước - nơi gắn với ký ức gia đình, tuổi thơ và những người thân yêu đã khuất.

Chỉ với vài thao tác đơn giản, người dùng có thể truy cập vào ảnh Street View của nhiều năm trước, được Google cập nhật vào khoảng năm 2019. Với tính năng “Xem ảnh cũ” (Street View timeline), rất nhiều người đã tìm lại được những hình ảnh cảm động, như khoảnh khắc người cha ngồi trước hiên nhà, người bà đang tưới cây, hay hình ảnh của chính mình và người thân vào thời điểm cách đây gần một thập kỷ.

Những bức ảnh ấy dù không sắc nét, dù chỉ là khoảnh khắc vô tình bị chụp lại nhưng lại trở thành những "di vật số" vô giá. Trào lưu này nhanh chóng lan rộng trên các nền tảng mạng xã hội như TikTok, Facebook...

Hàng trăm nghìn người đã chia sẻ lại hình ảnh ngôi nhà cũ cùng những dòng trạng thái đầy xúc cảm, đi kèm là những câu chuyện riêng có buồn, có vui, nhưng đều chân thành và gợi nhắc giá trị của ký ức.

Trào lưu tìm lại ký ức trên Google Maps.

Trào lưu tạo ảnh cưới bằng AI

Hot trend tạo ảnh cưới bằng AI đã “gây sốt” trên mạng xã hội thời gian năm qua. Từ TikTok, Facebook đến Instagram, nhiều bạn trẻ chia sẻ ảnh cưới ảo của mình cùng caption hài hước: “Lấy chồng AI”, “Chụp ảnh cưới với crush trong mơ”, “Cưới hụt nhưng vẫn có ảnh đẹp”…

Chỉ cần một bức ảnh chân dung và vài thao tác đơn giản, bạn trẻ có thể hóa thân thành cô dâu - chú rể trong những bức ảnh cưới lung linh như chụp tại studio hay phim trường chuyên nghiệp.

Điểm đặc biệt của trào lưu này là không cần váy cưới, không cần trang điểm, thậm chí cũng... không cần bạn đời. Chỉ với một tấm ảnh chân dung, có thể là selfie, các ứng dụng AI sẽ tự động nhận diện khuôn mặt, phân tích các đặc điểm nổi bật rồi ghép vào những mẫu ảnh cưới có sẵn.

Người dùng có thể chọn phong cách Hàn Quốc dịu dàng, châu Âu cổ điển, hoặc lãng mạn hiện đại. Chỉ sau vài phút xử lý, AI sẽ trả lại kết quả là những bức ảnh trông chẳng khác gì chụp tại studio thật, với váy cưới trắng tinh khôi, vest lịch lãm, ánh sáng hài hòa và hậu cảnh lãng mạn.

Trào lưu tạo ảnh cưới bằng AI.

Trào lưu tạo tượng chính mình bằng AI

Trào lưu tạo tượng bằng AI cũng nhanh chóng “hút view” vì mới lạ với các “phiên bản thu nhỏ” của chính chủ: mái tóc uốn y hệt, nụ cười quen thuộc, dáng đứng cầm laptop… Tượng do AI tạo ra trông sống động đến mức dễ khiến người xem quên rằng đó chỉ là sản phẩm của thuật toán.

Những bức tượng được tái hiện trong hình ảnh thương mại tỉ lệ 1/7, phong cách hiện thực, đặt trên bàn máy tính. Từ góc bàn làm việc bỗng thành bệ trưng bày phiên bản mini của chính chủ, cạnh máy tính là hộp bao bì kiểu sưu tầm để… lên hình cho đẹp.

Đây là trào lưu mới nổi nhưng được cộng đồng mạng hưởng ứng rất nhiệt tình, tạo cơ hội để mọi người tương tác và giải trí. Chỉ trong vài phút là có “mini-me” để khoe góc bàn làm việc, đổi ảnh đại diện. Nhiều bạn còn đặt dáng đứng theo nghề nghiệp tay cầm laptop, micro, cây vợt tennis hay theo sở thích như đứng cạnh xe phân khối lớn, thú cưng...

Trào lưu tạo tượng chính mình bằng AI.