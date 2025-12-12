Check in ở 'thủ phủ' hồng cổ thụ chín rực rỡ

TPO - Mùa hồng chín phủ sắc cam lên những gốc cây cổ thụ trăm tuổi dưới chân núi Đại Huệ (Nghệ An), biến nơi đây thành điểm check-in hút giới trẻ. Nhiều người tìm đến để “săn” khoảnh khắc giữa khung cảnh hoang sơ, tán hồng trĩu quả.