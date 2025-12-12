Check in ở 'thủ phủ' hồng cổ thụ chín rực rỡ

TPO - Mùa hồng chín phủ sắc cam lên những gốc cây cổ thụ trăm tuổi dưới chân núi Đại Huệ (Nghệ An), biến nơi đây thành điểm check-in hút giới trẻ. Nhiều người tìm đến để “săn” khoảnh khắc giữa khung cảnh hoang sơ, tán hồng trĩu quả.
Những ngày này, dưới chân núi Đại Huệ, từng đoàn khách lại nườm nượp tìm về để check-in giữa sắc cam rực rỡ của mùa hồng chín. Những gốc hồng cổ với thân xù xì, rêu mốc, quả chín trĩu, màu đỏ cam nổi bật trên nền lá xanh, tạo thành “phim trường ngoài trời” hoàn hảo cho những bộ ảnh đầy chất núi rừng.
Những năm gần đây, người dân Đại Huệ không chỉ thu hoạch hồng mà còn khai thác thêm nguồn thu từ du lịch sinh thái. Nhiều hộ mở lối đi, dựng điểm nghỉ, cho thuê trang phục, phụ kiện, dịch vụ chụp hình… tạo điều kiện để du khách có trải nghiệm trọn vẹn.
Phí mỗi lần vào vườn là 40.000 đồng đối với người lớn, 20.000 đồng với trẻ em. Dưới những tán hồng trĩu quả, các bạn trẻ thoải mái chụp hình, ngắm cảnh
Vườn hồng cổ thu hút rất đông du khách trong và ngoài tỉnh về chụp hình check-in.