Chuyển đổi số triệt để trong đánh giá thi đua, quan tâm công tác phát triển Đảng

TPO - Định hướng nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2026, anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư thường trực T.Ư Đoàn nhấn mạnh về yêu cầu chuyển đổi số triệt để trong công tác kiểm tra, đánh giá; quan tâm công tác kết nạp đoàn viên, mở rộng đoàn kết tập hợp thanh niên và phát triển đảng viên.

Ngày 12/12, Trung ương Đoàn tổ chức Hội nghị giao ban định kỳ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Cụm hoạt động số 3 năm 2025. Anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam chủ trì hội nghị.

Anh Nguyễn Minh Triết chủ trì hội nghị. Ảnh: Xuân Tùng

Dấu ấn việc mới

Công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2025 Cụm hoạt động số 3 (các tỉnh Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung) năm qua ghi dấu ấn về tinh thần dấn thân, xung kích.

Thực hiện đợt thi đua "500 ngày đêm hoàn thành 3.000 km đường bộ cao tốc", hàng ngàn đoàn viên, thanh niên tại Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng đã có mặt tại những "điểm nóng" giải phóng mặt bằng, hỗ trợ di dời nhà cửa, kiến tạo lán trại cho người dân tái định cư. Các đội hình tình nguyện tích cực hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát, giúp đỡ xây dựng, sửa chữa nhà ở địa phương.

Màu áo xanh thanh niên cũng trở thành điểm tựa khi bão số 5, số 10 và 12 ập đến, tham gia hỗ trợ người dân chằng chống nhà cửa trước bão, khắc phục hậu quả sau mưa bão.

Các đại biểu trao đổi, kiến nghị tại hội nghị. Ảnh: Xuân Tùng

Tuổi trẻ cụm hoạt động số 3 cũng đã tích cực triển khai hiệu quả phong trào “Bình dân học vụ số”, hỗ trợ chuyển đổi số ở địa phương.

Tiêu biểu, Tỉnh Đoàn Thanh Hóa triển khai hơn 1.250 hoạt động nâng cao năng lực số, Tỉnh Đoàn Nghệ An với 115 sáng kiến làm lợi gần 900 triệu đồng. Tại Đà Nẵng, các đội hình thanh niên đã trở thành "cánh tay nối dài" của chính quyền trong việc hỗ trợ người dân sử dụng ứng dụng Danang Smart City, tích hợp giấy tờ trên VNeID.

Những mô hình "chợ dân sinh 4.0", đưa nông sản lên sàn thương mại điện tử, hay số hóa các địa chỉ đỏ đã biến những đoàn viên nông thôn trở thành những "công dân số" thực thụ, góp phần thay đổi diện mạo kinh tế - xã hội địa phương. Nhiều công trình phần việc chăm lo, đồng hành thanh thiếu nhi đã được triển khai.

Xung kích đổi mới

Phát biểu kết luận hội nghị, anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư thường trực T.Ư Đoàn ghi nhận và trao đổi các ý kiến, đề xuất từ cơ sở, trong đó có nội dung về sắp xếp tổ chức bộ máy, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, bộ tiêu chí đánh giá công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

Anh Triết cho biết, việc đánh giá, chấm điểm công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2025 sẽ được thực hiện linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tế, có tính đến các yếu tố khách quan như thiên tai, quá trình sắp xếp bộ máy để đảm bảo quyền lợi thi đua cho cơ sở.

Bộ tiêu chí năm 2026 sẽ chuyển đổi số triệt để, các nội dung sẽ được ghi nhận thông qua dữ liệu quản lí. Chỉ một số ít hoạt động đặc thù không thể đưa lên nền tảng số mới yêu cầu minh chứng riêng.

Anh Nguyễn Minh Triết phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Xuân Tùng

Anh Triết nêu rõ, năm 2026 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với chủ đề dự kiến "Xung kích đổi mới nội dung phương thức hoạt động".

Đây là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị lớn như: Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, bầu cử Quốc hội khóa XV và chuẩn bị tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII.

Các đơn vị cần thiết kế chương trình hành động ngay từ bây giờ để đảm bảo các hoạt động có “điểm rơi” phù hợp, đặc biệt là các hoạt động chào mừng thành công Đại hội Đảng và các hoạt động cao điểm đầu năm. Bên cạnh đó, cần quan tâm công tác kết nạp đoàn viên, mở rộng tỉ lệ tập hợp đoàn kết thanh niên, phát triển đảng viên.

Anh Triết nhấn mạnh, kết nạp Đảng là chỉ tiêu “bất di bất dịch”, là nhiệm vụ trọng tâm của bất kỳ nhiệm kỳ nào. Các cấp bộ Đoàn cần nghiêm túc phân tích kỹ các khâu từ phát hiện nguồn, tổ chức phong trào, đến quy trình làm hồ sơ, xác minh lý lịch để có giải pháp cụ thể, đặc biệt là tại các địa phương thuộc cụm quê hương cách mạng.